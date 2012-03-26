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    26 марта 2012

    На сайте Nikon «засветился» объектив AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR: Дата выхода объектива AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR пока неизвестна

    20:4315

    Galaxy показала прототип 3D-карты GeForce GTX 680 HOF: Прототип 3D-карты Galaxy GeForce GTX 680 HOF получил печатную плату белого цвета

    20:007

    LG ведет переговоры с Compal и Arima по производству бюджетных смартфонов под управлением Android: Даже если переговоры и завершатся успехом, массовые поставки смартфонов LG, собранных на Тайване, начнутся не ранее конца года

    19:551

    Прощай, анонимность: Hitachi представила систему быстрого распознавания лиц: Hitachi Kokusai Electric представила высокопроизводительную систему, которая может за одну секунду идентифицировать лицо конкретного человека из 36 миллионной базы данных.

    18:3359

    Производители системных плат первого эшелона снизили стоимость готовых изделий на базе чипсетов Panther Point: Снижение составило 3-10%

    17:374

    MTI готовит к продажам радиочастотный считыватель для мобильных устройств с ОС Android: Считыватель радиометок MINI ME RFID работает с устройствами под управлением ОС Android

    16:37

    Backup4all v.4.7 Build 265 - утилита для создания резервных копий важной информации и данных: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    14:25

    ChrisTV Online! v.7.10 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    13:502

    Фото дня: 3D-карта Galaxy GeForce GTX 680 с 4 ГБ памяти и заводским разгоном: 3D-карта Galaxy GeForce GTX 680 с 4 ГБ памяти имеет семифазную подсистему питания

    13:4314

    Организация Bluetooth SIG утвердила спецификацию GNSS Profile 1.0 — мобильные устройства смогут делиться данными GPS: Разработка спецификации GNSS Profile 1.0, позволяющей передавать данные GPS по Bluetooth, началась в 2006 году

    13:232

    Process Monitor v.3.0 - бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows: Бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows

    13:15

    Autoruns v.11.22 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    12:40

    WinHTTrack v.3.45-3 - бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов: Бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов

    12:05

    Выпущена новая версия XBMC — 11.0 Eden : Релиз XBMC 11.0 Eden доступен для скачивания

    11:59

    Genius вышла на рынок HD-видеокамер: В США и Канаде в продаже появилась камера Genius G-Shot HD575T

    11:5210

    Android 4.0 на вашей Nokia N9 — теперь это стало возможным: Вышла альфа-версия Project Mayhem

    11:4328

    BitTorrent v.7.6.1 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    11:30

    Calibre v.0.8.44 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    10:55

    MacBook-и следующие в очереди за дисплеем Retina?: В сборке ОС OS X 10.8 для разработчиков найдены намёки на возможное использование дисплеев Retina

    10:4812

    Появились спецификации смартфонов LG Optimus LTE P936 и Lucid 4G: Оба смартфона ориентированы на североамериканский рынок

    09:591

    System Explorer v.3.8.6 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    09:45

    В универмаге Лондона можно будет приобрести эксклюзивный смартфон BlackBerry Bold 9900: RIM предлагает ограниченное издание смартфонов BlackBerry Bold 9900

    09:30

    AT&T в будущем снабдит автомобили рулями с вибрацией: AT&T Labs проводит эксперименты, касающиеся внедрению технологии "фидбек" в автомобильные рули

    09:1520

    Microsoft Studios представляет новую программу Arcade NEXT для Xbox LIVE: Самые ожидаемые аркадные игры этой весны уже готовы прочно обосноваться на вашей игровой консоли благодаря программе Arcade NEXT

    09:10

    Графен получил первое коммерческое применение: Начало выпуска первых графеновых аккумуляторов намечено на 2014 год

    09:0025

    SmoothVideo Project (SVP) v.3.1.1 - программный пакет повышения плавности видео: Программный пакет повышения плавности видео

    08:353

    Суперкомпьютер IBM Watson поможет онкологам в диагностике и лечении рака: IBM Watson получил первое коммерческое применение в медицине

    08:305

    Serif выпускает MoviePlus X6 – видеоредактор для создания эффектного домашнего HD-видео: ДинаСофт объявляет о начале продаж в России новой версии мощного и простого в использовании редактора HD-видео Serif MoviePlus X6

    08:00

    POV/TGT анонсирует видеокарту на базе GeForce GTX 680 с водяным охлаждением HyperCopper: TGT готовит серию из четырех разогнанных видеокарт на чипе GeForce GTX 680

    08:00

    Устройство Motorola 4Home Connected Gateway прошло сертификацию в FCC: Motorola 4Home Connected Gateway — устройство домашней автоматизации

    07:303

    «Хромобуки» на ARM появятся в ближайшем будущем: Загадочное устройство Daisy будет использовать процессор Samsung Exynos 5250

    07:008

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