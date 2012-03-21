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    21 марта 2012

    Накануне премьеры 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 680 в Сети оказался официальный видеоролик о ней: В NVIDIA уверены, что NVIDIA GeForce GTX 680 — самый быстрый GPU в мире

    23:4213

    Появилось новое фото и уточненные спецификации смартфона Samsung Galaxy S III: Подтверждено, что аппарат обзаведется камерой разрешением 12 Мп и четырехъядерным CPU частотой 1,5 ГГц

    23:1528

    Zync Z-990 — самый дешёвый индийский планшет под управлением ОС Android 4.0 доступен к продаже: Планшет Zync Z-990 стоимостью $170 поступил в продажу

    22:3013

    Камеру Samsung DV300F с модулем Wi-Fi уже можно купить за 200 долларов: Камера Samsung DV300F оснащена модулем Wi-Fi

    21:411

    Sharp предложила бизнес-аудитории планшет RW-T110 с экраном диагональю 10,1 дюйма: Изделие построено на SoC TI OMAP 4430

    19:061

    3D-карты GeForce GTX 680 с заводским разгоном могут появиться одновременно с базовым вариантом: В сети уже замечены разогнанные варианты GeForce GTX 680 в исполнении MSI и EVGA

    19:055

    Переход к USB 3.0 стимулирует спрос на флэш-память типа NAND: Другим фактором повышения спроса на флэш-память типа NAND является растущая популярность мобильных устройств

    17:174

    Raidmax адресует корпус AGUSTA геймерам: Цена устройства уже известна — $120

    17:1410

    Предположительно, GPU NVIDIA GK110 будет на треть производительнее GK104: GPU NVIDIA GK110 может получить 512-разрядную шину памяти

    15:5730

    Мобильный процессор Intel Core i7-3610QM был испытан в тестах Super Pi и Cinebench: Расчёт числа Пи с точностью до 1 миллиона знаков после запятой занял 11,67 секунды

    14:4913

    В продаже замечена карта расширения USB3.0R-P4-PCIe с четырьмя портами USB 3.0: Основой карты расширения USB3.0R-P4-PCIe послужил контроллер Renesas μPD720201

    14:3210

    По результатам тестов, APU AMD Trinity на 50% превосходят Llano по графической части: При этом как вычислительный потенциал вырос всего на 12,8%

    13:5032

    EF Process Manager v.6.00 - утилита для управления ОС Windows: Утилита для управления ОС Windows

    13:50

    Процессоров Intel Xeon E5-2600 не хватает: Спрос на процессоры Intel Xeon E5-2600 превышает предложение на 20%

    13:422

    Kindle for PC v.1.9.2 - бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC: Бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC

    13:151

    Mimoco отметила 133-летие Эйнштейна выпуском «флэшек» Emcee2 Einstein и Brainstein MIMOBOT: Максимальный объем накопителей Emcee2 Einstein и Brainstein MIMOBOT равен 64 ГБ

    12:459

    Флэш-накопители Green House PicoDive Micro выступают из корпуса ноутбука всего на 9 мм: Компактные и лёгкие устройства ориентированы на обладателей мобильных ПК

    12:43

    USBDeview v.2.06 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    12:401

    ArtRage 1.4 для рисования на iPad: В программе можно имитировать самые разные стили рисунка: масляными красками, акварелью, чернилами, аерографом, карандашами, углем, пастелью.

    12:28

    Привод I-O Data BRD-S14X позволяет записывать диски Blu-ray на скорости до 14x: Кроме того, модель полностью совместима с дисками BDXL

    12:274

    Фото дня: беззеркальная камера со сменными объективами Panasonic DMC-GF5: Как утверждается, по уровню шумов Panasonic GF5 сможет поспорить с Panasonic DMC-G3, Canon 7D и 60D

    12:209

    FastPictureViewer Pro v.1.7 Build 244 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    12:05

    В Великобритании появились в продаже стильные док-станции фирмы House of Marley для мобильных устройств Apple: Док-станции Both the Bag of Rhythm и Get Up Stand Up, а также колонка Chant доступны к продаже

    11:549

    ITC подтверждает предварительное решение: Motorola Mobility не нарушала патенты Apple: Решение по итогам пересмотра в споре Motorola Mobility м Apple было вынесено в необычно короткий срок

    11:3514

    System Ninja v.2.3.2.0 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    11:301

    ASTRA v.5.53 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:55

    ASTRA32 v.2.13 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:20

    Появились первые сведения об однокристальных системах Samsung Exynos 5 : Samsung Exynos 5 планируется выпускать по 32-нанометровому техпроцессу HKMG

    09:5522

    Спам в феврале 2012 года: предвыборные страсти в почте россиян: Спам в феврале 2012 года: предвыборные страсти в почте россиян

    09:45

    В апреле AMD пополнит серию процессоров FX моделями FX-4130 и FX-6130: Процессор AMD FX-4130 имеет четыре ядра, FX-6130 — шесть

    09:4512

    Слухи: в Сети появились сведения о частотах и дате выхода двухпроцессорной 3D-карты AMD Radeon HD 7990: О цене Radeon HD 7990 пока можно лишь догадываться, учитывая, что Radeon HD 7970 стоит $549

    09:3013

    ASMedia и VIA Labs будут поставлять контроллеры USB 3.0 для внешних накопителей Toshiba и Sony: ASMedia и VIA Labs начнут поставки контроллеров USB 3.0 для внешних накопителей Toshiba и Sony позже в текущем году

    09:15

    Выходит новая версия интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk: Новая версия интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk получил номер 6.1

    09:10

    AMD объявляет о начале поставок 3D-карт серии AMD Radeon HD 7800: За три месяца вышло три модели 28-нанометровых графических процессоров AMD

    09:107

    Samsung старается уменьшить зависимость от Qualcomm: Основой смартфона Galaxy S III будет однокристальная система собственной разработки Samsung

    09:059

    Asetek разработала систему водяного охлаждения для ноутбуков и моноблочных ПК: Для демонстрации Asetek оборудовала СВО игровой ноутбук Alienware M18x

    09:0013

    Видеокарту MSI R7970 Lightning удалось разогнать до 1800 МГц по ядру и 7700 МГц по памяти: В тесте 3DMark 11 с настройками Performance видеокарта показала результат 15035 очков

    08:4511

    «1С-Битрикс» выпускает новые версии готовых сайтов и интернет-магазинов для «1С: Франчайзи»: «1С-Битрикс» расширяет функциональность специализированных готовых решений для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи»

    08:35

    Защищённая клавиатура iKey выдерживает падение с высоты двух метров: Клавиатура доступна в модификации NVIS с зелёной подсветкой клавиш

    08:307

    Nokia, возможно, создаёт свою версию интерфейса ОС Windows Phone: Изображения показывают концепт нового дизайна ОС Windows Phone от Nokia

    08:1512

    Вышла новая версия SafeNet Authentication Manager:

    08:00

    Устройство RU-824 READ ME, созданное специалистами MTI, предназначено для работы с метками UHF RFID: Устройство MTI RU-824 READ ME, предназначенное для работы с метками UHF RFID, подключается к компьютеру по интерфейсу USB

    02:35

    В серию твердотельных накопителей ORICO HS-01 вошли четыре модели объемом 256 ГБ: Основой твердотельных накопителей ORICO HS-01 служит контроллер SandForce SF-2281

    00:542

    Adapteva скоро начнет поставки ознакомительных образцов 28-нанометровых 64-ядерных процессоров E64G4: Новый процессор Adapteva является представителем четвертого поколения процессоров на архитектуре Epiphany

    00:0012

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