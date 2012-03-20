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    20 марта 2012

    28 марта Nokia, возможно, представит Windows-смартфон Lumia 719: Премьера изделия состоится на специальном мероприятии, которое Nokia проведет в Китае

    23:554

    GLOBALFOUNDRIES ожидает увеличения объема заказов со стороны AMD: В текущем году GLOBALFOUNDRIES рассчитывает сохранить за собой второе место в рейтинге контрактных производителей чипов

    23:153

    Panasonic раздумывает над фотокамерой под управлением Android: Пока компания не определилась, чего больше в Android для фотоаппаратов, — достоинств или недостатков

    22:2010

    В Seagate знают, как увеличить объем жестких дисков до 60 ТБ: Seagate первой увеличивает плотность магнитной записи до 1 Тбит/кв.дюйм

    21:4018

    Монитор iiyama ProLite XB2374HDS с панелью IPS уже поступил в продажу: Светодиодная подсветка и функциональная подставка входят в список достоинств новинки

    21:356

    Процессор Intel Atom CE5300 рассчитан на применение в TV-приставках и медиаплеерах: Двухъядерная модель наделена встроенным графическим ядром и поддержкой Hyper-Threading

    21:275

    WD доводит вместительность портативных винчестеров My Passport до 2 ТБ: Накопители можно считать самыми вместительными среди компактных решений

    20:424

    NAS-сервер Synology DiskStation DS412+ способен вместить четыре жёстких диска: Новинку можно отличить от предыдущих моделей по обновлённому дизайну корпуса

    20:0521

    Представлены процессоры AMD Opteron 3200 — новая платформа для поставщиков услуг хостинга выделенных серверов: По мнению AMD, семейство процессоров AMD Opteron 3200 «изменит экономику отрасли для заказчиков однопроцессорных систем»

    19:17

    Стильный Bluetooth-браслет для женщин доступен для покупки на Chinavision: Ladies Bluetooth Fashion Bracelet with Time Display - стильный женский браслет

    17:4519

    Долгожданное сравнение производительности ЦП Core i5-3570K (Ivy Bridge) и Core i5-2500K: Результаты разгона появятся чуть позже

    14:5033

    JAlbum v.10.5 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    14:25

    Zortam Mp3 Media Studio v.13.46 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    13:50

    Блок питания Super Flower GX550 имеет частично модульную кабельную систему: Основные кабели закреплены жёстко, а остальные подключаются по необходимости

    13:263

    KMPlayer v.3.2.0.0 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    13:15

    VLC Media Player v.2.0.1 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    12:401

    Acer планирует запуск услуги «персональных облаков»: К концу года «облака» Acer будут доступны пользователям по всему миру

    12:079

    NetSetMan v.3.4.0 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    12:05

    TSMC приписывают намерение ускорить расширение 28-нанометрового производства: В TSMC рассчитывают, что в текущем квартале 5% дохода будет получено за счет выпуска 28-нанометровой продукции

    11:351

    FontViewOK v.2.55 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    11:30

    Компания LG объявила о запуске продаж в Корее серии ноутбуков Xnote A540: Теперь устройства LG Xnote A540 официально доступны в Корее

    11:151

    МФУ Epson WorkForce WF-7525 и WorkForce WF-7515, принтер Epson WorkForce WF-7015 предназначены для дома и офиса: МФУ Epson WorkForce WF-7525 и WorkForce WF-7515, принтер Epson WorkForce WF-7015 поддерживают двухстороннюю печать

    11:105

    Arachnophilia v.5.5 Build 2688 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный и неплохой HTML-редактор

    10:55

    IncrediMail v.6.29 Build 5181 - бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент: Бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент

    10:20

    Защищенный планшет COMP-MALL ICECARE предназначен для полевой работы : Изделие оснащено CPU частотой 600 МГц

    09:593

    За четыре дня Apple продала три миллиона iPad нового поколения: iPad третьего поколения продается значительно лучше своих предшественников

    09:47143

    GPU-Z v.0.6.0 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    09:45

    3D-карты HIS HD 7950 IceQ и HIS HD 7950 IceQ Turbo получили довольно громоздкие системы охлаждения: В конструкцию охладителя IceQ iTurbo входит четыре медные никелированные тепловые трубки

    09:454

    Для повышения производительности графической подсистемы в корпусе процессоров Haswell будет еще один кристалл : Процессоры Haswell получат кэш-память четвертого уровня

    09:3028

    Смартфон Motorola Droid Fighter получит поддержку ОС Android 4.0 и HD-экран: Motorola Droid Fighter был замечен с логотипом Verizon

    09:152

    Auslogics Disk Defrag v.3.4.0.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    09:10

    В этом году Apple может закупить у Samsung комплектующих на сумму 11 млрд. долларов: В Samsung уверены в сохранении партнерских отношении с Apple

    09:0014

    Вышел справочник военного дела и Вооруженных Сил РФ – Russian Army: Компания MobileUp объявляет о выпуске приложения Russian Army для Apple iOS и Android

    08:35

    Apple объявляет о планах по выплате дивидендов и обратному выкупу акций: Ожидаемые расходы — 45 миллиардов долларов за три года

    08:1519

    Компания ZTE объявила о выпуске дешёвого смартфона ZTE Score M : ZTE Score M — дешёвый Android смартфон компании ZTE

    08:055

    2ГИС запустил ежедневное обновление данных в Москве и Екатеринбурге: Новые организации Москвы и Екатеринбурга теперь появляются в онлайн-версии справочника 2ГИС каждый день

    08:00

    В ассортименте Sony тоже появится объектив для зеркальных камер, охватывающий диапазон фокусных расстояний 18-135 мм: Объектив Sony 18-135mm f/3.5-5.6 SAM будет рассчитан на камеры формата APS-C

    08:003

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