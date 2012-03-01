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    1 марта 2012

    Изображения и технические данные камеры Canon 5D Mark III появились накануне ее премьеры : Разрешение Canon 5D Mark III — 22,3 Мп

    19:3527

    Первые экземпляры планшета Apple iPad с экраном размером 7,85 дюйма уже готовы: Серийный выпуск Apple iPad с экраном размером 7,85 дюйма может начаться в третьем квартале

    19:1021

    Samsung сделает упор на разработку альтернативы Android: Samsung также планирует выпуск смартфонов с Windows Phone

    18:4321

    ADATA представила защищенный внешний HDD DashDrive Durable HD710: Максимальный объем накопителя - 1 ТБ

    18:37

    Apple выпустит две версии iPad 3 и предложит бюджетную версию iPad 2: iPad 3 получит две версии — с объемом флэш-памяти 16 и 32 ГБ

    17:3727

    PNY нанесла на USB-диск v165w логотип HP: Максимальный объем памяти накопителя - 32 ГБ

    16:459

    Renesas оснащает микроконтроллеры RL78 с пониженным энергопотреблением встроенными контроллерами ЖК-дисплеев: Ознакомительные образцы RL78/L12 компания обещает начать поставлять в июне

    16:25

    Появились сведения о трех процессорах Ivy Bridge с пониженным энергопотреблением: Core i3-3217U, Core i5-3317U и Core i7-3517U: Процессоры Core i3-3217U, Core i5-3317U и Core i7-3517U предназначены для ультрабуков

    15:099

    Apple рассматривает возможность выпуска ноутбука MacBook Air с 14-дюймовым экраном: Серийное производство такой модели может начаться уже в ближайшее время

    14:4622

    MWC 2012: MIPS показывает планшеты стоимостью $99 и $79: Планшеты работают под управлением ОС Android 4.0

    14:0515

    Intel продала Micron Technology свою долю в двух из трех фабрик СП по выпуску флэш-памяти: Третья фабрика СП пока остается в совместном владении партнеров

    13:176

    Охладитель GlacialTech Igloo 6200 совместим с процессорами Intel LGA 2011 с TDP до 130 Вт: Предложено в общей сложности шесть вариантов изделия

    12:435

    Intel всерьез заинтересовалась электроникой для автомобилей: Intel Capital создает фонд Connected Car Fund с уставным капиталом 100 млн. долларов

    12:2218

    AMD приобретает SeaMicro, производителя микросерверов на процессорах Intel Atom, за 334 млн. долларов: Первые серверы на процессорах AMD Opteron, в которых будут использоваться технологии SeaMicro, появятся во втором полугодии

    11:1235

    Устройство Samsung EyeCAN может заменить мышь людям с ограниченными физическими возможностями: Работа Samsung EyeCAN основана на слежении за движением глазных яблок

    09:307

    В серию периферийных устройств Genius GX вошла игровая клавиатура Imperator Pro: Рекомендованная розничная цена Imperator Pro равна без малого $100

    09:006

    Buffalo обновляет ассортимент беспроводных мышей и клавиатур моделями, совместимыми с приемником Simpring: Один приемник Simpring рассчитан на подключение до пяти устройств

    08:30

    Invoxia AudiOffice — стыковочная станция, которая позволяет использовать iPad или iPhone для VoIP: Производитель оценил стыковочную станцию Invoxia AudiOffice в $299

    08:007

    У HighPoint готовы первые в отрасли «гибридные» адаптеры USB 3.0 — RocketU 1142A : Поставки RocketU 1142A уже начинаются

    07:301

    Передатчики MHL Silicon Image SiI8352 и SiI8356 предназначены для телефонов массового сегмента: Технология повышения разрешения позволит выпускать недорогие смартфоны категории HD Ready

    07:002

    MWC 2012: ASUS дает планшетам Eee Pad Transformer новое имя и представляет модель Infinity: Данные о дате начала продаж пока отсутствуют

    02:1054

    Vimeo представил приложение для iPad: Кроме этого, в приложении есть средства для навигации по видеофайлам и каналам во время просмотра ролика

    00:42

    MWC 2012: 850 тысяч устройств с Android активируется ежедневно: Компания Google сообщила о новом рекорде.

    00:223

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