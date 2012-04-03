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    3 апреля 2012

    Подробные характеристики и результаты тестирования накопителей Intel SSD 313: Новинки заменят собой семейство накопителей предыдущего поколения SSD 310

    23:054

    Prestigio 7900BTTV — первый семидюймовый навигатор в линейке GeoVision: Prestigio GV7900BTTV оснащен TV-тюнером

    22:024

    Stealth.com использует в мини-ПК LPC-680 LittlePC процессоры Intel Core второго поколения: Цена мини-ПК Stealth.com LPC-680 LittlePC в базовой конфигурации равна $1495

    21:2513

    Lian Li расширяет линейку корпусов для хранилищ данных моделями PC-Q12 и PC-Q18: Компактные корпуса Lian Li PC-Q12 и PC-Q18 оснащены портами USB 3.0

    21:067

    Sony расширяет линейку видеокамер NXCAM моделью NEX-FS700, которая позволяет снимать видео в разрешении 4К: NEX-FS700 умеет снимать видео в разрешении 4К (4096×3072)

    19:2213

    Фото дня: видеокарта Inno3D GeForce GTX 680 TwinFan: Третий вариант NVIDIA GeForce GTX 680 в каталоге Inno3D

    16:343

    Mach Xtreme MX-JET ULTRA: твердотельные накопители с броским дизайном: Устройства предлагают среднее по современным меркам быстродействие по доступной цене

    16:1010

    Начались продажи водоблока Koolance VID-NX680, предназначенного для 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 680: Цена VID-NX680 равна $120

    15:191

    Радиатор процессорного охладителя Xigmatek Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition имеет керамическое покрытие: В конструкцию Xigmatek Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition включены три восьмимиллиметровые тепловые трубки

    14:5420

    Элегантный флэш-накопитель Team Group S112 оснащён интерфейсом USB 3.0: Новинка может выступать в качестве стильного аксессуара

    14:532

    Hitachi GST начала поставки винчестеров «корпоративного класса» объёмом 4 ТБ: Кроме них, в линейку Ultrastar 7K4000 входят накопители объёмом 2 и 3 ТБ

    14:3014

    Настройщики: TweakVI Basic Edition v.1.0 Build 1170: Бесплатная программа для настройки и оптимизации Windows Vista

    14:25

    Pure Platinum Z77: вторая системная плата Sapphire на основе чипсета Z77 Express: Особенностью новинки является необычная конфигурация слотов PCI-E 3.0 x16

    13:518

    RegVac v.5.02.08 - утилита для настройки реестра ОС Windows: Утилита для настройки реестра ОС Windows

    13:50

    FreeFileSync v.5.2 - быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    13:153

    Подставка для ноутбука Green House GH-PCF4AK оснащена четырьмя вентиляторами: Пользователь имеет возможность отрегулировать их положение для конкретного случая

    13:105

    Wise Registry Cleaner v.7.12 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    12:40

    BB FlashBack v.3.2.3 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    12:05

    Total Uninstall v.6.0.0 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    11:30

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.1 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    10:55

    Canon адресует камеру EOS 60Da любителям астрофотосъемки: Canon EOS 60Da имеет модифицированный инфракрасный фильтр и датчик с повышенной чувствительностью в далекой красной области видимого спектра

    10:3830

    CDBurnerXP v.4.4.0.3018 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:20

    Intel планирует продвигать планшет StoryBook на платформе Medfield наравне с Classmate PC: Изделие будет выпущено во второй половине года

    09:592

    XRECODE II v.1.0.0.189 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    09:45

    HCL подготовила два недорогих планшета под управлением Android 4.0: Оба устройства оснащаются одноядерными процессорами частотой 1 ГГц

    09:152

    Microsoft получила сертификаты на Exchange Server 2010 c SP1 и System Center Service Manager 2010 c SP1: Новые сертификаты ФСТЭК

    09:10

    Миниатюрные адаптеры I-O Data WN-G150UM могут играть роль точек доступа Wi-Fi: Запланированы поставки двух модификаций: WN-G150UMW и WN-G150UMK

    09:008

    В США уже можно заказать ноутбук ASUS G75VW, укомплектованный процессором Ivy Bridge: Изделие оценивается в $1450

    08:4018

    Планирование видеоконференций из MS Outlook: Компания Aurus представляет утилиту для планирования аудио- видеоконференций с использованием MS Outlook

    08:35

    В серию Fractal Design Silent R2 вошли тихие вентиляторы размером от 40 до 140 мм:

    08:308

    RoadHelp24 для iOS – круглосуточный вызов эвакуатора и техпомощи по всей России: Российские автолюбители теперь могут быстро заказать наиболее выгодные по стоимости и времени прибытия услуги эвакуатора и техпомощи в любой точке России

    08:002

    По оценке IDC, производство жестких дисков полностью восстановится во втором полугодии: Спад поставок сменяется ростом

    08:0012

    LCG PhotoBook 2.25 отсылает фотографии на соцсервисы: Фотографиями можно быстро поделиться, отправив их на сервисы Facebook, Google Picasa

    00:21

    Новая версия клиента BombusMod для всех телефонов с поддержкой Java: Данное приложение выполняет функции Jabber-клиента и представляет собой модифицированную версию клиента Bombus

    00:19

    Handcent SMS 4.0 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    00:16

    Mercury Web Browser Pro 5.3 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    00:141

    Доступно обновление для Nokia Lumia 800 : Обновление значительно повысит производительность батареи

    00:111

    Documents To Go 4.0.9 для iOS — офисный пакет, совместимый с MS Office: Это приложение включает в себя набор офисных утилит для работы с текстовыми документами, таблицами, PDF-файлами

    00:07

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