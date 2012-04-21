  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 апреля 2012

    Появились данные о ценах новых процессоров Celeron и Pentium семейства Sandy Bridge: Самые доступные CPU — Celeron G540T и G550, оцененные в $52

    17:3716

    «За рулем» 1.2.0 — свежие номера журнала на iPad : Официальный мобильный клиент популярного в России печатного издания, освещающего вопросы автомобильной тематики

    16:55

    Wuala 2.25 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    16:51

    Snapseed 1.4 поддерживает iOS5.1 и новый iPad : При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    16:40

    Мобильный Криминалист 2012 4.2 для проведения экспертизы сотовых телефонов: Новая функция Ключевые Улики предлагает удобный способ помечать важные записи в различных разделах данных

    16:29

    MiniText 0.94 — текстовый редактор для WM с поддержкой UNICODE: Одна из ее особенностей — поддержка тестовых файлов UNICODE (например, файлов реестра), что может быть полезно для разработчиков.

    16:27

    Новая версия Maxthon Mobile 2.6.2 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    16:25

    Cool Reader 3.0.56-38 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    15:55

    AutoKiller Memory Optimizer 7.4.2 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    15:52

    Обновлено социальное интернет-радио Soundtracker Radio 2.0.1 для Meego: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    15:49

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 3.1.2. для iOS: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    15:44

    StreamToMe 3.7 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    15:42

    Instagram 2.4 позволяет обмениваться фотографиями на iPhone: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    15:40

    Amazon.de предлагает за 599 евро оформить предварительный заказ на Samsung Galaxy S III: К заказу предлагается версия смартфона с 16 ГБ встроенной флэш-памяти

    14:2528

    Alcatel показала в Италии Android-планшет One Touch Tab T20: Новинка построена на однокристальной платформе Rockchip RK2918

    12:126

    Датой выхода AMD Radeon HD 7970M названо 24 апреля: Производители ноутбуков уже используют Radeon HD 7970M в своих изделиях

    12:084

    Sony и AUO могут объединить усилия в производстве AMOLED: Смогут ли два убыточных предприятия, объединив усилия, добиться успеха?

    11:465

    ASUS анонсирует 3D-карту с заводским разгоном GeForce GTX 680 DirectCU II TOP : Одновременно выпущена модель ASUS GeForce GTX 680 DirectCU II OC

    01:359

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018