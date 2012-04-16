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    16 апреля 2012

    Системная плата ASUS P8Z77 WS получила четыре слота PCI-E 3.0 x16: Модель позиционируется в качестве основы рабочих станций

    22:534

    Карты памяти Patriot Memory EP соответствуют спецификации UHS-I: Новинки предлагаются в вариантах объёмом 16, 32, 64 и 128 ГБ

    21:45

    Твердотельные накопители Intel SSD 330 Series представлены официально: В накопителях с интерфейсом SATA 6 Гбит/с применяется 25-нм флэш-память типа NAND MLC

    21:1725

    WD доводит объём винчестеров VelociRaptor до 1 ТБ: Устройства имеют скорость вращения шпинделя 10000 об/мин

    20:4830

    В 3D-мониторе ASUS VG23AH используется 23-дюймовая панель типа IPS: Для подключения к источнику сигнала у ASUS VG23AH есть два входа HDMI

    20:4415

    Премьера нового смартфона Samsung Galaxy S III состоится 3 мая: Компания будет вести прямую трансляцию с места событий

    18:5559

    ASUS готовит к выпуску новые ноутбуки N46, N56 и N76: Модели 2012 года отличаются особым вниманием к мелочам

    17:4015

    Canon анонсирует создание цифровой кинокамеры Cinema EOS C500 с поддержкой разрешения 4K: Новая модель основана на той же платформе, что камера Canon EOS C300

    14:2021

    Шасси расширения mLogic mLink позволяет подключать карты для слота PCI Express к порту Thunderbolt: Продажи mLink начнутся в июне по рекомендованной производителем цене $400

    13:5922

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 16/04/2012 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    13:50

    Цифровая зеркальная камера Canon EOS-1D C поддерживает видеосъемку в формате 4K: Камера Canon EOS-1D C будет стоить около 10000 евро и появится в продаже в октябре

    13:2516

    PDF-XChange Viewer v.2.5.201 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    13:15

    Anti-keylogger v.10.3.2 - новая версия утилиты защиты от шпионского ПО: Анти-шпионская утилита для операционных систем Windows

    12:40

    Meizu анонсировала четырёхъядерную версию Android-смартфона Meizu MX: Основой модели является один из 32-нм процессоров семейства Samsung Exynos

    12:0811

    Hitman Pro v.3.6.0 Build 152 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    12:05

    TuneUp Utilities 2012 v.12.0.3500 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    11:30

    Hitachi Compute Blade 500 — первый сервер Hitachi Data Systems на процессорах Intel Xeon E5-2600: В конфигурацию одного blade-сервера (CB520H) входит два процессорных гнезда

    10:551

    AceMoney v.4.20.7 - органайзер для управления расходами личных денежных средств: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    10:55

    Adobe Flash Player v.11.2 Final - флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    10:20

    µTorrent v.3.1.3 Build 27060 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    09:45

    PhotoFiltre Studio v.10.5.0 - программа для редактирования графических изображений: Программа для редактирования графических изображений

    09:10

    Screenshot Captor v.3.04.01 - бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    08:35

    NFOPad v.1.64 - небольшой, но достаточно удобный и функциональный текстовый редактор: Небольшой, но достаточно удобный и функциональный текстовый редактор

    08:00

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