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    10 марта 2012

    Intel снимет с производства SSD серий 311 и 510: Заказы на SSD этих двух серий будут приниматься до 7 июня

    23:597

    Intel готовит к выпуску процессор Pentium G870: Модель будет иметь два ядра с тактовой частотой 3,1 ГГц

    21:10

    Core Wireless обвиняет Apple в нарушении восьми ключевых патентов на технологии сотовой связи: Core Wireless рассчитывает на возмещение ущерба и получение лицензионных платежей

    20:4836

    Сетевое хранилище Logitec LSV-MS2MWG рассчитано на два SATA-винчестера: Устройство работает под управлением Windows Storage Server 2008 R2

    19:457

    CeBIT: игровые периферийные устройства и аксессуары Sharkoon: Три мыши, три клавиатуры и два коврика для мышей — вот список новинок Sharkoon

    19:451

    Названа дата начала продаж процессоров Ivy Bridge: Купить первые модели процессоров Intel нового поколения можно будет этой весной

    14:1929

    Светодиоды блока питания High Power Astro PT-700 демонстрируют уровень нагрузки: При малой нагрузке блок бесшумен

    14:0115

    Серийные модели ECS Z77H2-AX и Z77H2-A2X получат чёрно-золотую расцветку: Для лучшей проводимости контакты процессорного гнезда покрыты золотом толщиной 15 мкм

    14:004

    CeBIT: монитор ASUS PA248Q на базе 24-дюймовой панели IPS оснащен четырьмя портами USB 3.0: Уже начат прием предварительных заказов по цене чуть меньше $600

    13:2810

    Giada готовит к выпуску мини-ПК Uni-box: Данных о цене и сроке начала продаж пока нет

    13:045

    ZaagTech разработала водонепроницаемую сенсорную панель с поддержкой «мультитач»: Разработка способна распознавать до 40 прикосновений одновременно

    13:028

    Названа цена и срок начала продаж трансформируемого мобильного компьютера novero Solana: novero Solana может работать с двумя операционными системами — Windows 7 и Android

    12:444

    Немецкий суд отклонил иски Samsung и Apple: Как Samsung, так и Apple имеют право на апелляцию

    11:568

    GIGABYTE укомплектовала игровой ноутбук P2542G процессором Intel Core i7 и GPU NVIDIA GeForce GTX 660M: Изделие оснащается двумя портами USB 3.0

    09:596

    CeBIT: твердотельный накопитель Super Talent RAIDDrive upStream развивает скорость чтения 1 ГБ/с: Поставки RAIDDrive upStream производитель обещает начать в конце апреля

    09:008

    Появились новые изображения референсной 3D-карты на GPU GK104: Выход NVIDIA GeForce GTX 680 — не за горами

    08:453

    CeBIT: фоторепортаж со стенда ECS — ученический компьютер EC10IS и адаптер ECS Wi-Bridge : Конструктивной особенностью модели EC10IS-Convertible является крепление экрана

    08:301

    Подсчеты Gartner свидетельствуют: на мировом рынке серверов сменился лидер: Мировой рынок серверов за год вырос на 7,9%

    08:003

    Мини-клавиатура ORICO KB6118 похожа на пульт ДУ: Модель имеет стандартный набор клавиш в раскладке QWERTY

    07:46

    Компания Western Digital завершила поглощение Hitachi Global Storage Technologies: Приобретение обошлось WD в 3,9 млрд. долларов

    07:30

    Patriot Memory применяет в SSD Magma контроллеры Phison: Покупателям на выбор будут доступны модификации ёмкостью 64, 128 и 256 ГБ

    07:21

    CeBIT: «флэшка» Kingston DataTraveler Elite 3.0 объемом 64 ГБ демонстрирует скорость чтения 85 МБ/с: В режиме записи скорость достигает 65 МБ/с

    07:002

    Google Play — замена Android Market: Новый проект является единым центром для поиска и загрузки цифрового контент

    03:542

    fMobi 2.6 — клиент Facebook для Nokia: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    03:48

    Music PlayerPro 2.35 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    03:44

    Wifi Analyzer 3.0.5 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    03:41

    Kingsoft free Office 4.4 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    03:39

    Photosynth 1.1.3 — построение панорам из серии фотографий на iOS: Программа разработана корпорацией Microsoft и позволяет использовать уникальный алгоритм построения бесшовных интерактивных панорам

    03:34

    X-plore 2.51 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    03:32

    Weather4Me 2.3 показывает информацию о погоде на Windows Phone: Оно способно предоставлять данные о погодных условиях с сервиса AccuWeather

    03:31

    Nokia Battery Monitor 3.0 увеличивает время автономной работы: Приложение, которое показывает уровень заряда аккумулятора, а также приблизительное время работы устройства

    03:293

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