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    1 апреля 2012

    Появились подробные характеристики восьми серверных процессоров Intel Xeon E5-4600: Среди представителей серии четыре восьмиядерные модели, три шестиядерные и одна четырехъядерная

    23:201

    Olympus выпускает эксклюзивные карты памяти для камеры Olympus OM-D: Набор специальных карт памяти Olympus в сочетании с камерой OM-D, позволит почувствовать себя владельцем оригинальной ретро-камеры Olympus OM

    19:0212

    Системные платы Intel DZ77BH-55K и DZ77SL-50K пополнили линейку Media Series: От старшей модели изделия отличаются более простой подсистемой питания

    18:4112

    Устройство для записи оптических дисков Acronova Nimbie USB Plus оснащено интерфейсом USB 3.0 и лотком на 100 дисков: Основным применением Nimbie USB Plus является тиражирование дисков Blu-ray

    16:056

    Новое цветовое решение процессорного охладителя Phanteks TC14PE: Phanteks TC14PE_BK — чёрный процессорный охладитель

    15:091

    В Сети появилось изображение и спецификации 3D-карты AMD Radeon HD 7990 : 3D-карта AMD Radeon HD 7990 с 6 ГБ памяти увидит свет 17 апреля

    14:2231

    Apple почти договорилась с американской Фемидой в деле о повышении цен на электронные книги: Расследование может быть прекращено в ближайшие недели

    13:427

    MOTOSMART Flip — бюджетный Android-смартфон Motorola с прозрачной крышкой-флипом: Устройство оснащено CPU частотой 800 МГц

    13:4011

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy Y продается не хуже флагманского Galaxy S2: Месячные отгрузки Samsung Galaxy Y — 1,75 миллиона

    12:389

    Контроллеры Freescale Vybrid, предназначенные для систем реального времени, основаны на связке Cortex-A и Cortex-M: Производитель отмечает мультимедийные возможности Freescale Vybrid

    12:18

    Panasonic полностью перенесет производство сотовых телефонов за пределы Японии: На японском рынке Panasonic занимает третье место среди производителей сотовых телефонов

    11:303

    Новые подробности о 3D-картах NVIDIA GeForce GTX 600, включая сроки выхода : Модели GeForce GTX 670 Ti, GTX 670, GTX 690 и GTX 695 выйдут в мае

    11:0012

    Draco Junior (HS-430) — новая стереогарнитура с неодимовыми динамиками: Creative Technology анонсировала новую игровую стереогарнитуру под названием Draco Junior (HS-430)

    09:277

    RIM может быть продана компании Microsoft: Nokia и Microsoft ведут переговоры с RIM

    09:225

    Perfect Keyboard 1.4.0 — виртуальная клавиатура для Android: Perfect Keyboard поддерживает функцию Multitouch, может использовать пользовательский или встроенный словарь для быстрого набора.

    00:37

    Фоторедактор Pixlr-o-matic 2.1 для Android: Бесплатное приложение от онлайнового редактора изображений Pixlr.com, позволяющее добавлять разнообразные эффекты на фотографии

    00:34

    arcMedia Pro 3.000 — воспроизведение почти любых видеофайлов на Android : Медиапроигрыватель, который позволяет воспроизводить на мобильном устройстве популярные форматы видео

    00:30

    Opera Mini 7 для Android упрощает доступ к социальным сетям: Второе нововведение — возможность использования неограниченного числа сайтов на Экспресс-панели.

    00:121

    Skype 3.8 for iPad поддерживает новую модель планшета: Графика в программе теперь оптимизирована для нового дисплея Retina

    00:06

    Evernote 3.6 для Android распознает речь: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    00:01

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