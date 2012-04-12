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    12 апреля 2012

    Новая прошивка для SSD Crucial m4 улучшает производительность и совместимость с внешними контроллерами: Теперь можно прошивать из под Windows, не создавая загрузочный диск

    22:556

    Intel планирует выпуск серверных процессоров Centerton с TDP 6 Вт: Основой однокристальной системы Centerton является процессор Atom

    17:4237

    Cubitek Magic Cube AIO: компактный корпус для системных плат типоразмера EATX: Для экономии пространства производитель был вынужден отказаться от корзины для HDD

    17:314

    Разогнанная 3D-карта MSI GTX 680 Twin Frozr /OC получилась тише и холоднее референсного образца: По оценке MSI, температура GPU GTX 680 Twin Frozr /OC на 22°C ниже, чем у референсного образца

    16:255

    Внешний привод Blu-ray I-O Data BRD-UT14X оснащен интерфейсом USB 3.0: Цена I-O Data BRD-UT14X примерно равна $230

    15:144

    По оценке аналитиков, Samsung впервые удалось сменить Nokia в роли лидера рынка сотовых телефонов: В течение года Samsung рассчитывает продать примерно 380 млн. сотовых телефонов

    14:3042

    Image Tuner v.3.0 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    13:15

    NVIDIA выпустит еще три «новые» 3D-карты методом переименования: Отказ NVIDIA от разработки новых GPU начального уровня легко объясним

    12:4230

    DesktopOK v.3.03 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    12:40

    Daemon Tools Lite v.4.45.4 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    12:05

    Geekbench v.2.3.0 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    11:30

    Настольные процессоры Intel Core i3 (Ivy Bridge) придется подождать до третьего квартала: Одной из возможных причин переноса задержки названы большие складские запасы процессоров Sandy Bridge

    11:1912

    EVGA Precision X v.3.0.2 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    10:55

    Microsemi объявляет о доступности SSD TRRUST-Stor с усиленным разъемом SATA: Разъем SSD TRRUST-Stor выдерживает не менее 100000 подключений

    10:536

    HD_Speed v.1.7.4.96 - бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК

    10:201

    Новая версия мобильной ICQ для Android: Вышла новая версия официального приложения ICQ для смартфонов и планшетов на платформе Android

    09:45

    Начались поставки тонких жестких дисков для ультрабуков WD Scorpio Blue: Толщина WD Scorpio Blue равна 7 мм

    09:307

    SearchInform представила новую версию NetworkSniffer: SearchInform представила новую версию своего программного продукта NetworkSniffer

    09:10

    Игровые ноутбуки Toshiba серии Qosmio X875 оснащаются процессорами Ivy Bridge и поддерживают 3D: Используется акселератор NVIDIA GeForce GTX 670M

    09:0010

    Вышли новые версии продуктов линейки Secret Disk: Компания «Аладдин Р.Д.» выпустила Secret Disk версии 4.6.1 и Secret Disk Server NG версии 3.6.1

    08:35

    США подает в суд на компанию Apple, обвиняя ее в участии в ценовом сговоре: Apple отказалась вести переговоры с Министерством юстиции США

    08:3068

    "Фото на Документы Профи" 5.0 – автоматизируем свой фотобизнес: Пятая версия программы существенно расширяет возможности по подготовке фотографий

    08:00

    Основой мини-ПК ZOTAC ZBOX nano XS AD11 Plus стал APU AMD E-450: В конфигурацию ZOTAC ZBOX nano XS AD11 Plus входит SSD mSATA объемом 64 ГБ

    08:0021

    В семейство Buffalo SSD-PEU3 вошли внешние твердотельные накопители объемом до 256 ГБ: Предусмотрен выпуск накопителей в корпусах красного (SSD-PEU3-RD) и черного (SSD-PEU3-BK) цвета

    07:005

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