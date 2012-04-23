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    23 апреля 2012

    Shuttle комплектует мини-ПК XS35V3 и XS36V процессорами Intel Atom D2700: В конфигурацию XS35V3 входит оптический привод, а в конфигурации XS36V его нет

    23:272

    Процессоры Intel Core третьего поколения представлены официально: Здравствуй, Ivy Bridge!

    22:1512

    MSI уверена в стабильности и качестве материнской платы B75MA-P45: Новинка построена на «бизнес-чипсете» Intel B75 Express

    21:5913

    Следующий смартфон iPhone получит корпус из «жидкого металла» и сенсорную панель in-cell touch: Выход нового iPhone ожидается в октябре

    21:4854

    Sony укомплектовала ноутбук VAIO E Series 14P процессором Intel Core i7-3612QM (Ivy Bridge): Цена устройства в Австралии — $1554

    20:536

    Samsung готовит смартфон Jasper на платформе Qualcomm Snapdragon S4: Аппарат появится на североамериканском рынке, а его распространением займется оператор Verizon

    18:5317

    Системная плата BIOSTAR TZ77A построена на чипсете Intel Z77 Express: Рекомендованная производителем розничная цена BIOSTAR TZ77A составляет $142,90

    17:4213

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 2.4 для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    16:53

    Music PlayerPro 2.42 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    16:361

    Фоторедактор Pixlr-o-matic 2.1.2 для Android: Бесплатное приложение от онлайнового редактора изображений Pixlr.com, позволяющее добавлять разнообразные эффекты на фотографии

    16:341

    HIS снижает цены на все 3D-карты серии HD 7000: Самая дешевая модель HIS 7750 iCooler теперь стоит 89 евро

    16:186

    Очередное обновление Instagram 1.0.6 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    16:17

    Medion подготовила ультрабук Akoya S4611 с дискретным GPU NVIDIA GeForce GT 630M: Диагональ экрана лэптопа — 14 дюймов

    16:104

    EnhanceMySe7en v.3.3 - программа для настройки и управления ОС Windows 7: Программа для настройки и управления ОС Windows 7

    14:25

    VSO Media Player v.1.0.1.426 - бесплатный медиаплеер: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    13:50

    MSI готовит к выпуску Android-планшет MS-N0J1 с экраном диагональю 10 дюймов: Аппарат базируется на однокристальной системе Rockchip RK2918

    13:4513

    FastStone Capture v.7.1 - утилита для записи изображений с экрана ПК: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    13:15

    PicPick v.3.1.4 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    12:401

    Fujitsu использует новую мобильную платформу Intel в ноутбуках LIFEBOOK AH532 и LH532, с оговорками: Чипсет новый, процессор старый

    12:331

    AppRemover v.2.2.24.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    12:052

    WPC включает в стандарт Qi бесконтактную зарядку аккумуляторов на расстоянии до 40 мм: Ранее максимальная дистанция, оговоренная в стандарте Qi, составляла 5 мм

    11:4713

    Смартфон HTC J (ISW13HT) поддерживает WiMAX: Аппарат построен на однокристальной системе Qualcomm MSM8660A

    11:434

    IOzone Filesystem Benchmark v.3.405 - бесплатное ПО для проверки быстроты выполнения файловых операций: Бесплатное ПО для проверки быстроты выполнения файловых операций

    11:30

    Основой игрового ноутбука ASUS G55VW стал процессор Intel Сore i7-3610QM Ivy Bridge: Оснащение игрового ноутбука ASUS G55VW включает 3D-карту NVIDIA GeForce GTX 660M с 2 ГБ памяти

    11:1618

    Symantec раскрывает технологии работы спамеров, с которыми судится Twitter: Symantec исследовала спам-технологии, которые используют злоумышленники в Twitter

    10:55

    СВО Antec Kühler H2O 920e отличается от своей предшественницы повышенной производительностью: Процессорная система водяного охлаждения Antec Kühler H2O 920e совместима с процессорами в исполнении LGA2011

    10:51

    Цены первых настольных процессоров Core i3 третьего поколения лежат в диапазоне от 113 до 132 евро: Некоторые розничные продавцы ожидают, что процессоры Core i3 (Ivy Bridge) увидят свет в мае

    10:27

    Выпущена бета-версия нового Panda Global Protection 2013: Новый Panda Global Protection 2013 предлагает значительные усовершенствования и обеспечивает еще более усиленную защиту с минимальным влиянием на систему

    10:20

    Представлены камеры Samsung NX20, NX210 и NX1000: Общей особенностью камер Samsung NX20, NX210 и NX1000 является поддержка Wi-Fi

    10:0515

    Fortinet расширяет линейку продуктов для малого и среднего бизнеса: Новое устройство FortiGate-100D предоставляет защиту от сетевых угроз

    09:45

    "ВсеТВ" для Android - телепрограмма для более 400 каналов: Благодаря бесплатному приложению "ВсеТВ" у пользователей смартфонов Android всегда будет под рукой свежая программа передач любого телеканала

    09:101

    Booknizer для Windows – каталогизатор с удобным добавлением и поиском книг: Новая программа поможет книголюбу навести порядок в своей библиотеке и вести учет отданных книг

    08:35

    Stimulsoft Reports 2012.1 - профессиональная отчетность с новой версией продукта: Стимулсофт объявляет о выходе версии 2012.1 линейки продуктов Stimulsoft Reports

    08:00

    Samsung добавляет к обвинению против Apple еще восемь патентов, включая два патента FRAND: Apple и Samsung далеки от примирения

    08:0027

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