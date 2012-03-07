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    7 марта 2012

    Представлен новый планшет Apple iPad: Устройство получило дисплей невиданно высокого разрешения

    23:10124

    CeBIT: фоторепортаж со стенда ASRock – часть первая: Компания ASRock привезла на выставку CeBIT 2012 большое количество системных плат

    22:45

    2666 МГц: новая максимальная частота наборов памяти G.Skill Ripjaws-Z для процессоров Sandy Bridge-E: Напряжение пришлось повысить до 1,65 В, что неудивительно для такой частоты

    22:271

    Мобильный браузер Android обогнал Opera: Таковы результаты последнего исследования от компании StatCounter.

    22:141

    ICQ доступна для Windows Phone: Программа дает пользователям возможность обмениваться мгновенными сообщениями со своими друзьями из Mail.Ru Агента, GoogleTalk, Facebook, AIM

    21:56

    Появились изображения и характеристики планшетов Archos Arnova третьего поколения: Большинство моделей построены на SoC Rockchip RK2918 частотой 1 ГГц

    21:564

    CeBIT: фоторепортаж со стенда Inno3D : Inno3D привезла на выставку внешние видеоадаптеры с интерфейсом USB и другие новинки

    21:21

    ZOTAC привезла на CeBIT 2012 обновлённые компактные ПК семейства ZBOX: Основой новых моделей служат процессоры Intel Core i3-2330M, Celeron 867 и AMD E-450

    19:251

    Системная плата ASUS P8Z77-I DELUXE типоразмера Mini-ITX получила 10-фазную подсистему питания: Процессорный разъём LGA 1155 соседствует с двумя слотами DIMM и слотом PCI-E 3.0 x16

    18:059

    Тайваньские производители собираются выпустить ноутбуки, «похожие на ультрабуки»: Ожидается, что цены ноутбуков, «похожих на ультрабуки», будут примерно равны $600

    17:1528

    Фотогалерея дня: системные платы ASUS на чипсете Intel Z77: Экспозиция насчитывает три модели типоразмера ATX и две – типоразмера mATX

    15:503

    Samsung опровергает сообщение о том, что Apple предлагала договориться вне суда: Samsung снова подает на Apple в суд, на этот раз — в Южной Корее

    15:2613

    Названы частоты компонентов 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 680: Как утверждается, тактовая частота GPU NVIDIA GeForce GTX 680 равна 705 МГц

    14:3611

    Системная плата Gigabyte G1.Sniper 3 ориентирована на любителей разгона: Плата имеет четыре слота PCI-Express 3.0 x16

    13:382

    ASUS также готовит к выпуску системную плату ROG Maximus V Gene типоразмера mATX: Плата располагает всеми теми качествами, что и модель ROG Maximus V Formula

    13:303

    Pentax выпустит 1500 комплектов из серебристых камер PENTAX K-5 и объективов smc PENTAX-DA 40mm F2.8 XS: Продажи комплектов должны начаться в апреле

    12:301

    Флагманский смартфон Sony Hayabusa продемонстрировал высокий результат в бенчмарке NenaMark2: Аппаратной платформой изделия, судя по всему, является Qualcomm Snapdragon S4

    12:2510

    Apple одержала победу над Motorola в немецком суде: В Motorola уверены, что решение суда не помешает продажам продукции компании

    12:0118

    Представлены процессоры Intel Xeon E5-2600 и E5-1600 : Новые процессоры уже установили 1510 новых мировых рекордов для двухпроцессорных систем с архитектурой x86

    11:368

    Детский планшет Archos Child Pad работает под управлением ОС Android 4.0: Изделие оснащается CPU частотой 1 ГГц

    11:304

    Мобильная копия Mail.Ru для Windows Phone 7: Приложение представляет собой мобильную копию портала и является для пользователей единой точкой входа на все основные сервисы Mail.Ru

    11:30

    HP пополнила ассортимент рабочих станций моделями HP Z820, HP Z620 и HP Z420: Среди особенностей новых рабочих станций производитель отмечает наличие слотов PCI Express 3.0

    11:23

    Системная плата ASUS ROG Maximus V Formula дебютировала на CeBIT 2012: Модель на чипсете Intel Z77 рассчитана на процессоры Core второго и третьего поколения

    09:318

    Кэш-накопители Corsair Accelerator служат для увеличения производительности системы: Результат достигается за счёт кэширования часто используемых данных на SSD

    08:4210

    CeBIT 2012: видеокарта SAPPHIRE Radeon HD 7970 с 6 ГБ памяти: Дополнительные 12 микросхем памяти размещены на обратной стороне печатной платы

    08:157

    Корпус «флэшки» Silicon Power Ultima U01 обработан круговой шлифовкой: Скажем "нет" отпечаткам пальцев!

    08:006

    Видеокарта Yeston GeForce GTX 560 SE GameMaster имеет 336 ядер CUDA вместо 288: В подсистеме питания видеокарты применяются конденсаторы NEC Tokin Proadlizer

    07:514

    LSI использует в адаптерах SATA и SAS 6 Гбит/с MegaRAID двухъядерный контроллер LSISAS2208: Новинки обеспечивают кэширование во флэш-памяти и защиту данных

    07:00

    CeBIT: фоторепортаж со стенда ThermalTake: Мышь Level 10 M и другие новинки ThermalTake

    00:206

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