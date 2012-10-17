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    17 октября 2012

    Новые модули памяти SO-DIMM объемом 4 и 8 ГБ производства Patriot Memory предназначены для ультрабуков: Поставки новых модулей памяти Patriot Memory должны начаться в конце октября

    22:372

    Смартфон HTC J, оснащенный 5-дюймовым дисплеем разрешением 1920 х 1080 точек, представлен официально : Смартфон оснащен четырехъядерным CPU и 2 ГБ оперативной памяти

    19:5062

    Pioneer назвала оптический привод BDR-S08J, пишущий диски BDXL, быстрейшим в отрасли: Ориентировочная стоимость новинки — $290

    17:5020

    Новый планшет Google Nexus будет стоить $99, выйдет в этом квартале: Основой планшета Google Nexus стоимостью $99 будет китайский процессор

    16:1416

    Появились первые подробности о новой волне GPU NVIDIA на архитектуре Kepler: В GPU Kepler Refresh (GK11x) производитель улучшит соотношение цены и производительности

    15:3814

    NVIDIA анонсировала первый в отрасли «облачный GPU» VGX K2 : NVIDIA VGX K2 позволяет использовать «графику уровня рабочей станции» на любом устройстве

    14:2914

    Средний размер экрана растет в устройствах всех категорий, кроме мобильных ПК, определили аналитики NPD DisplaySearch: Под мобильными ПК в NPD DisplaySearch понимают как ноутбуки, так и планшеты

    14:0017

    Sharp Aquos Pad SHT21 стал первым планшетом с дисплеем IGZO: Аппарат оснащен двухъядерным CPU частотой 1,5 ГГц

    12:2715

    AMD снизит стоимость гибридных процессоров APU A4-3300 и APU A4-3400: A4-3300 подешевеет на $16, а A4-3400 — на $13

    09:399

    Microsoft рассекретила стоимость планшета Surface под управлением Windows RT, минимальная цена — $499: В такую сумму оценивается модель с 32 ГБ флэш-памяти

    08:4539

    ASUS устанавливает Windows 8 на игровые компьютеры ROG TYTAN CG8480: Новые ПК не настолько "бескомпромиссные" как их предшественники

    08:084

    История с картонными велосипедами получила продолжение, названа их цена: Выпуск картонных велосипедов начнется в ближайшие месяцы

    07:1547

    Компания Foxconn подтвердила, что на ее китайской фабрике работали несовершеннолетние: Всего в Китае на предприятиях Foxconn трудится более миллиона человек

    07:0020

    Kingsoft free Office 5.1 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    00:50

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