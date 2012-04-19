  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 апреля 2012

    Блоки питания In-Win GreenMe созданы с заботой об окружающей среде: Выпуск серии приурочен к Дню Земли, который отмечается 22 апреля

    18:5626

    MSI представила видеокарты Radeon HD 7000 серии Power Edition: Концепция TransThermal предполагает монтаж дополнительного вентилятора наряду с основным

    18:318

    Lenovo планирует масштабное обновление линейки ноутбуков: Компания готовит как минимум семь новых моделей

    17:554

    Видеокарта PowerColor Radeon HD 7750 Go! Green обходится пассивной системой охлаждения: Модель характеризуется штатными тактовыми частотами и пониженной потребляемой мощностью

    17:4013

    Gainward оснастила видеокарту GeForce GTX 680 Phantom 4 ГБ памяти GDDR5: Модель выходит с завода с повышенной до 1058 МГц частотой GPU

    17:193

    Во втором полугодии HP представит 5-7 ультрабуков: Первые анонсы могут произойти уже в апреле

    16:407

    Компания Nikon представила объектив AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G для полнокадровых зеркальных камер: В продаже объектив AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G должен появиться в конце мая

    12:559

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.9.2.1 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    11:301

    Модули памяти Kingston System Specific получат упаковку, понятную для рядового потребителя: Решение позволит покупателям выбрать необходимый продукт прямо на полке магазина

    11:0916

    FlashGot v.1.4.2 - дополнение к Firefox для удобной загрузки файлов из сети: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной загрузки файлов из сети

    10:551

    Модули памяти DDR3 G.Skill Trident X оптимизированы для процессоров Ivy Bridge: Любопытной особенностью новинок является модульная конструкция радиатора

    10:4610

    HWiNFO32 v.3.95 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    10:20

    Представлена цифровая зеркальная фотокамера Nikon D3200, разрешение которой равно 24,2 Мп: Камера Nikon D3200 с объективом AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR стоит $699,95

    10:1845

    RIM оценила смартфон BlackBerry Curve 9220 в $160: Аппарат оснащается дисплеем диагональю 2,44 дюйма

    09:5910

    Microsoft, облачное управление и System Center 2012: Microsoft объявляет о выходе финальной версии своего популярного решения для управления ИТ-инфраструктурой System Center 2012.

    09:45

    В текущем квартале Intel выпустит процессор Core i5-3610ME для встраиваемых систем: CPU будет доступен в двух вариантах корпусов — BGA и PGA

    09:405

    Пользователям Mac угрожает очередной бэкдор : Пользователям Mac угрожает очередной бэкдор

    09:106

    I-O Data анонсирует серию «флэшек» TB-3X с интерфейсом USB 3.0: В режиме чтения накопители TB-3X демонстрируют скорость 75 МБ/с

    09:001

    Вирус Rmnet.12 создал бот-сеть из миллиона компьютеров на базе Windows: Зафиксировано широкое распространение файлового вируса Win32.Rmnet.12

    08:306

    Процессорный кулер Scythe Katana 4 по традиции получил радиатор «косой» формы: В конструкцию кулера входят три медные тепловые трубки и медное основание

    08:205

    10-Strike Connection Monitor Pro v.3.0 - программа мониторинга доступа к ресурсам в локальной сети: Новая версия программы аудита доступа к ресурсам в локальных сетях

    08:00

    В базовый комплект для сборки мини-ПК VIA Artigo A1200 входит плата с процессором VIA Nano X2 E: О цене и сроке начала продаж VIA Artigo A1200 данных пока нет

    08:004

    Сегодня ожидается выход зеркальной камеры Nikon D3200: В Европе зеркальная камера Nikon D3200 без объектива будет стоить примерно 580 евро

    00:1013

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018