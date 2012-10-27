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    27 октября 2012

    Нетбук Acer Aspire One 725 с APU AMD C-70 и ОС Windows 8 замечен в продаже: Эта версия нетбука на $14 дешевле, чем аналогичная модификация с APU AMD C-60

    14:0734

    Samsung предлагает разработчикам плату Arndale на двухъядерном процессоре Exynos 5 Dual (ARM Cortex-A15): Начать работу с процессором на ядре ARM Cortex-A15 можно всего за $250

    13:3827

    В продукции DisplayLink появилась поддержка Microsoft Windows 8: DisplayLink обеспечивает подключение дополнительных мониторов по интерфейсу USB

    13:09

    Корпус X2.6011 пополнил ассортимент компании Spire: Рекомендованная цена Spire X2.6011 — 140 евро

    12:514

    Системная плата ASRock Z77 Extreme6/TB4 оснащена двумя портами Thunderbolt : Плата ASRock Z77 Extreme6/TB4 построена на чипсете Intel Z77 Express

    12:165

    AUO представила 65-дюймовую панель IGZO формата Ultra HD: Новая панель AUO предназначена для телевизоров

    11:4427

    Intel оценила флагманский процессор Atom D2560 в $47: Новинка возглавила линейку процессоров Intel Atom

    11:1013

    Panasonic пополнила каталог защищенных ноутбуков трансформируемой моделью Toughbook C2: Стоимость новинки начинается у отметки $2949

    09:5812

    MSI представила «развлекательные» моноблочные компьютеры Wind Top AE2282 и AE2282G: Обе модели оснащены процессорами Intel Ivy Bridge, а Wind Top AE2282G — и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GT630M

    09:007

    У Panasonic не получилось вернуться в Европу: Panasonic приписывают намерение снова уйти с европейского мобильного рынка

    07:459

    Планшет Google Nexus 10: процессор Exynos 5250 (Cortex-A15), Android 4.2 и экран разрешением 2560 x 1600 пикселей: Партнером Google по выпуску планшета Nexus 10 является Samsung

    07:3042

    Gigabyte выпускает второй вариант Radeon HD 7850 с 1 ГБ памяти: Компоненты 3D-карты GV-R785WF2-1GD работают на референсных частотах

    07:151

    Восстановлена звукозапись, сделанная 134 года назад: Запись на листке станиоли включает музыкальный фрагмент

    07:006

    ASUS анонсировала звуковую карту Xonar D-KARA для караоке: Цена и срок начала продажи, а также описание Xonar D-KARA на сайте ASUS пока отсутствуют

    00:336

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