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    13 марта 2012

    ZOTAC представляет видеокарту GeForce GTX 560 SE: ZOTAC GeForce GTX 560 SE — бюджетная игровая видеокарта на 40-нанометровом GPU NVIDIA

    20:406

    Сетевой накопитель Synology DiskStation DS112j рассчитан на один HDD: Потребляемая мощность DiskStation DS112j равна 12,1 Вт

    20:157

    Elecom TK-PBL042BK: проекционная клавиатура для мобильных устройств: Для работы устройству подходит любая плоская поверхность

    19:1734

    Новый мобильный Яндекс.Навигатор учитывает пробки: Программа умеет прокладывать маршруты и голосом предупреждает о ближайших маневрах.

    18:51

    Смартфон Sony Xperia sola представлен официально: Аппарат первым получил поддержку новой бесконтактной технологии floating touch

    18:3214

    Stellarium v.0.11.2 - бесплатный планетарий для вашего компьютера: Бесплатный планетарий для вашего компьютера, который отображает реалистичное небо в 3D

    17:207

    Spyware Doctor v.9.0.0.912 - утилита обнаружения и удаления вредоносных и шпионских приложений: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    16:45

    Samsung пытается запатентовать разноцветные наклейки и экранные заставки для мобильных устройств:

    16:4035

    RJ TextEd v.8.02 – хороший бесплатный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    16:10

    Назван диапазон цен на ультрабуки ASUS UX32A и UX32Vd Zenbook: Дешевле $800 не получается

    16:0714

    В Hynix уже ощутили эффект от банкротства Elpida: Hynix на планирует выкупать производственные мощности Elpida

    15:358

    EarthView v.3.16.0 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    15:35

    Fusion v.2.2.1 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    15:00

    Kaspersky Security для SharePoint Server сделает совместную работу безопаснее: «Лаборатория Касперского» объявляет о запуске нового корпоративного решения Kaspersky Security для SharePoint Server

    14:25

    Ноутбук Alienware M17x R4 получит процессор Ivy Bridge и экран разрешением 1920 x 1080 пикселей: Покупатель Alienware M17x R4 сможет выбрать GPU AMD Radeon HD 7970M, NVIDIA GeForce GTX 660M или GTX 675M

    14:0725

    SearchInform NetworkSniffer теперь поддерживает большее количество социальных сетей: Вышла обновленная версия SearchInform NetworkSniffer

    13:501

    Назван срок выхода 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 690 на двух GPU GK104: Двухпроцессорный флагман ассортимента NVIDIA выйдет этой весной

    13:2422

    SaaS-сервис для бюджетирования Adaptive Planning расширяет возможность работы с отчетами: Компания Adaptive Planning выпустила первое квартальное обновление 2012 года

    13:15

    Представлена камера Sony α57 (Alpha SLT-A57): Рекомендованная производителем розничная цена камеры Sony α57 (SLT-A57) равна $700

    12:4521

    FortiOS 4.3 получила сертификат Common Criteria с уровнем доверия EAL4+: Сертификация Common Criteria включает в себя тщательное исследование и тестирование

    12:402

    Пропускная способность сетевых хранилищ QNAP TS-x69 Pro достигает отметки 220 МБ/с: Результат производительной начинки и агрегации портов

    12:35

    Фото дня: новые снимки видеокарты NVIDIA GeForce GTX 680: Модель запечатлена с двух ракурсов: с торца и с обратной стороны

    12:3438

    ABBYY FineReader Express для Mac – улучшенный инструмент сканирования для пользователей ICA-совместимых устройств: ABBYY выпускает обновление программы ABBYY FineReader Express Edition для Mac

    12:05

    UserGate Mail Server 2.1 - новый алгоритм управления письмами: Вышел программный продукт UserGate Mail Server 2.1

    11:30

    Запущен голосовой Поиск@Mail.ru для Android: Приложение с функцией голосового поиска для устройств на платформе Android

    10:55

    Acronis выпускает vmProtect 7: Новая версия предлагает интеграцию с VMware vCenter, репликацию виртуальных машин и поддержку Microsoft Exchange для ускоренного восстановления в виртуальных средах

    10:20

    ICQ для телефонов на Windows Phone: Новая версия ICQ для Windows Phone

    09:45

    Выход бета-версии Panda Antivirus Pro 2012 для Windows 8 : Panda Security выпустила бета-версию Panda Antivirus Pro 2012

    09:10

    Основой одноплатной мультимедийной системы Z3-DM8168-RPS-Lite с поддержкой видео высокой четкости стал процессор TI DaVinci DM8168 : Система Z3-DM8168-RPS-Lite способна декодировать видео в формате 1080p с кадровой частотой 60 к/с

    09:0026

    Корпоративная почта в облаке - ключ к оптимизации рабочего процесса и затрат: Обновлен продукт SolverMate

    08:351

    Карты памяти PNY SDHC Pro-Elite в режиме чтения развивают скорость до 50 МБ/с: Объем карт памяти PNY SDHC Pro-Elite равен 16 и 32 ГБ

    08:301

    Entensys и Softline объявляют о выходе объединенного решения DeskWork+UserGate Mail Server: Entensys и Softline объявляют о выходе совместного решения корпоративного портала DeskWork и почтового сервера UserGate Mail Server

    08:00

    HighPoint RocketStor SMART Backup — первое устройство для резервного копирования с двумя отсеками для накопителей и двумя портами USB 3.0: Продажи HighPoint RocketStor SMART Backup стартуют в конце месяца

    08:00

    Кристалл GK104 примерно равен по площади кристаллу G92b : Для изготовления GK104 используется 28-нанометровый техпроцесс

    07:3013

    Комплект микросхем IDT IDTP9030 и IDTP9020 для беспроводного питания способен обеспечить мощность 7,5 Вт: Микросхемы IDTP9030 и IDTP9020 соответствуют требованиям стандарта WPC Qi

    07:0011

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