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    10 апреля 2012

    Перо Wacom Bamboo Stylus duo подходит к Apple iPad и планшетам с ОС Android и может заменить ручку: Продажи Wacom Bamboo Stylus duo начнутся в мае

    23:3728

    SSD Kingston HyperX 3K: накопитель с контроллером SandForce SF-2281 объемом 90 ГБ за $140: Есть и более крупные и более быстрые модели

    22:0310

    Micron выпускает твердотельные накопители для ультрабуков RealSSD C400 mSATA: Основой для новых накопителей послужила модель RealSSD C400

    21:302

    Рыночная стоимость Apple превысила 600 млрд. долларов, но до рекорда Microsoft пока далеко: До Apple лишь одна компания стоила так дорого

    21:1046

    Intel Studybook — ученический планшет на процессоре Intel Atom Z650: Оснащение планшета Intel Studybook включает две камеры, микрофон и датчик освещенности

    20:455

    Nokia Pulse для Windows Phone и Symbian — замена SMS: тправка сообщений осуществляется одним касанием, и для каждого сообщения автоматически добавляется информация о текущем местоположении

    20:37

    Представлены платы ZOTAC Z77-ITX WiFi и H77-ITX WiFi типоразмера mini-ITX: Несмотря на небольшие размеры, платы ZOTAC Z77-ITX WiFi и H77-ITX WiFi имеют по одному слоту PCI Express x16 3.0

    20:334

    CameraPro (CameraX) 2.10 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    20:23

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.83: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    20:22

    Instagram для Android: 5 млн загрузок за 6 дней: Instagram дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    20:20

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android с бесплатным трафиком: Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    20:151

    X-plore 2.60 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    18:55

    OfficeSuite 6 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    18:46

    Монитор Philips Moda 248X3LFHSB проявляет заботу о глазах пользователей: Размер экрана монитора — 23,6 дюйма

    18:4218

    Wuala 2.3.0 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    18:36

    Evernote Food 1.1 для iOS сохраняет впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    18:32

    ConvertPad 2.1.02 — универсальный конвертер величин для Android: Эта программа может использоваться вместо калькулятора размерностей

    18:29

    The World Clock 5.1.2 для iOS — время на планете : Программа может определять различие во времени между часовыми поясами

    18:25

    Simkl для ICQ теперь доступен для мобильных телефонов с Android: Для сохранения разговоров в ICQ необходимо использовать ICQ-мессенджер Jasmine IM для Android.

    18:22

    Instagram стала частью Facebook: Об этом сообщил лично господин Цукерберг на своей странице в социальной сети.

    18:17

    Стала известна стоимость процессоров Intel Xeon E5-4600: Самый доступный представитель серии оценен в $551

    15:508

    ProgDVB v.6.84.2 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    15:00

    DarkWave Studio v.3.8.8 - бесплатный мультимедиа-комбайн для работы с аудио: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    14:25

    Ассортимент A4Tech пополнили игровая мышь X7-F3 и клавиатура X7-G800V: Клавиатура X7-G800V является логическим продолжением модели X7-G800

    14:0320

    HyperSnap-DX v.7.13.05 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр, работающих под DirectX, Direct3D, 3Dfx Voodoo и Glide: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр, работающих под DirectX, Direct3D, 3Dfx Voodoo и Glide

    13:502

    Системная плата ZOTAC ZT-Z77-U1D предназначена для профессиональных оверклокеров: Подсистема питания процессорного гнезда LGA 1155 организована по 27-фазной схеме

    13:3022

    DVDFab HD Decrypter v.8.1.7.5 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    13:15

    AkelPad v.4.7.4 - небольшой бесплатный текстовый редактор: Крошечный бесплатный текстовый редактор

    12:40

    Третий слот PCI-E 3.0 x16 на системных платах на чипсете Z77 связан не с PCH, а с процессором: По пропускной способности, слот PCI-E 3.0 x4 эквивалентен PCI-E 2.0 x8 или PCI-E 1.0 x16

    12:3510

    Появились предварительные спецификации GPU NVIDIA GK106: По производительности 3D-карта GeForce GTX 660 будет сопоставима с GeForce GTX 560 Ti

    12:2018

    Malwarebytes Anti-Malware v.1.61.0 - программа для нейтрализации вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    12:05

    Наборы системной логики Intel 7-й серии представлены официально: Решения получили встроенный контроллер USB 3.0 и поддержку фирменных технологий

    12:00

    AC3Filter v.2.0a - бесплатный и качественный DirectShow-фильтр : Бесплатный и качественный DirectShow-фильтр

    11:30

    Цены на ультрабуки основного сегмента едва ли опустятся до $699: Снижение цен зависит только от позиции Intel

    11:0036

    Advanced HostMonitor v.9.16 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    10:55

    Новая модификация Android.Gongfu загружает ПО без ведома пользователя: Распространяется новая модификация Android.Gongfu

    10:20

    Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab 2 с семидюймовым экраном оценен в США в $310: Аппарат должен поступить в продажу в ближайшее время

    09:592

    Россия вернулась на второе место в рейтинге отправителей спама: Компании Entensys и CommTouch представили отчет о современных интернет-угрозах за первый квартал 2012 года

    09:45

    LG готовит флагманский Android-смартфон D1L: Устройство будет построено на платформе Qualcomm MSM8960

    09:3411

    InfoWatch: инсайдер продал секрет технологии Samsung: Очередная громкая утечка

    09:10

    Microsoft покупает за миллиард долларов около 800 патентов AOL: Microsoft не говорит, какие именно патенты приобретает и для чего

    09:0023

    Remove Logo Now! – удаление штампов времени и логотипов в видео: Легкую в использовании программу для удаления с видеофайлов логотипов, текстовых надписей и субтитров в автоматическом режиме

    08:35

    Centon выпускает модули памяти объемом 16 ГБ для серверов и обычных ПК: Вариации характеристик практически на любой вкус

    08:307

    2ГИС выпустил справочник с картой в Казахстане: 2ГИС вышла в Казахстан и представила бета-версию своего продукта для Алматы

    08:00

    Охладитель RECC-01 предназначен для экстремального разгона процессоров: RECC-01 заправляется жидким азотом или сухим льдом

    00:0113

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