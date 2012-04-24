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    24 апреля 2012

    Panasonic укомплектовала защищенный ноутбук Toughbook CF-53 процессором Ivy Bridge: Цена устройства в США начинается от $2015

    23:485

    Приложение «Госуслуг» для Windows Phone: Теперь все пользователи смартфонов на базе Windows Phone смогут в любое время и в любом месте воспользоваться основными функциями Портала госуслуг

    23:18

    Карманный счетовод 1.1.3 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    23:16

    Wifi Analyzer 3.1 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    23:145

    Prey Anti-Theft 0.5.6 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    23:11

    Dropbox 2.1.3 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    23:08

    Выпущена финальная версия Skype для Windows Phone:

    23:05

    Nokia Browser 2.0 делает просмотр сайтов на Series 4 более удобным: Ранее программа была известна как Ovi Browser.

    23:01

    Claystone Launcher 1.22 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    22:59

    Объем твердотельного накопителя Silicon Power Velox V60 достигает 480 ГБ: Внутри SSD используется контроллер SandForce

    21:265

    Продажи планшета ASUS Transformer Pad TF300T стартуют в мае: Планшет ASUS Transformer Pad TF300T будет предложен в трех цветовых вариантах

    19:358

    Rosewill видит корпус R5 ценой «до $100» хорошим вместилищем для компонентов игрового ПК: Устройство наделено портом USB 3.0 на передней панели

    18:558

    В игровой мыши Thermalright Leetgion Hellion используется кнопка Cherry MX Blue : Основой мыши Leetgion Hellion служит датчик Avago 9500

    15:3225

    Nokia PC Suite v.7.1.180.64 - сборник фирменных приложений для телефонов Nokia: Сборник фирменных приложений для телефонов Nokia

    13:50

    Deskman v.11.3.1 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    13:15

    VistaCodecs и Win7codecs - сборник популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    12:40

    FastPictureViewer Pro v.1.8 Build 247 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    12:05

    Eurocom добавляет GPU AMD Radeon HD 7970M в конфигурацию ноутбуков Neptune 2.0 и Racer 2.0: Eurocom обещает включить AMD Radeon HD 7970M в конфигурации и других моделей

    11:5515

    Беспроводные адаптеры Amped Wireless UA1000 и UA2000 увеличивают радиус подключения по Wi-Fi втрое: Адаптеры Amped Wireless UA1000 и UA2000 подключаются к порту USB

    11:398

    Parted Magic 2012-04-21 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    11:30

    Корпус Cooler Master HAF XM представлен официально: Ориентировочная цена новинки — $100

    11:0010

    AudioGrail v.7.02 - сборник утилит для обработки музыкальных файлов: Сборник утилит для обработки музыкальных файлов

    10:55

    NVIDIA и GLOBALFOUNDRIES могут стать стратегическими партнерами: NVIDIA ищет альтернативу TSMC

    10:3313

    TweakNow RegCleaner v.7.1.0 - утилита для очистки реестра ОС Windows: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    10:20

    Наборы модулей памяти G.SKILL TridentX DDR3-2800 и DDR3-2666 рассчитаны на процессоры Intel Core третьего поколения: Интересной особенностью модулей TridentX является схемный наконечник радиатора

    10:076

    Процессорный охладитель Nofan CR-95C Copper изготовлен целиком из меди: Новинка рассчитана на охлаждение процессоров, TDP которых не превышает 100 Вт

    09:5835

    На сайте AMD появилось описание GPU Radeon HD 7970M: Мобильные GPU Radeon HD 7970M выпускаются по 28-нанометровой технологии

    09:457

    TaskInfo v.10.0.0.335 - программа для сбора информации и управления ОС Windows: Программа для сбора информации и управления ОС Windows

    09:45

    Корпусные вентиляторы Arctic F PWM CO рассчитаны на непрерывную работу: Серия включает модели трех типоразмеров: 80 мм, 92 мм и 120 мм

    09:2211

    В Почте Mail.Ru появилась возможность работы через безопасное HTTPS-соединение: Почта Mail.Ru добавила возможность работы по защищенному протоколу HTTPS

    09:101

    Обновление мобильной ICQ для iPhone: Выпущена новая версия официального приложения ICQ для iPhone

    08:35

    StatWin v.8.7 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: Обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    08:00

    Основой игровых ноутбуков MSI GE60 и GE70 стали четырехъядерные процессоры Intel Core третьего поколения: В конфигурацию ноутбуков MSI GE60 и GE70 входят графические процессоры NVIDIA GeForce GT 650M

    08:006

    Первое изображение NVIDIA GeForce GTX 690 оказалось подделкой, но ждать новинку осталось недолго: Основой NVIDIA GeForce GTX 690 станет пара 28-нанометровых GPU GK104

    01:257

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