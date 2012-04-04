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    4 апреля 2012

    Ассортимент NVIDIA пополнился 3D-картами GeForce GT 620 и GeForce 605: 3D-карты NVIDIA GeForce GT 620 и GeForce 605 предназначены для поставок по каналам OEM

    23:3521

    У OCZ Technology готово второе поколение контроллеров SSD Indilinx Everest: производительность — до 120000 IOPS, скорость — до 535 МБ/с: Платформа Indilinx Everest 2 характеризуется высокой производительностью и увеличивает срок службы флэш-памяти NAND

    21:473

    Кэш-накопители Intel SSD 313 (Hawley Creek) представлены официально: Устройства спроектированы с расчётом на технологию Intel Smart Response

    19:008

    Выпуск APU AMD Trinity намечен на 15 мая: APU AMD Trinity на 29% производительнее и на 56% превосходят по графической части процессоры APU AMD Liano

    18:0527

    Motorola Mobility объявила о «возвращении к настоящему стилю» с телефоном GLEAM+: В сравнении с предшественником, диагональ дисплея GLEAM+ увеличилась на 0,4 дюйма

    16:0617

    Сетевое хранилище данных ProNAS DN-503AH-PDC-10T рассчитано на пять накопителей: Модель оборудована четырьмя адаптерами Gigabit Ethernet с поддержкой агрегации каналов

    15:125

    Beemo — модем для работы в сетях 4G LTE: Beemo умеет работать в четырёх диапазонах частот — 800, 900, 1800 и 2600 МГц

    14:586

    Портативные оптические приводы I-O Data BRP-U6C поддерживают формат Blu-ray: Устройства способны читать трёх- и четырёхслойные диски Blu-ray XL на скорости до 4x

    14:007

    A-Tech HeatSync 1200 — тонкий и бесшумный HTPC, укомплектованный CPU Intel Core i3-2100T: В основе подсистемы хранения данных компьютера лежит SSD Intel 310 объемом 40 ГБ

    13:2519

    Линейка наушников Sony MA имеет открытое акустическое оформление: Покрыт диапазон цен от $300 до $30

    13:0516

    Fotolr Photo Studio 2.2.2 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    11:47

    ICQ–бесплатный чат с друзьями для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    11:45

    Новая версия клиента Twitter 3.1.2 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    11:42

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 2.3.1 для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    11:39

    Социальное интернет-радио Soundtracker 2.0 для Meego: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    11:29

    Picture Effect Magic 2.5 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    11:26

    Instagram теперь доступна и для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    11:09

    В Facebook для iOS добавлена поддержка нового iPad: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    11:04

    Внешние винчестеры WD My Passport Studio способны вместить до 2 ТБ данных: Накопители ориентированы на использование совместно с компьютерами Apple

    10:3010

    Toshiba отмечает 25 лет изобретения флэш-памяти типа NAND: В прошлом году было отгружено в восемь раз больше памяти NAND, чем DRAM

    10:006

    Intel рассекретила системные платы DH77KC, DH77EB и DH77DF на базе чипсета H77 Express: Все три новинки оснащены разъемом Mini PCI-E

    09:4510

    SpeedUpMyPC v.5.2.0.7 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    09:45

    NXP подает в суд на Research In Motion, обвиняя ее в нарушении патентов: NXP требует прекратить нарушения и рассчитывает на материальную компенсацию

    09:3017

    Sumatra PDF v.2.0 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    09:10

    Cooler Master комплектует клавиатуру CM Storm QuickFire Pro сменными клавишными колпачками: Клавиатура CM Storm QuickFire Pro подключается к компьютеру по интерфейсу USB или PS/2

    09:004

    Microsoft представляет новое поколение платформы для управления информацией SQL Server 2012: Вышла новая версия Microsoft SQL Server 2012

    08:35

    Garmin анонсировала Approach S3 — устройство для любителей игры в гольф: Approach S3 — водонепроницаемое устройство с монохромным сенсорным дисплеем

    08:10

    NZXT дополняет серию корпусных вентиляторов FZ моделями типоразмера 120 мм и 140 мм: Одновременно выпущены версии со светодиодной подсветкой и без нее

    08:002

    iGo primo — интеллектуальная навигация для iPhone: Программа способна избегать перегруженных трасс и вовремя приводить своего владельца в пункт назначения

    03:00

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