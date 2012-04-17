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    17 апреля 2012

    Портативные рабочие станции Dell M6700 и M4700: первые подробности: В распоряжении обоих ноутбуков окажутся дисплеи разрешением Full HD

    23:598

    Microsoft Office пришел на устройства с Symbian : Для устройств с Symbian Belle доступны приложения Word, Excel и PowerPoint

    23:192

    ABBYY прекращает продажи программ для Windows Mobile и Symbian: При этом техническая поддержка мобильных программ для этих платформ будет осуществляться до конца 2012 года.

    22:39

    Chrome для Android доступен на русском языке: Chrome, как и раньше, работает только на новейшей версии операционной системы — Android 4.0

    22:292

    Ассортимент be quiet! пополнился процессорными кулерами Dark Rock 2 и Dark Rock Pro 2: Цена Dark Rock 2 равна 55 евро, Dark Rock Pro 2 — 73 евро

    21:24

    GIGABYTE адресует четыре материнские платы на чипсете Intel B75 малому бизнесу: В числе новинок — GA-B75-D3V, GA-B75M-D3H, GA-B75M-D3V и GA-P75-D3

    18:254

    Видеокарта HIS 7870 Fan 2 GB получила систему охлаждения собственной разработки: Тактовые частоты компонентов устройства соответствуют штатным

    17:092

    Процессорный кулер Enermax ETS-T40 стал совместим с LGA 2011: Enermax комплектует процессорные охладители ETS-T40 креплением для сокета LGA 2011

    16:211

    Norman Malware Cleaner v.2012.04.17 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    13:50

    Comodo BackUp v.4.1.2.28 -бесплатная программа для создания резервных копий информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации и данных

    13:15

    Lansweeper v.4.2.0.70 - бесплатная программа для сбора информации с ПК и устройств по сети: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    12:40

    Sony анонсирует выпуск архивных хранилищ на оптических дисках: Новая система Sony предназначена для долговременного хранения информации

    12:0831

    GRBackPro v.7.5.50 - программа для создания резервных копий под ОС Windows: Программа для создания резервных копий данных и информации под операционными системами Windows

    12:05

    Startup Delayer v.3.0 Build 323 - утилита для оптимизации загрузки модулей и программ в ОС Windows: Утилита для оптимизации загружаемых модулей и программ в ОС Windows

    11:30

    Адаптеры Matrox DualHead2Go позволяют подключить два дисплея с интерфейсом DVI: Адаптер способен обеспечить максимальное разрешение 3840 х 1200 пикселей

    11:1717

    WSUS Offline Update v.7.3.1 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    10:55

    Начата разработка спецификации карт памяти CFast 2.0: Главным отличием станет переход с SATA 3 Гбит/с на SATA 6 Гбит/с

    10:321

    Dr.Web CureIt! 17/04/2012 - антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    10:202

    MSI комплектует ноутбуки CX70 и CR70 процессорами Ivy Bridge: Оба лэптопа комплектуются адаптерами Bluetooth 4.0

    09:558

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.10.0 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    09:45

    HTC готовит недорогой смартфон Wildfire C: Смартфон получит дисплей диагональю 3,5 дюйма

    09:308

    Kaspersky Security для виртуальных сред: новый взгляд на безопасность: Kaspersky Security для виртуальных сред: новый взгляд на безопасность

    09:10

    Процессоры NVIDIA открывают для пользователей Adobe Creative Suite 6 новые возможности: Дизайнеры-профессионалы получают больше возможностей в новом пакете Adobe Creative Suite 6 с помощью графических процессоров NVIDIA

    08:354

    Поиск@Mail.Ru – первое приложение для WP7, с которым можно поговорить: Приложение с функцией голосового поиска для устройств на платформе WP7

    08:00

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