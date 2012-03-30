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    30 марта 2012

    Появились новые подробности о процессорах Intel Atom (Valley View 2): Однокристальные системы Intel Valley View 2 выйдут в 2013 году

    21:102

    Внешний вид корпуса для ПК RAIDMAX RAPTOR может привлечь внимание: Корпус RAIDMAX RAPTOR рассчитан на системные платы типоразмера ATX и mATX

    20:3514

    Toshiba тоже попробует побороться за Elpida Memory: Поможет ли аукцион сделать то, чего не удалось добиться путем переговоров?

    20:15

    Смартфоны HTC линейки One поступят в продажу в Европе и Азии второго апреля, цены объявлены: Цена флагмана серии, HTC One X, — 600 евро

    18:3714

    Процессорный кулер Phanteks PH-TC14CS располагается параллельно системной плате: Такая ориентация позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства

    18:129

    Lite-On представила в Европе два SSD серии E200: Изделия поддерживают интерфейс подключения SATA 6 Гбит/с

    17:438

    BenQ выпустила серию мониторов GW с матрицей типа VA и светодиодной подсветкой: В линейку вошли четыре модели с диагональю экрана 21,5, 24 и 27 дюймов

    17:205

    Голосование по стандарту nano-SIM отложено, RIM обвиняет Apple в мошенничестве: Свои варианты стандарта nano-SIM предложили Apple и Nokia

    16:4023

    TAT7 iPhone Scuba Case — бокс для подводной съёмки: TAT7 iPhone Scuba Case можно использовать под водой, в заснеженной, а также в песчаной местности

    16:353

    Модуль MediaTek MT7650 сочетает в себе функции Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0: Продуктивное сосуществование двух технологий на одном кристалле обеспечивает алгоритм, улучшенный MediaTek

    16:301

    Док-станция Kuroutoshikou позволяет подключить к ПК два SATA-накопителя по интерфейсу USB 3.0: Устройство также способно клонировать содержимое двух накопителей без необходимости в ПК

    14:255

    Sparkle представила свой вариант видеокарты GeForce GTX 560 SE: Небольшая длина печатной платы позволяет использовать 3D-карту в компактных корпусах

    13:403

    Lepa выпускает блоки питания начального уровня N300 и N350: Для охлаждения блоков питания Lepa N300 и N350 используются 120-миллиметровые вентиляторы

    13:313

    Уровень шума системы охлаждения 3D-карты HIS 7850 Fan 2 GB не превышает 28 дБ: Компоненты карты HIS 7850 Fan 2 GB работают на референсных частотах

    13:0211

    Линейка горизонтальных корпусов SilverStone Grandia пополнилась моделями GD07B и GD08B: Новинки достаточно просторны для системных плат типоразмера SSI CEB и E-ATX

    13:0011

    Глава NVIDIA предполагает, что к лету могут появиться планшеты на Tegra 3 стоимостью $199: Android не развился так, как надеялся Дженсен Хуанг; теперь вся надежда — на Windows 8

    12:0443

    Внешние батареи Huntkey PBA5000, PBA3500 и PBA2000 позволяют быстро зарядить мобильное устройство: Устройства PBA5000 и PBA3500 внешне напоминают телефон

    10:059

    Сетевые хранилища Thecus W вмещают до 16 накопителей: Даже порт HDMI есть, впрочем, шумит оно явно сильнее среднего медиацентра...

    09:107

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