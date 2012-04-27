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    27 апреля 2012

    Ультрабук Mouse Computer LuvBook X упакован в корпус из углеволокна, весит меньше килограмма: Цена изделия в базовом исполнении - $1175

    21:2216

    Предварительное решение ITC: в Microsoft Xbox 360 нарушены патенты Motorola: Победа Motorola может привести к запрету на продажи Xbox 360 в США

    19:2218

    Sharkoon SATA QuickPort Intern Multi помещает в отсек типоразмера 5,25 дюйма два накопителя и два разъема портов USB 3.0: Sharkoon SATA QuickPort Intern Multi — еще один способ с толком распорядиться отсеком для оптического привода

    18:527

    До конца года AUO рассчитывает выпускать на экспериментальной линии 6G экраны AMOLED размером более 32 дюймов: Высокая стоимость оборудования и материалов не дает определиться с графиком развертывания серийного выпуска

    16:3317

    ECS CDC-M — системная плата типоразмера Micro-ATX, укомплектованная двухъядерным CPU Intel Cedar Trail: Новинка оценена на японском рынке в $90

    16:204

    NVIDIA начала продвижение новой 3D-карты, разослав обозревателям гвоздодеры: Хорошо, что не ледорубы

    15:0728

    Apple пытается запатентовать форму корпуса ноутбука: Одновременно подана заявка на технологию изменения яркости дисплея OLED

    14:32166

    AMD снижает цены на APU серии A и CPU серии FX : В зависимости от модели, цены снижены на величину от 6,1% до 22,2%

    13:4120

    Продажи системных плат Foxconn Z77A-S, Z75A-S и Z75M-S начнутся в мае: Рекомендованная розничная цена Foxconn Z77A-S составляет $115, Z75A-S — $110, а Z75M-S — $105

    13:213

    PureSync v.3.6.0 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    13:15

    Устройство для работы с картами памяти Lexar Professional USB 3.0 Dual-Slot Reader теперь поддерживает режим UDMA 7: Устройство Lexar Professional USB 3.0 Dual-Slot Reader оснащено интерфейсом USB 3.0

    12:593

    LameXP v.4.04 - графическая оболочка для MP3-кодека LAME: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    12:40

    Мониторы IPS4, по словам LG, хороши для работы с фото и видео: В мониторах серии LG IPS4 используются панели типа IPS

    12:3615

    SUPERAntiSpyware v.5.0.1148 Final - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    12:05

    RIM анонсирует первый смартфон BlackBerry 10 в августе, а его продажи начнутся в октябре: У первого смартфона BlackBerry 10 не будет аппаратной клавиатуры

    11:532

    Trillian v.5.1.0.19 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    11:303

    3D-карта GeForce GTX 670 замечена в одном из онлайновых магазинов: За GeForce GTX 670 просят $420

    11:024

    Blender v.2.63 Final - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    10:551

    Квартальный отчет WD: чистый доход за год вырос втрое, хотя продукции отгружено намного меньше: За три месяца с начала года WD отгрузила 44,2 млн. накопителей

    10:3716

    PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1029 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    10:20

    AppliedMicro показала работу web-сервера на первом в мире 64-разрядном процессоре ARM: Основой системы стал «однокристальный сервер» X-Gene

    10:1724

    Разноцветные охлаждающие подставки Orico NCP-1522 рассчитаны на ноутбуки c экранами диагональю до 14 дюймов: Изделие будет доступно в семи цветовых исполнениях

    09:59

    AMD удалось чуть-чуть потеснить Intel на рынке х86-совместимых процессоров: Доля AMD за квартал выросла на 0,9 процентных пункта

    09:5558

    Фото дня: первое изображние беззеркальной камеры Sony NEX-F3: Разрешение Sony NEX-F3 — 16,1 Мп

    09:5413

    Microsoft Security Intelligence Report предупреждает о продолжающихся опасностях Conficker: Microsoft анонсировала выход новой, 12-й версии глобального отчета по информационной безопасности

    09:45

    Тест AnTuTu дает представление о спецификациях и производительности смартфона Samsung Galaxy SIII: Смартфон Samsung Galaxy SIII занял верхнюю строчку в рейтинге производительности AnTuTu

    09:4522

    Ценовая война на рынке SSD может вспыхнуть в любой момент: Снижая цены, крупные производители SSD попробуют вытеснить с рынка мелких конкурентов

    09:4020

    Panasonic выделяет производство цифровых камер в отдельное предприятие — Sanyo DI Solutions: Датой начала деятельности Sanyo DI Solutions названо 1 июля

    09:241

    Club 3D комплектует 3D-карту Radeon HD 7870 jokerCard игрой DiRT Showdown: В конструкцию системы охлаждения Radeon HD 7870 jokerCard входят «высокопроизводительные тепловые трубки»

    09:20

    Российские ученые получают дополнительные ресурсы для ускорения вычислений вместе с открытием нового «Исследовательского центра CUDA» : Казанский федеральный университет получает статус «CUDA Research Center»

    09:10

    Крупные производители ноутбуков наконец-то планируют отказаться от оптических приводов: Убрав оптический привод, можно сделать ноутбук на 1 мм тоньше и на $20 дешевле

    09:0029

    Microsoft продаст Facebook часть патентов, купленных у AOL: Сумма сделки между Microsoft и Facebook — 550 млн. долларов

    08:404

    Профессиональные возможности Adobe Creative Suite 6 — к услугам студентов и преподавателей: Новая модель лицензирования K-12 (программа школьного лицензирования) и специальные цены для образовательных учреждений

    08:35

    Acer сдабривает настольные ПК двух линеек процессорами Ivy Bridge: Acer обновила настольные системы Predator AG3620 и Gateway D4860

    08:201

    Pdf995 v.11.11 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    08:00

    3D-карта HIS Radeon HD 7770 IceQ X iTurbo X разогнана в заводских условиях: Охладитель HIS Radeon HD 7770 IceQ X iTurbo X полностью прикрывает печатную плату черного цвета

    08:001

    Нереференсная видеокарта Galaxy GeForce GTX 680 GC 2 GB одобрена NVIDIA: Максимальная частота GPU видеокарты — 1176 МГц

    07:55

    В серию ORICO NCA войдут пассивные охлаждающие подставки для ноутбуков: Алюминиевые подставки ORICO NCA получат резиновые ножки

    07:402

    «Флэшка» Voicelok узнает владельца по голосу: Стоит Voicelok примерно 50 долларов

    07:202

    Разрешение 22-дюймового монитора AOC e2219P2 равно 1680 x 1050 пикселей: В Европе монитор AOC e2219P2 стоит 229 евро

    07:0016

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