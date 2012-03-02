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    2 марта 2012

    ASRock готовит к выпуску системные платы Z77 Fatal1ty Professional и Professional-M: Модели предназначены для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge в исполнении LGA 1155

    20:558

    Ramtron и Revere Security встроят в память F-RAM средства безопасности: Появление продукции Ramtron с технологиями защиты Revere Security ожидается в текущем году

    20:15

    Системная плата ASUS P8Z77-V Deluxe замечена в продаже: Изделие ASUS с процессорным разъемом LGA1155 продавец оценил в $400

    17:518

    Super Talent предлагает модули Quadra DDR3-2133 по одному и в комплектах по четыре: Объем одного модуля Super Talent Quadra DDR3-2133 равен 4 ГБ, набора — 16 ГБ

    16:48

    Выход первой 3D-карты NVIDIA на GPU GK104 ожидается 23 марта: Ждать ответа на серию AMD Radeon HD 7000 осталось три недели

    16:1521

    Толщина БП для ноутбуков Xilence мощностью 90 Вт равна 17,5 мм: В комплект поставки включено восемь переходников, а управление напряжением возложено на технологию Smart Voltage Output

    15:587

    NTT DOCOMO, NEC, Panasonic Mobile Communications и Fujitsu объединили силы в разработке универсального сотового модема: Чип уже прошел тестирование на совместимость с сетями основных операторов

    15:312

    Microsoft понизила требования к «железу» для Windows Phone: Одновременно магазин приложений Marketplace открыт еще для 23 стран

    15:0425

    Серию Sennheiser Mobile Music пополнили беспроводные гарнитуры MM 450-X и MM 550-X: Для подключения к источнику в Sennheiser MM 450-X и MM 550-X служит интерфейс Bluetooth

    14:31

    Специалисты Digi и Freescale первыми наделили микроконтроллер подключением к «облаку»: Подключение доступно «из коробки», без каких-либо дополнительных компонентов

    13:053

    Модель Extreme6 возглавит линейку системных плат ASRock на чипсете Intel Z77: В оформлении модели использована чёрно-золотая цветовая гамма

    12:351

    Камера Canon EOS 5D Mark III представлена официально: Основой камеры Canon EOS 5D Mark III является датчик изображения разрешением 22,3 Мп

    11:5541

    Greenliant начинает поставки встраиваемых SSD NANDrive размерами 14 x 24 x 1,95 мм: Встраиваемые SSD Greenliant NANDrive в корпусах типа BGA оснащены интерфейсом SATA

    09:30

    Серверы RAID FusionAMD поддерживают процессоры AMD Opteron 6000 : Серверы четырех типоразмеров построены на чипсетах AMD SR56xx / SP5100

    09:006

    Nokia продолжит сокращать ассортимент: Сокращение, начатое в прошлом году, будет продолжено

    08:4512

    3D-карты ASUS HD 7970 DirectCU II TOP и ASUS HD 7950 DirectCU II TOP представлены официально: Обе модели разогнаны в заводских условиях

    08:3011

    ORICO 8618NAS объединяет функции стыковочной станции и сетевого накопителя: ORICO 8618NAS имеет интерфейсы Gigabit Ethernet и USB 3.0

    08:00

    Твердотельные накопители takeMS UTX-2200 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Скорость UTX-2200 в режиме чтения достигает 550 МБ/с, в режиме записи — 500 МБ/с

    07:452

    Блок питания Raidmax RX-600AF имеет КПД не ниже 85%: Напряжение +12 В выводится по двум шинам

    07:40

    Lenovo прекращает продажу нетбуков на платформе Intel в своем онлайновом магазине: Нетбуки на платформе AMD, как и прежде, доступны для заказа

    07:3011

    Корпусные вентиляторы be quiet! SilentWings 2 стали ещё тише: При скорости вращения крыльчатки 1000 об/мин уровень шума составляет 15,8 дБА

    07:107

    Бюджетные системные платы ASRock H61 смогут принять процессоры Ivy Bridge: ASRock добавляет поддержку технологий Intel RapidStart и SmartConnect в системные платы на чипсете H61

    07:00

    Обновлен Skitch 1.4.31 для Android : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    03:16

    AntiVirus Free 2.10.1 — защита данных для устройств с Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    03:16

    File Expert 4.1.0 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    00:44

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