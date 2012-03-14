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    14 марта 2012

    EVGA предлагает сэкономить $200 на покупке CPU Intel Core i7-3960X и материнской платы X79 Classified: Снижение цены достигнута за счет включения в набор процессоров «Open Box» — ранее использовавшихся инженерами EVGA

    23:597

    Pantech готовит флагманский смартфон Pantech IM-A830S на платформе Qualcomm S4: Аппарат будет управляться ОС Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich

    23:37

    Intel готовит процессор Pentium G2120 (Ivy Bridge) для встраиваемых систем: CPU получит два ядра частотой 3,1 ГГц

    23:277

    AMD выпустит APU A4-3420 в исполнении FM1: Сейчас решение доступно только OEM-партнерам компании

    18:3612

    MP3tag v.2.50 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    18:301

    Hard Drive Inspector v.3.97 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    17:55

    HP представила восьмое поколение серверов ProLiant: Новинки способствуют решению наиболее актуальных проблем в сфере ИТ

    17:5124

    HD_Speed v.1.7.3.94 - бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК

    17:20

    CrystalDiskInfo v.4.3.0 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    16:45

    Появились первые тесты быстродействия мобильной видеокарты NVIDIA GeForce 640M: Основными конкурентами модели выступили AMD Radeon HD 6720G2 и NVIDIA GeForce GT 555M

    16:0124

    NetGong v.7.8 Build 304 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    15:35

    Есть первые результаты сравнения производительности NVIDIA GeForce GTX 680 и AMD Radeon HD 7970: В NVIDIA считают, что создали самый быстрый GPU в мире

    15:1590

    CPU-Z v.1.60 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    15:00

    HIS разработала пассивную систему охлаждения для видеокарты 6670 iSilence 5: В конструкцию кулера входят четыре тепловые трубки диаметром 6 мм

    14:527

    Thaiphoon Burner v.7.5.0.0 Super Blaster - утилита для работы с SPD модулей памяти: Программа для работы с SPD модулей памяти

    14:251

    HWMonitor Pro v.1.13 обеспечит мониторинг состояния ПК: Улучшенная версия HWMonitor с расширенными возможностями, которая служит для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    13:50

    NVIDIA Inspector v.1.95.11 - бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию о видеокартах на базе процессоров и чипсетов NVIDIA: Крошечная, бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию об аппаратном обеспечении видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA

    13:15

    Toshiba называет новые карты памяти EXCERIA самыми быстрыми в своём классе: Минимальная скорость записи определяется спецификациями UHS-I Class 1 и SD Class 10

    13:09

    HDDLife for Notebooks v.4.0.184 - программа мониторинга жестких дисков ноутбуков: Обновленная версия программы мониторинга жестких дисков ноутбуков

    12:40

    I-O Data готовит к выпуску 27-дюймовый монитор LCD-MF274XVBR на базе панели типа VA: Разрешение панели со светодиодной подсветкой равно 1920 х 1080 пикселей

    12:276

    CommFort 5.40: новые возможности настройки каналов и передачи файлов: КоммФорт софтваре объявила о выпуске новой версии CommFort

    12:05

    Mipko Personal Monitor - программа мониторинга общения детей в социальных сетях: Компания «Мипко» объявила о выходе Mipko Personal Monitor 7.2.1

    11:301

    WinZip Computing объявляет о выпуске WinZip 16 на русском языке: Новая встроенная 64-разрядная система сжатия обеспечивает максимальную производительность и быстродействие

    10:551

    Анонсирован выход новой версии интернет-фильтра Adguard: Вышла новая версия контент-фильтра Adguard 5.2

    10:20

    Кристалл NVIDIA GK104 меньше, чем кристалл AMD Tahiti, и транзисторов на нем поместилось меньше: По площади новый GPU получился гораздо меньше, чем изделия GF114 и GF110 предыдущего поколения

    09:5927

    Новая бета-версия корпоративного антивируса Panda Cloud Office Protection 6.0 располагается на Windows Azure: Panda Security и Microsoft подписали соглашение о сотрудничестве с целью разработки «облачных» сервисов антивирусной защиты на базе Windows Azure

    09:45

    При создании вентилятора Antec TrueQuiet Pro 120 Fan производитель уделил большое внимание снижению уровня шума: Производитель оценил TrueQuiet Pro 120 в $19,95

    09:308

    NeoDownloader 2.9 - бесплатная русская версия массового загрузчика: Вышла бесплатная русскоязычная версия массового загрузчика NeoDownloader

    09:101

    ASRock A75 Pro4/MVP — первая в мире системная плата на чипсете AMD с поддержкой технологии Lucid Virtu Universal MVP: Плата ASRock A75 Pro4/MVP была показана на CeBIT

    09:001

    Линейка ноутбуков Toshiba Satellite L приросла пятью моделями: За доплату лэптопы могут быть оснащены GPU AMD с 2 ГБ собственной памяти

    08:451

    Falcongaze SecureTower – новый уровень контроля сотрудников: Новая версия системы SecureTower расширена функциональностью контроля активности процессов и приложений на компьютерах пользователей

    08:35

    JAVS X-DDC превращает USB в S/PDIF: Устройство JAVS X-DDC соответствует спецификации USB Audio Class 2.0

    08:304

    Появились данные о производительности смартфона Orange London на платформе Intel Medfield: Смартфон показал высокие результаты в браузерных тестах BrowserMark и Vellamo

    08:1815

    Acer комплектует ноутбук Aspire VA40 процессором Intel Ivy Bridge и GPU NVIDIA Kepler: В конфигурацию изделия входит CPU Core i7-3612QM и GPU NVIDIA GeForce GT 640M

    08:052

    Bolide Software выпустила бесплатную программу для создания фото-слайдшоу: Bolide Slideshow Creator создает красивые видеоролики из фотографий с музыкальным сопровождением

    08:00

    Ассортимент Zalman пополнился блоком питания ZM750-HP Plus: Мощность блока питания Zalman ZM750-HP Plus равна 750 Вт

    08:00

    Toshiba анонсировала четыре новых ноутбука серий Satellite P и еще три — серии Satellite C: Представители линейки Satellite P оснащаются только процессорами Intel, а лэптопы серии Satellite C — как Intel, так и AMD

    07:592

    Новая утечка дает более полное представление о спецификациях GeForce GTX 680: Значение TDP указано равным 195 Вт

    07:4517

    С помощью ICS Image MASSter 4000PRO X2 SAS можно одновременно создавать восемь копий накопителя: Наличие шины PCI Express позволяет расширять возможности Image MASSter 4000PRO X2 SAS

    07:30

    Складная клавиатура для мобильных устройств Elecom TK-FBS039E оснащена интерфейсами Bluetooth и USB: Покупатель Elecom TK-FBS039E может выбрать черный или белый вариант

    07:002

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