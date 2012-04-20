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    20 апреля 2012

    Digitimes Research: мировые поставки ноутбуков во втором квартале текущего года составят 55 миллионов: Всего за год, по прогнозу, будет отгружено 236 миллионов лэптопов

    23:142

    Начат прием заказов на разогнанную 3D-карту KFA2 GeForce GTX 680 Hall of Fame с тремя выходами mini-HDMI: 3D-карта KFA2 GeForce GTX 680 Hall of Fame оценена в $855

    22:382

    Компания GIGABYTE показала игровую мышь AIVIA Krypton: Мышь AIVIA Krypton имеет симметричную форму

    21:53

    ASUS комплектует ноутбук N53TK APU AMD A8-3520M: В конфигурации ноутбука два GPU: встроенный Radeon HD 6620G и дискретный Radeon HD 7670M

    18:264

    AMD начала поставки APU Trinity и Brazos 2.0: Новинки будут выпускаться в исполнении для настольных ПК и ноутбуков

    18:0029

    Приложение Альфа-банка для Windows Phone: Это первое банковское приложение для платформы Windows Phone, выпущенное в России

    16:21

    Клиент Яндекс.Деньги — теперь и для Windows Phone: При помощи приложения можно оплачивать мобильную связь, Интернет, коммунальные услуги

    16:091

    Комплект GIGABYTE SkyVision WS100 служит для беспроводной передачи HD-видео со звуком: Устройство соответствует требованиям спецификации WHDI 1.0

    14:413

    Флэш-накопители PNY HP v218g и HP v228g покрыты золотом 999 пробы: Новинки оформлены в честь ознаменования года Дракона по китайскому календарю

    13:3310

    Фото дня: видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 680 SuperOverclock: Модель оснащена системой охлаждения WindForce 5X с пятью вентиляторами

    13:0034

    AnyDVD HD v.7.0.3.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    12:40

    OWC Mercury Accelsior — первый загрузочный SSD с интерфейсом PCI Express для Apple Mac: Накопители OWC Mercury Accelsior полностью совместимы с Mac и PC

    12:378

    NEWT Professional v.2.5 Build 223 - программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows: Программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows

    12:05

    Capture .NET v.11.6 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    11:30

    SBG Labs и Rockwell Collins займутся разработкой дисплеев на «переключаемых волноводах»: Когда появятся коммерческие изделия на основе технологии DigiLens — пока неизвестно

    11:2910

    В этом квартале четверть продукции Intel будет выпущена по 22-нанометровому техпроцессу : 22-нанометровый техпроцесс уже освоен на трех фабриках Intel

    11:1519

    Появилась подробная информация о системной плате ASRock X79 Fatal1ty Champion: По степени оснащённости новинка располагается на позицию выше модели Fatal1ty X79 Professional

    11:041

    Maxthon v.3.3.7.2000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    10:551

    Суд обязал Apple и Samsung попробовать уладить патентный спор путем переговоров: С каждой стороны будет участвовать генеральный директор и юрисконсульт компании

    10:5423

    Толщина компактного флэш-накопителя PQI U280L составляет всего 6,8 мм: Накопитель доступен в двух вариантах расцветки: белом и чёрном

    10:355

    Any Video Converter v.3.37 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    10:20

    Killer Technology объединяет в миниатюрной сетевой плате Killer Wireless-N 1202 поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.0: Одновременно стало известно о выпуске адаптера Gigabit Ethernet Killer E2200

    10:081

    Dell снимает с производства самый компактный ноутбук Alienware — M11x: Аппарат пока без труда можно найти в продаже

    09:597

    FrostWire v.5.3.5 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    09:45

    Intel прекращает производство шести процессоров для ноутбуков: Заказы на Celeron P4600, Core i3-370M, Core i3-390M, Pentium P6100, Pentium P6200 и Pentium P6300 будут приниматься до 16 октября

    09:383

    MSI Afterburner v.2.2.0 - фирменная утилита для разгона видеокарт MSI: Вышла новая версия фирменной утилиты для разгона видеокарт MSI

    09:10

    Palit официально выпускает карту GeForce GTX 680 JetStream с удвоенным объемом памяти, называет цену: Кроме 4 ГБ памяти радует мощный кулер

    09:001

    MVSoft PC Information v.2.7.1.3 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    08:351

    "Конструктор" – детский металлический конструктор для iPad: Программа поможет развить у ребенка образное мышление и конструкторские способности

    08:004

    Убытки AMD в первом квартале составили 590 млн. долларов: AMD отчиталась за первый квартал 2012 года

    08:0020

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