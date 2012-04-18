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    18 апреля 2012

    AMD приписывают намерение купить компанию MIPS Technologies: В числе потенциальных покупателей MIPS называют также компании Google, NVIDIA и Qualcomm

    23:1617

    Pegatron скоро полностью прекратит выпуск системных плат для ASUS: Почему ASUS отказывается от услуг Pegatron по выпуску системных плат?

    21:5616

    Монитор iiyama ProLite G2773HS поддерживает кадровую частоту 120 Гц и время отклика 1 мс: Большой 27-дюймовый монитор с не самым высоким разрешением

    21:4510

    Intel и Microsoft рассчитывают к середине 2013 года уменьшить долю iPad на рынке планшетов до 50%: Расстановку сил на рынке планшетов должен изменить выход ОС Windows 8

    21:2648

    Фото дня: коробочные версии процессоров Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge): Вопреки ожиданиям, значение TDP процессора составляет не 77, а 95 Вт

    20:1036

    Некоторые системные платы ASUS на чипсетах Intel Z77 и H77 получат поддержку Thunderbolt: Желающим потребуется приобрести дополнительную карту расширения

    19:279

    По мнению ARM, 28-нанометровая реализация четырехъядерного процессора Cortex-A15 подойдет для ноутбуков: Процессор ARM Cortex-A15 MP4 рассчитан на выпуск с применением техпроцесса TSMC 28HPM

    19:1728

    Видеокарта MSI Radeon HD 7870 HAWK оснащена системой охлаждения TwinFrozr IV: Как и модель R7970 Lightning, новинка получит модуль GPU Reactor

    18:586

    Основой системной платы BIOSTAR TZ75B выступает чипсет Intel Z75 Express: Модель типоразмера ATX рассчитана на процессоры Core второго и третьего поколения

    18:34

    «Запас холостого хода» беспроводной мыши Buffalo SRMB04 — почти 18 месяцев: В режиме активного использования манипулятор способен проработать около 30 дней

    17:203

    Logitech Ultrathin Keyboard Cover: защитная обложка с клавиатурой для iPad: Устройство совместимо с планшетами iPad второго и третьего поколения

    16:566

    Американский университет рассекретил характеристики ноутбука Lenovo ThinkPad T430: В оснащение лэптопа войдет CPU Core i5-3210

    14:4921

    Каталог Super Flower пополнил блок питания SF-550K14XP мощностью 550 Вт: Эффективность устройства при 50% нагрузке достигает 85%

    14:11

    ICE Book Reader Professional v.9.0.9 - программа для удобного чтения электронных версий книг: Программа для удобного чтения электронных версий книг

    13:15

    jv16 PowerTools 2012 v.2.1.0 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    12:401

    Century подготовила усовершенствованную версию HDD-дупликатора mini KD25/35MS: Изделие позволяет работать с тремя HDD или SSD

    12:161

    В третьем квартале Seagate получила в два раза больше прибыли, чем во втором: За трёхмесячный период компании удалось получить доход в размере 4,4 млрд. долл.

    12:0611

    Xfire v.1.148 - бесплатный пейджер для активных игроков: Бесплатный пейджер для активных игроков

    12:05

    D-Link выпустила четырёхпортовый Powerline-коммутатор DHP-540: Powerline-коммутатор DHP-540 поддерживает новый стандарт IEEE 1901

    11:446

    TweakNow PowerPack 2012 v.4.1.0 - программа для тонкой настройки ОС Windows и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    11:30

    Серия блоков питания Cooler Master Extreme 2 включает модели мощностью от 425 до 725 Вт: Две старшие модели получили по два кабеля дополнительного питания PCI-E (6+2 конт.)

    11:052

    IcoFX v.2.2.1 - утилита для редактирования иконок: Утилита для редактирования иконок

    10:55

    Plextor добавляет в серию SSD M3 модель PX-64M3 объемом 64 ГБ: В Японии Plextor PX-64M3 стоит примерно $135

    10:423

    MSI выпустила собственный вариант видеокарты GeForce GTX 560 SE: Решение доступно в двух модификациях: со штатными и повышенными тактовыми частотами

    10:364

    Обновленный Антивирус Касперского 8.0 для Lotus Domino : Вышел обновленный Антивирус Касперского 8.0 для Lotus Domino

    10:20

    Выпущеная новая версия антивируса Kaspersky CRYSTAL: «Лаборатория Касперского» представляет на российском рынке новую версию Kaspersky CRYSTAL

    09:45

    «Флэшка» PNY Bar Attaché с поддержкой USB 3.0 обладает классическим дизайном: Максимальный объем памяти USB-диска — 32 ГБ

    09:403

    У Sharp готов датчик изображения для компактных камер разрешением более 20 Мп: Серийные поставки RJ23G3BA0LT производитель рассчитывает начать в августе

    09:3028

    Обновление Dr.Web Enterprise Агента для Novell NetWare: Вышел Dr.Web Enterprise Агента 6.00.2 для Novell NetWare

    09:10

    Анонсирован «компактный» полнокадровый зум-объектив для кино- и видеосъемки Carl Zeiss CZ.2 70-200/T2.9 массой 2,8 кг: Рекомендованная цена CZ.2 70-200/T2.9 равна 14900 евро

    09:00

    Появились технические подробности о флагманском ноутбуке Alienware M18X R2 : Создатели предложат на выбор три процессора и три видеокарты

    08:5722

    ESET: легальные сайты заражают пользователей вредоносными программами : ESET сообщает о самом распространенном вредоносном ПО

    08:35

    Point of View ProTab 2 IPS: планшет с ОС Android 4.0, экраном IPS и процессором частотой 1,2 ГГц: Все это меньше, чем за 300 евро

    08:3010

    Aurus PhoneUP 3.1: новый инструментарий утилиты «PhoneUP Агент» и запись разговоров с любого устройства: В апреле 2012 года компания Aurus представила новую версию своего программного продукта для корпоративной IP телефонии Cisco - PhoneUP

    08:00

    Чистая прибыль Intel за квартал уменьшилась на 19%: За первые три месяца года Intel удалось получить доход в размере 12,9 млрд. долларов

    08:0012

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