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    9 апреля 2012

    Европейские покупатели все-таки смогут купить миниатюрные компьютеры Raspberry Pi: Миниатюрный компьютер Raspberry Pi прошел сертификацию CE, получив пропуск на европейский рынок

    23:1010

    Thanko выпускает «масштабную модель» зеркальной камеры — Mame Cam XL DSLR: Цена Mame Cam XL DSLR примерно равна $120

    20:5712

    LG оснастила монитор Flatron M2380D цифровым TV-тюнером: Диагональ экрана монитора — 23 дюйма

    20:2810

    Флэш-накопители Kingston DataTraveler Elite 3.0 способны вместить до 64 ГБ данных: При подключении к порту USB 3.0 накопители демонстрируют скорость чтения до 70 МБ/с

    20:074

    Корпус Enermax Ostrog обзавелся окном в боковой стенке: Модель становится всё более привлекательной за свою цену

    19:465

    Видео дня: планшет Lenovo IdeaTab S2109: Модель оснащена IPS-дисплеем диагональю 9,7 дюйма с соотношением сторон 4:3

    19:138

    Корпус COUGAR Volant можно оснастить восемью вентиляторами: Пространства внутри шасси достаточно для видеокарт длиной до 320 мм

    17:39

    Danger Den начала поставки водоблока для видеокарты AMD Radeon HD 7970: Водоблок покрывает все «жизненно важные» области на лицевой стороне печатной платы

    17:03

    EVGA представила свою первую системную плату Z77 FTW на чипсете Intel Z77: Модель предназначена для процессоров Core второго и третьего поколения

    16:345

    Блок питания LEPA G1600-MA мощностью 1,6 кВт соответствует рейтингу 80PLUS Gold: Модель имеет полностью модульную кабельную систему с дюжиной разъёмов PCI-E

    15:5120

    J. River Media Center v.17.0.122 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    15:35

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.5.0.1072 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    15:00

    Nexus представила новые бесшумные мыши NXTEK SM-5000: Мыши NXTEK SM-5000 доступны в чёрном (SM-5000B), сером (SM-5000G) и голубом (SM-5000M) вариантах

    14:0524

    Фото дня: видеокарта MSI N680GTX Twin Frozr 2GD5/OC: Модель оснащена системой охлаждения Twin Frozr III

    14:023

    BWMeter v.6.2.0 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    13:50

    FSP готовит к выпуску блоки питания Blue Storm Classic мощностью 450 и 550 Вт: Устройства не несут на себе логотипа 80Plus, хотя их КПД достигает 85%

    13:39

    Privatefirewall v.7.0.27.1 - бесплатный персональный брандмауэр: Персональный брандмауэр, который предназначен для защиты как офисных, так и домашних ПК

    13:15

    Системная плата ASUS ROG Maximus V GENE представлена официально: Основой модели типоразмера microATX служит набор системной логики Intel Z77 Express

    13:0717

    AIMP v.3.00.985 - бесплатный и качественный аудиоцентр: Бесплатный и качественный аудиоцентр

    12:402

    UltraDefrag v.5.0.4 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows : Бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows

    12:05

    SUPER 2012 Build 51 - качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    11:301

    Утилиты: Driver Genius Professional v.11.0.1126: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    10:551

    Pantech готовит к выпуску Vega Racer 2 — первый телефон с корпусом из стеклокерамики: Pantech Vega Racer 2 будет иметь доступ к сетям 3G и LTE

    10:3639

    Названа цена и дата начала продаж объектива Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD: Рекомендованная цена объектива Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD с США равна $1299

    10:338

    System Information for Windows (SIW) 2011 Build 1029 - бесплатная программа для просмотра детальной информации о параметрах и настройках ПК: Бесплатная программа для просмотра детальной информации о параметрах и настройках ПК

    10:201

    Корпуса NoFAN CS-70 и CS-80 предназначены для ПК с пассивным охлаждением: Корпуса NoFAN CS-70 и CS-80 будут комплектоваться блоком питания P-400A и процессорным охладителем CR-100C

    10:0010

    DVDInfoPro v.6.529 - утилита для работы с CD/DVD-приводами: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    09:45

    CPU Intel Ivy Bridge будут представлены 23 апреля: Дата официальной премьеры Intel Ivy Bridge перенесена на одну неделю вперед

    09:3529

    G.Skill предлагает наборы модулей памяти DDR3-1333 объемом 32 ГБ для компьютеров Apple iMac образца 2011 года: Производитель сопровождает наборы [SQ] FA-1333C9Q-32GSQ пожизненной гарантией

    09:155

    Fresh Diagnose v.8.63 - утилита для тестирования быстродействия ПК: Утилиты для тестирования быстродействия ПК

    09:10

    Создан сверхтонкий фотоэлемент толщиной 2 мкм: Сверхтонкие фотоэлементы можно использовать там, где обычные не годятся

    08:427

    Развивающее приложение "Детская Мозаика" – теперь для Apple iPhone: Развивающая программа для детей, которая вышла в феврале в топ платных мобильных приложений в магазине Apple App Store, теперь доступна и на устройствах Apple iPhone и iPod touch

    08:35

    Renice X3: емкие SSD для ультрабуков с контроллером SandForce и интерфейсом mSATA: Неплохое быстродействие для столь малых габаритов

    08:302

    LaCie выпускает концентратор eSATA с интерфейсом Thunderbolt: Lacie eSATA Hub Thunderbolt позволяет подключить два eSATA-накопителя к порту Thunderbolt

    08:102

    Почта Mail.Ru запускает новые функции для удобной работы с аттачами : Почта Mail.Ru запустила ряд функций для удобной работы с вложениями

    08:00

    Гибкие AMOLED-дисплеи Samsung получили название YOUM: Дисплеи YOUM будут не только прочнее AMOLED, но также тоньше и легче

    04:4818

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