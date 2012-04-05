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    5 апреля 2012

    Кардридер Kingston MobileLite G3 оснащен интерфейсом USB 3.0 и поддерживает карты SD Ultra High Speed: Цена вопроса $17

    21:195

    Конструкция процессорного кулера EKL Alpenföhn Gotthard включает шесть тепловых трубок: Рекомендованная цена Alpenföhn Gotthard равна 57,9 евро

    21:102

    Названа цена и срок начала продаж устройства ASUS Padfone: Смартфон ASUS Padfone отдельно стоит $610

    20:1540

    Линейку Corsair Vengeance пополнили беспроводная гарнитура и корпус: Новинки будут представлены на выставке PAX East с 6 по 8 апреля

    20:005

    Гибкие сенсорные панели Atmel XSense позволят создавать смартфоны и планшеты нового поколения: Разработка также поможет расширить область применения сенсорного метода ввода на другие устройства

    18:5617

    Lian Li представила PC-V700 — свой самый компактный корпус для системных плат типоразмера ATX: Новинка поступит в продажу в апреле по цене от $249 до $279

    17:3517

    В серию алюминиевых корпусов Cubitek ICE вошли модели ATX ICE, EATX ICE и HPTX ICE: Одновременно представлены модели Cubitek Mini ICE и Micro ICE

    15:472

    Беспроводные мыши Sanwa MA-NANOIR13 оснащены инфракрасными датчиками: Такие датчики потребляют меньше энергии и помогают экономить заряд батареек

    15:44

    Процессорный кулер GlacialTech Igloo 5761 выпускается в двух вариантах: Рекомендованная производителем цена варианта Igloo 5761 Silent — $21, Igloo 5761 PWM — $23

    15:07

    PLX Technology и One Stop Systems используют PCI Express Gen3 для внешнего кабельного подключения: PLX Technology и One Stop Systems объединись для выпуска первой в отрасли промышленной компьютерной платформы с поддержкой PCI Express Gen3

    14:086

    Компактные мыши Green House GH-MUxAK подойдут для нетбуков и тонких ноутбуков: Отличие между моделями заключается в USB-кабеле

    14:015

    Сетевое хранилище LaCie 5big Network 2 теперь можно купить и без накопителей: Цена «пустого» хранилища LaCie 5big Network 2 равна $349

    13:365

    Блоки питания Enermax серий NX и EX позиционируются для игровых ПК: Модели серии EX отличает высокая эффективность (88%) и синяя подсветка вентилятора

    12:5522

    Основой твердотельных накопителей OCZ Vertex 4 служат контроллеры Indilinx Everest 2: Новинки являются самыми производительными из всех SATA-накопителей на сегодняшний день

    12:2417

    Мыши Zowie Gear EC eVo пришли на смену моделям серии EC : Мыши Zowie Gear EC eVo оценены в $60

    12:143

    Serv-U v.11.3.0.2 - удобный и функциональный FTP-сервер: Удобный и функциональный FTP-сервер

    11:30

    Серию алюминиевых корпусов Cubitek ICE открыли модели Mini ICE и Micro ICE: Одновременно представлены модели Cubitek ATX ICE, EATX ICE и HPTX ICE

    11:071

    Trojan Remover v.6.8.3 Build 2602 - утилита для обезвреживания вредоносного ПО: Утилита для обезвреживания вредоносного ПО

    10:55

    Российская академия наук и Microsoft объявили о сотрудничестве: Президент Российской академии наук и президент компании Microsoft в России подписали соглашение о сотрудничестве

    10:202

    Samsung приступает к выпуску карт памяти microSD UHS-I, развивающих в режиме чтения скорость до 80 МБ/с: Объем карт памяти Samsung microSD UHS-I равен 16 ГБ

    10:0012

    I-O Data предложила потребителям твердотельный накопитель SSDN-3T120B: Объем SSD - 120 ГБ

    09:593

    «Доктор Веб» обнаружил ботнет из более чем 550 000 «маков»: Специалисты компании «Доктор Веб» провели специальное исследование

    09:4511

    Data Translation анонсирует выпуск модулей сбора данных DT9862 и DT9862S, подключаемых к порту USB: За счет субдискретизации полоса пропускания DT9862S достигает 300 МГц

    09:385

    Acer оценивает соотношение контрастности монитора V273HL в десятую часть миллиарда к одному: Изделие оценено в 300 евро

    09:308

    Поддержка памяти DDR4 появится в серверных процессорах Intel в 2014 году: Первыми начнут поддерживать память DDR4 серверные процессоры Intel верхнего сегмента

    09:118

    "Учет Программного Обеспечения Pro" 5.0 контролирует использование лицензий и установку программ на компьютерах предприятия: Новая версия программы для учета программ и лицензий позволяет администратору сети Windows удаленно контролировать изменения в ПО на компьютерах пользователей сети

    09:10

    Advanced IP-Scanner v.2.2 - быстрый, надежный и удобный сканер IP-адресов для Windows: Быстрый, надежный и удобный сканер IP-адресов для Windows

    08:35

    Eurocom включает восьмиядерный процессор Intel Xeon E5-2690 в конфигурацию ноутбука Panther 4.0 : Ноутбук Eurocom Panther 4.0 — мобильный сервер

    08:3011

    Alchemy Eye v.11.5.5 - программа мониторинга доступности серверов: Программа для мониторинга доступности серверов, сетевых устройств, компьютеров и других компонент в глобальной или локальной сетях

    08:00

    Специалисты MOSAID первыми объединили в одной микросхеме 16 чипов NAND и один высокоскоростной канал ввода-вывода: Микросхема заключена в 100-выводный корпус типа BGA размерами 18 x 14 мм

    08:004

    Eser представила планшет ESER-072 с ОС Android 2.3, который стоит 51 доллар: Планшет ESER-072 оснащён одноядерным процессором Boxchip Allwinner A10

    07:303

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