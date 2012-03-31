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    31 марта 2012

    Товары Mail.Ru доступны для мобильных устройств: Мобильная версия Товаров Mail.Ru обладает рядом специальных функций, адаптирующих ее для мобильных устройств

    23:56

    Почта Mail.Ru доступна для iOS как приложение: Приложение уведомляет пользователя о новых письмах, дает возможность отправлять фотографии

    23:45

    Ускоритель Gainward GeForce GTX 680 Phantom: оригинальные кулер и печатная плата, повышенные частоты:

    23:2210

    Производители флэш-памяти связывают надежды на оздоровление рынка со вторым полугодием : Флэш-память, хоть и медленно, но продолжает дешеветь

    21:012

    Прозрачный гибкий чип памяти разработан учеными университета Райса: Представлен образец чипа памяти на основе оксида кремния

    17:006

    GIGABYTE выпустила две видеокарты начального уровня: Одна является версией AMD Radeon HD 6450, другая – NVIDIA GeForce GT 440

    15:009

    Razer выпустит версию игровой мыши Naga для левшей: Каждый седьмой житель Земли предпочтительно пользуется левой рукой

    14:306

    Qualcomm готовит четырехъядерный процессор для легких ноутбуков: Выпуск ноутбуков с новой версией Snapdragon S4 планируется на конец года

    14:2222

    Разрабатывается «живой» микроробот для поиска заболеваний в организме человека: Разработчики микроробота выбрали миногу в качестве образца для подражания

    14:1731

    iRiver B100 — интересный плеер для тех, кто ведёт активный образ жизни: iRiver B100 читает большинство популярных аудио и видиоформатов

    14:049

    Названа цена и сроки начала поставок объектива Sigma 50-150 f/2.8 EX DC OS HSM: Рекомендованная цена объектива Sigma 50-150 f/2.8 EX DC OS HSM равна $1099

    14:002

    Системная плата Intel DZ77GA-70K предназначена для производительных игровых ПК: Подсистема питания платы организована по схеме «10+2 фазы» и использует технологию Phase-Shedding

    13:3518

    EVGA оснащает 3D-карту EVGA GeForce GTX 680 Hydro Copper жидкостным охлаждением : 3D-карта EVGA GeForce GTX 680 Hydro Copper разогнана в заводских условиях

    13:107

    На сайте FCC замечены недорогие ультрабуки Lenovo IdeaPad U310 и U410: Ожидается, что цена Lenovo IdeaPad U310 и U410 будет примерно равна $700

    11:205

    MEMS-микрофон Akustica AKU340 предназначен для смартфонов и других мобильных устройств:

    10:00

    Transcend PSD320: накопители с интерфейсом IDE для не самых новых ПК: Новинки имеют емкость от 32 до 128 ГБ

    09:0012

    В Сети появились изображения смартфона LG Optimus Elite: Смартфон LG Optimus Elite оснащен дисплеем размером 3,5 дюйма

    08:007

    Raspberry Pi довольно скоро получит официальный корпус: The Raspberry Pi Foundation прислушалась к советам и готовит к выпуску официальный защитный корпус

    01:346

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