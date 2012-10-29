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    29 октября 2012

    Смартфон Huawei Honor 2 на четырехъядерном процессоре оснащен дисплеем размером 4,5 дюйма и разрешением 1280 x 720 пикселей: Экран Huawei Honor 2 характеризуется плотностью пикселей 326 пикселей на дюйм

    19:2529

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.6.0.1463 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    17:55

    Xleaner Portable v.4.19.1100 - бесплатная утилита для очистки следов серфинга в сети Интернет: Бесплатная утилита для очистки следов серфинга в сети Интернет

    17:20

    DeepCool обновляет процессорный кулер Big Frost: Кулер Big Frost Extreme Edition получил 120-миллиметровые вентиляторы UF120

    17:121

    PhraseExpress v.8.0.156 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода текста

    16:45

    Kaspersky RectorDecryptor v.2.5.2.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector

    16:10

    Планшет Trimble Yuma 2 в усиленном исполнении построен на процессоре Intel Atom: Планшет Trimble Yuma 2 имеет семидюймовый экран

    15:4312

    AnyDVD HD v.7.1.0.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    15:35

    Электронная ручка Sky оснащена интерфейсом Wi-Fi и поддерживает облачный сервис Evernote: С помощью Evernote пользователь имеет доступ ко всем своим рукописным записям, сделанным Sky

    15:2412

    TweakNow PowerPack 2012 v.4.2.4 - программа для тонкой настройки ОС Windows и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven/8, а также веб-браузера Internet Explorer

    15:00

    ExtractNow v.4.74 - небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    14:25

    Sweet Home 3D v.3.7 - бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра: Бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра

    13:50

    Доход Canon за год уменьшился почти на 13%: Крупнейший производитель фототехники отчитался за третий квартал

    13:2919

    Wise Program Uninstaller v.1.11.47 - бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений: Бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений

    13:151

    Корпус кубической формы Abee acubic RC04 рассчитан на системные платы форм-фактора mini-ITX: В корпусе Abee acubic RC04 помещаются карты расширения длиной до 190 мм

    12:4121

    Foobar 2000 v.1.1.16 - функциональный бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    12:40

    Gigabyte EasyTune6 v.B12.1018.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    12:05

    USB-накопители Kingston DataTraveler Workspace поддерживают функцию Windows To Go: Загрузочные накопители с интерфейсом USB 3.0 позволяют воспользоваться всеми преимуществами ОС Windows 8

    11:43

    OCCT Perestroika v.4.3.2 - утилита для мониторинга состояния компонент ПК и выполнения стресс-тестов: Утилита для мониторинга состояния компонент ПК и выполнения стресс-тестов

    11:30

    Corsair обновляет СВО Hydro Series H60 и выпускает новую СВО Hydro Series H55: СВО Hydro Series обеспечивают эффективное охлаждение при низком уровне шума

    11:035

    EVGA Precision X v.3.0.4 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    10:55

    Windows 8 доступна в России: С запуском Windows 8 миллионы пользователей по всему миру получат новые возможности, новые приложения, а также широкую линейку устройств, работающих под управлением операционной системы Windows 8.

    10:20

    Защита от перехвата паролей реализована в продуктах «Лаборатории Касперского»: Защита от перехвата паролей: новая технология «Лаборатории Касперского» заметно осложнит жизнь киберпреступникам

    09:45

    Продукты Dr.Web для Windows совместимы с ОС Windows 8: «Доктор Веб» сообщает о полной совместимости с Windows 8

    09:10

    Технологии NVIDIA реализуют невероятные возможности Windows 8: Решения NVIDIA в основе устройств на базе Windows 8, включая сенсорные ПК и высокоэффективные мобильные устройства

    08:353

    Silicon Power представила «флэшку» Firma F80 минималистичного дизайна: Красиво и неторопливо

    08:1010

    SearchInform обновила свои продукты для обеспечения информационной безопасности в организациях: SearchInform выпустила ряд существенных обновлений для продуктов, входящих в состав «Контура информационной безопасности SearchInform»

    08:00

    Наушники Yamaha HPH-PRO500 и HPH-PRO300 оснащены пультами ДУ для iPhone и iPad: Продажи новых наушников серии HPH-PRO производитель рассчитывает начать в декабре

    08:0011

    Процессорный охладитель Thermalright True Spirit 120 Rev. A (BW) укомплектован черно-белым вентилятором: Купить Thermalright True Spirit 120 Rev. A (BW) можно за 26 евро

    07:458

    Корпуса Sharkoon REX3 Value и REX3 Economy начального уровня рассчитаны на платы типоразмера ATX: Корпус REX3 Value имеет боковое окно

    07:302

    IBM делает первый шаг к использованию углеродных нанотрубок в серийном производстве микросхем: Впервые удалось разместить на одном чипе более 10000 транзисторов на углеродных нанотрубках

    07:1515

    Corsair открывает серию игровых ковриков для мышей моделями Vengeance MM200 и MM400: Рабочая поверхность Vengeance MM400 изготовлена из полимерного пластика

    07:003

    Яндекс добавил поиск мобильных приложений в веб-поиске: Для тех, кого интересуют только бесплатные приложения, на странице результатов поиска есть специальный фильтр.

    02:011

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