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    28 апреля 2012

    DisplayLink объявляет о поддержке процессоров Intel Core третьего поколения : Интеграция USB 3.0 на уровне платформы может способствовать распространению DisplayLink

    20:401

    StarTech SATSAS425BK позволяет разместить в отсеке типоразмера 5,25 дюйма четыре накопителя : StarTech SATSAS425BK поддерживает горячую замену накопителей

    15:386

    Наушники Koss STRIVA имеют беспроводное подключение к Сети: Продажи наушников Koss STRIVA уже начались

    15:219

    BOXX 3DBOXX 4925 — первая рабочая станция на процессоре Intel Xeon, поддерживающая до четырех GPU : Возможные конфигурации включают модели серий NVIDIA GeForce, NVIDIA Quadro, NVIDIA Tesla и ATI FirePro

    14:386

    Lenovo начинает продажи ноутбуков IdeaPad Y480 на процессорах Ivy Bridge: IdeaPad Y480 с процессором Intel Core i7-3610QM стоит $949

    14:0513

    Фото дня: референсный образец NVIDIA GeForce GTX 670: NVIDIA GeForce GTX 670 внешне напоминает GeForce GTX 680

    13:407

    Зажигалки Jigger подключаются к порту USB: Курение вредно для здоровья

    13:1836

    Рассчитывая вернуться в тройку лидеров рынка ПК, Acer сокращает планы выпуска ультрабуков: Розничные цены на ультрабуки по-прежнему слишком высоки

    12:5152

    Появились некоторые подробности о планшете HP Slate 8 для корпоративного рынка: Выход HP Slate 8 можно ожидать в текущем году

    12:278

    У MSC готовы первые модули COM Express на четырехъядерных процессорах Intel Core третьего поколения: Новинки получили обозначения MSC CXB-6SI и MSC C6B-7S

    12:041

    Samsung — лидер рынка сотовых телефонов и смартфонов, Apple и Nokia глотают пыль: За год Samsung увеличила поставки смартфонов на 253%

    11:12100

    NETGEAR анонсирует первый в мире маршрутизатор 802.11ac (5G Wi-Fi): Продажи NETGEAR R6300 начинаются в мае по цене около $200

    09:5210

    Бюджетный смартфон Sony Tapioca (ST21i): фото и технические подробности: В основе аппаратной платформы изделия лежит однокристальная система Qualcomm MSM7227

    09:487

    Delkin Devices начинает продажи карт памяти CF 1000X UDMA 7 объемом 128 ГБ, цена — $645: Карточка памяти Delkin Devices CF 1000X UDMA 7 стоит дороже любительской зеркальной камеры

    09:424

    В Pixel Qi уверены, что могут сделать дисплей лучше, чем в iPad 3: Когда чудо-экраны появятся на рынке и сколько будут стоить — пока данных нет

    09:0021

    ZX Spectrum исполнилось 30 лет — с днем рождения, «синклер»!: C ZX Spectrum у многих началось знакомство с вычислительной техникой

    08:4676

    Sony будет использовать большие панели OLED производства Samsung, а не AOU: Панели OLED пока стоят во много раз больше, чем жидкокристаллические такого же размера

    08:427

    Смартфон Nokia Lumia 900 цвета фуксии «засветился» в финской рознице: Каталожный код Nokia Lumia 900 цвета фуксии — NOKLUMIA900MA

    08:356

    Аудиосистемы Sony CMT-V75BTiP и CMT-V50iP могут играть роль стыковочных станций для iPhone, iPod и iPad: В аудиосистемах Sony CMT-V75BTiP и CMT-V50iP используются громкоговорители с «магнитной жидкостью»

    08:005

    Verbatim оснащает флэш-накопители Store ‘n’ Go V3 интерфейсом USB 3.0: К сожалению, Verbatim Store ‘n’ Go V3 не раскрывает потенциал USB 3.0

    07:402

    Kodak и Samsung стали стратегическими партнерами на европейском рынке потребительских струйных принтеров: Samsun получает возможность выступить в новом для себя сегменте струйных МФУ

    07:203

    Системные платы TYAN S5515 и S5517 для встраиваемых систем поддерживают процессоры Intel Core третьего поколения: Системные платы TYAN S5515 и S5517 основаны на чипсете Intel Q67

    07:10

    ADATA выпустила «флэшку» для фанатов баскетбола: «Команду» накопителей ADATA NBA Flash Drive пополнила модель под номером 17

    07:007

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