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    5 марта 2012

    Видеокарта HIS Radeon HD 7870 получила новую систему охлаждения IceQ iTurbo: Разработку лучше всего характеризует девиз «тише, холоднее, продвинутей»

    23:558

    Скоростные «флэшки» Patriot Supersonic Boost XT заключены в прорезиненные корпуса: Максимальная емкость равна 32 ГБ

    23:452

    Объем хранилища Texas Memory Systems RamSan-820 на базе флэш-памяти равен 24 ТБ: «Ускоритель приложений» работает под управлением собственной операционной системы RamSan-OS

    23:2610

    Club 3D предлагает видеокарты Radeon HD 7800 с кулером собственной разработки: Повышение тактовых частот компания оставила на совести энтузиастов

    20:554

    XFX анонсировала видеокарту Radeon HD 7870 Double Dissipation: Среди достоинств кулера стоит выделить прямой контакт тепловых трубок с GPU

    20:35

    Видеокарты SAPPHIRE Radeon HD 7800 доступны в модификациях с заводским разгоном и без: Для дальнейшего разгона производитель советует использовать фирменную утилиту PowerTune

    20:15

    Основой мини-ПК Manli Elite размерам 126,7 х 126,7 х 45 мм служит APU AMD E-450: Оснащение Manli Elite включает порты USB 3.0 и eSATA

    17:0514

    PowerColor подготовила к выпуску три видеокарты семейства Radeon HD 7800: Две из них выполнены в референсном исполнении, а одна имеет некоторые отличия

    16:451

    В моноблочный ПК GIGABYTE GB-AEGT можно установить игровую видеокарту: По словам компании, это первое подобное решение

    16:4018

    Для Radeon HD 7850 инженеры MSI разработали лёгкий вариант кулера TwinFrozr III: Количество тепловых трубок сократилось до трёх, но их толщина по-прежнему равна 8 мм

    16:10

    Option анонсирует модуль 4G LTE LGA GTM801 для планшетов и ультратонких ноутбуков: По размерам новый модуль идентичен модулям 3G LGA GTM601/GTM609

    16:00

    Видеокарты GIGABYTE Radeon HD 7800 сходят с конвеера разогнанными на 5-10%: В решениях используются эффективные системы охлаждения WindForce

    15:35

    У Freescale готовы контроллеры питания для процессоров серии i.MX 6 : Контроллеры серии PF поддерживают функции управления питанием, интегрированные в Freescale i.MX 6

    14:59

    ASUS оборудовала видеокарты Radeon HD 7800 двухслотовыми кулерами DirectCu II: Модели будут поставляться с повышенными на 5-10% тактовыми частотами

    14:406

    AMD и GLOBALFOUNDRIES договорились по-новому, AMD сможет заказывать все 28-нанометровые APU у других производителей: Стороны уточнили условия поставки полупроводниковой продукции

    14:127

    Видеокарты AMD Radeon HD 7870 и HD 7850 представлены официально: Решения основаны на 28-нм GPU под кодовым названием Pitcairn

    13:0512

    GLOBALFOUNDRIES обрела полную независимость от AMD: AMD остается одним из приоритетных стратегических партнеров GLOBALFOUNDRIES

    12:506

    Опубликованы спецификации 3D-карт серии AMD Radeon HD 7800: Выход 3D-карт серии AMD Radeon HD 7800 ожидается 8 марта

    08:0030

    Embedded Artists и NXP выпустили первый набор на архитектуре ARM Cortex-M для разработки устройств, соответствующих стандарту Android Open Accessory : На плате для разработчиков находится два 32-разрядных микроконтроллера NXP

    07:302

    Ферроэлектрическая память Fujitsu V работает при напряжении питания от 3,0 до 5,5 В: В серию Fujitsu V вошли приборы FRAM плотностью от 16 до 256 Кбит

    07:007

    Expense Manager 1.6.0 — персональная мини-бухгалтерия на Android: Приложение дает возможность заносить все свои расходы, долги, учитывать регулярные выплаты и поступления денежных средств.

    03:291

    Keeper Password & Data Vault 4.12 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    03:26

    Instagram 2.2 позволяет обмениваться фотографиями на iPhone: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    03:25

    Do It (Tomorrow) 1.8.1 — бесплатный ежедневник для iPhone : Эта программа превратит ваш iPhone в симпатичный дневник, в котором можно делать важные заметки о делах, которые предстоит сделать

    03:20

    Auto App Organizer 3.83 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    03:19

    Пользователи iOS скачали 25 млрд приложений из App Store: Интересно, что для того чтобы достичь такого рекорда, понадобилось менее четырех лет

    03:11

    HDR Camera 2.16 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    03:04

    TrueCaller для Windows Phone позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    02:53

    Яндекс.Видео доступен для мобильных устройств: Видео для мобильного найдет и покажет только те видеоролики, формат которых поддерживается для проигрывания на вашем телефоне.

    02:48

    Fotolr Photo Studio 1.2.6 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    02:36

    SugarSync 3.5.1 для Android поддерживает операции с файлами: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    02:36

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