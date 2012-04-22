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    22 апреля 2012

    Apacer разрабатывает кэш-накопитель PHFD с интерфейсом PCI-E 2.0 x1: Основу решения предположительно составляет контроллер Marvell 88SE9130

    16:2517

    Kingsoft free Office 4.5 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    16:24

    Magic Piano 4.0.3 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    16:23

    Launcher 7 1.1.13.2 — интерфейс Windows Phone 7 на Android: Launcher 7 использует оригинальные фоновые изображения Windows Phone 7

    16:212

    HDR Camera 2.19 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    16:11

    Линейку игровой периферии GIGABYTE AIVIA пополнит механическая клавиатура Osmium: Модель подключается к ПК посредством интерфейса USB 3.0

    16:093

    Handcent SMS 4.1.1 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    16:09

    fMobi 3.0 — клиент Facebook для Nokia: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    16:04

    File Expert 4.1.7 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    16:01

    FIM Facebook Chat 2.30 для общения в социальной сети на Windows Phone и Windows Mobile: Программа имеет простой интерфейс и не загружает оперативную память.

    16:00

    MSI комплектует нетбук MSI L2700 гибридным процессором AMD E2-1800: В оснащение новинки также входит SSD объемом 64 ГБ

    12:4010

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