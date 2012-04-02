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    2 апреля 2012

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.6.77 для Symbian: та программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    23:58

    Quick System Info Pro 2.0.4 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    23:55

    MobiShield 4.0 — броня для вашего смартфона: Утилита, которая позволяет защищать смартфон от разного рода компьютерных угроз

    23:53

    IM+ 2.2 — общение на Windows Phone: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    23:42

    Выпущена Футубра для Windows Phone 7: Владелец мобильного устройства на этой платформе может читать интересующих его людей, делиться с ними контентом и обсуждать новости

    23:38

    UC Browser 8.2.2 — новая версия китайского мобильного браузера для Android: Браузер, поддерживающий работу с вкладками и несколькими открытыми окнами, сохранение истории посещенных страниц и занесение их в закладки

    23:35

    Клиент Evernote 2.2 для Windows Phone 7 поддерживает совместный доступ к блокнотам: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    23:33

    Микросхемы Pericom USB 3.0 ReDriver поддержат сигнал USB 3.0 в хорошей форме: К достоинствам USB 3.0 ReDriver производитель относит малое энергопотребление

    20:233

    Intel SSD 330 объемом 120 ГБ будет стоить $149: Датой начала поставок Intel SSD 330 считается 13 апреля

    19:0535

    NEC Display Solutions пополняет серию MultiSync EA 22-дюймовым монитором EA223WM: Основой MultiSync EA223WM является панель типа TN со светодиодной подсветкой

    17:575

    Процессорный кулер GlacialTech Igloo S26 совместим с процессорами Intel и AMD: GlacialTech Igloo S26 стоит $17

    17:274

    Intel представит чипсеты 7-ой серии и системные платы на их основе 8 апреля: Одновременно с ними будут анонсированы и решения других ведущих производителей

    17:154

    AREA выпустила модульный корпус для жёсткого диска с интерфейсом USB 3.0: Корпус выполнен из алюминия и имеет ребристые торцы для лучшего рассеивания тепла

    16:501

    Появились новые подробности о 3D-карте ZOTAC GTX 680 Extreme Edition, включая тактовую частоту GPU и устройство кулера: О сроке появления 3D-карте ZOTAC GTX 680 Extreme Edition в продаже и ее цене пока данных нет

    16:129

    Roboform2Go v.7.7.5 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    16:10

    AI RoboForm v.7.7.5 - удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    15:35

    Advanced Uninstaller PRO v.10.6 – удобная программа для полного удаления других приложений: Удобная программа для полного удаления других приложений

    15:00

    ImgBurn v.2.5.7.0 - бесплатная утилита для записи практически любых образов дисков: Бесплатная утилита для записи практически любых образов дисков

    14:25

    Comodo Dragon v.18.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    13:501

    В линейку блоков питания Scythe Gouriki вошло три модели мощностью 500, 600 и 700 Вт: Модели имеют единственную шину +12 В, способную обеспечить ток силой 36, 42 или 50 А

    13:155

    IsoBuster Pro v.3.0 - удобная программа для записи дисков: Удобная программа для записи дисков

    13:15

    Суд отказал Hasbro в запрете на продажи планшета ASUS Eee Pad Transformer Prime: Компаниям ещё предстоит дождаться вердикта заключительного слушания

    12:5025

    Apple iTunes v.10.6.1.7 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    12:402

    M2Tech hiFaceTWO предоставляет выход S/PDIF за счёт одного порта USB 2.0: Частота дискретизации выходного сигнала может достигать 192 кГц при разрядности 24 бита

    12:0520

    Microsoft содействует развитию некоммерческого сектора России: В рамках «Дня некоммерческих организаций» Microsoft поддерживает НКО

    12:051

    «Лабораторией Касперского» и CrowdStrike обезвредили второй ботнет Hlux/Kelihos: История успешной операции: «Лабораторией Касперского» и CrowdStrike обезвредили второй ботнет Hlux/Kelihos

    11:303

    Начала работу компания Samsung Display — крупнейший в мире производитель дисплеев: В прошлом году, будучи еще подразделением Samsung Electronics, компания достигла оборота около 20 млрд. долларов

    11:2113

    Обновление Агента для Novell NetWare в Dr.Web Enterprise Security Suite 6.0: «Доктор Веб» информирует о выпуске обновления компонента Агент для Novell NetWare

    10:55

    LSI запускает новую линейку твердотельных решений для систем хранения данных: LSI представила твердотельный накопитель, RAID-контроллер со встроенным SSD и программно-аппаратное кэширующее решение

    10:351

    SecurityLab: обзор уязвимостей за 2011 год: SecurityLab.ru опубликовал отчет, содержащий статистику компьютерных уязвимостей за 2011 год

    10:20

    Специалисты TRADIM создали гибкий жидкокристаллический дисплей, рассчитанный на изготовление рулонным методом: Коммерциализацией разработки каждый из участников TRADIM будет самостоятельно

    10:1214

    Почта Mail.Ru выпустила первое мобильное приложение: Почта Mail.Ru выпустила первое мобильное приложение для iOS

    09:45

    ASMedia собирается начать выпуск контроллеров Thunderbolt: В 2012 году ASMedia сосредоточится на выпуске контроллеров USB 3.0 и Thunderbolt

    09:25

    В Брянске появился 2ГИС – бесплатный электронный справочник с картой города: Теперь жители Брянска могут пользоваться регулярно обновляемым справочником организаций и картой с детализацией до дома

    09:101

    Решение eSafe сертифицировано ФСТЭК России: Сертификат позволяет использовать eSafe в ИСПДн до 2 класса включительно и для создания автоматизированных информационных систем до класса защищенности 1Г включительно

    08:35

    Спамеры все чаще используют Twitter: Распространители нежелательных сообщений увеличивают свою активность в социальной сети Twitter

    08:00

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