  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 марта 2012

    Ноутбук Samsung NP700Z7C-S01US Nike на процессоре Ivy Bridge доступен для заказа: Основой компьютера с экраном размером 17,3 дюйма стал процессор Intel Core i7-3615QM

    13:3328

    Представлены моноблочные ПК ECS G24: ECS не стала терпеть до CeBIT 2012

    12:578

    Материнская плата MSI Z77A-GD45 запечатлена на фото: Изделие оснащено двумя слотами PCI Express 3.0 x16

    12:408

    Поставки нетбуков ASUS Eee PC Flare 1025C стоимостью $299 начнутся 10 марта: ASUS, как ни в чем не бывало, продолжает клепать нетбуки

    12:3812

    Из-за банкротства Elpida память DRAM может заметно подорожать: От банкротства Elpida выиграют оставшиеся участники рынка

    12:2012

    Storage Options Scroll Extreme — планшет с 10-дюймовым экраном типа IPS и двумя портами USB за $300: Поставки Scroll Extreme производитель обещает начать в течение месяца

    11:5910

    Цена Apple iPad 3 будет соответствовать нынешней цене iPad 2: После выхода преемника стоимость iPad 2 снизится на $50

    11:2319

    Поставки смартфона Samsung Galaxy Note превысили два миллиона штук: До конца года компания планирует продать 10 миллионов Galaxy Note

    10:5914

    Первая плата Gigabyte G1.Killer типоразмера microATX построена на чипсете Intel Z77 : На плате Gigabyte G1.Killer типоразмера microATX нашлось место для трех слотов PCI Express x16

    09:304

    Seagate удалось обойти WD и стать лидером рынка жестких дисков : Компании Seagate помогло наводнение в Таиланде

    09:0025

    Компания Ericsson впервые в мире продемонстрировала скорость 150 Мбит/с в «живой» сети LTE: Для демонстрации использовался мобильный модем производства Renesas Mobile

    08:304

    Судья ITC считает, что LSI, Mediatek и STMicroelectronics не нарушали патенты, принадлежащие Rambus: Окончательное решение ITC будет вынесено в июле

    08:006

    Icy Dock MB082SP позволяет установить два накопителя типоразмера 2,5 дюйма в отсек типоразмера 3,5 дюйма : Для замены накопителей не нужны инструменты

    07:3010

    Netbook Navigator Nav13X — нетбук, который хочет быть ультрабуком: Цена Netbook Navigator Nav13X в базовой конфигурации равна $500

    07:0018

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018