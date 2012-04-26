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    26 апреля 2012

    BlackBerry Curve 9320 — еще один бюджетный смартфон RIM: Новинка займет место над недавно анонсированной моделью Curve 9220

    22:04

    Выпуск 17-дюймовой модели MacBook Pro может быть прекращен из-за падения спроса: Следующая модель Apple MacBook Pro будет больше похожа на MacBook Air

    16:2533

    Сборщики ПК могут столкнуться с нехваткой процессоров Ivy Bridge: Официально продажи Ivy Bridge стартуют 29 апреля

    15:5327

    Samsung укомплектовала ноутбуки Series 7 CHRONOS процессорами Intel Core i7-3615QM (Ivy Bridge): Оба ноутбука оснащаются дискретными GPU NVIDIA и гибридными HDD

    15:155

    Чистый доход TSMC за первый квартал превысил миллиард долларов : По сравнению с прошлым годом чистый доход сократился на 7,7%

    14:518

    Начались продажи дока ORICO для четырех HDD, оснащенного интерфейсами USB 3.0 и eSATA: Цена новинки ORICO — $119

    14:275

    Cray согласилась продать компании Intel то, из-за чего AMD купила SeaMicro: Сумма сделки между Cray и Intel равна 140 млн. долларов

    13:3813

    Летом этого года Nikon может выпустить «народную полнокадровую зеркалку» D600: Зеркальная камера Nikon D600 смени модель D700

    12:5530

    Высокие цены на ультрабуки второго поколения подталкивают производителей к доработке обычных ноутбуков: Ультрабуки второго поколения будут стоить около $1000

    12:4229

    PowerISO v.5.1 - мощная и удобная программа для работы с образами CD/DVD-дисков: Мощная и удобная программа для работы с образами CD/DVD-дисков

    12:40

    В каталоге Intel появились процессоры Core i7-3610QE, i7-3612QE и i7-3615QE (Ivy Bridge) для встраиваемых систем: Данных о ценах Core i7-3610QE, i7-3612QE и i7-3615QE пока нет

    12:36

    Ассортимент AOC пополнили недорогие мониторы e2250Swdn и e2450Swd: Размер экрана AOC e2250Swdn равен 21,5 дюйма, e2450Swd — 24 дюйма

    12:152

    ExtractNow v.4.67 - небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    12:05

    SPAMfighter v.7.5.133 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    11:30

    В мае Buffalo начнет поставки жестких дисков HD-IN1.0TS типоразмера 2,5 дюйма объемом 1 ТБ: Цена HD-IN1.0TS примерно равна $220

    11:28

    Miranda IM v.0.9.48 — достаточно популярный и удобный интернет-пейджер: Достаточно популярный и удобный интернет-пейджер

    10:55

    Появились подробности о чипсетах Intel Lynx Point: Наборы системной логики Intel 8-й серии предназначены для процессоров Haswell

    10:3018

    Вышла новая версия Dr.Web для Symbian OS: «Доктор Веб» сообщает о выходе новой версии антивирусной программы Dr.Web для Symbian OS

    10:20

    NVIDIA готовит улучшенную версию однокристальной системы Tegra 3 (4-PLUS-1): Тактовая частота CPU системы будет достигать 1,7 ГГц

    10:1820

    Корпус для внешнего накопителя Marshal Easy Go MAL-3435SBKU3 с интерфейсом USB 3.0 вмещает накопители типоразмера 3,5 дюйма: Интересной особенностью Easy Go MAL-3435SBKU3 является наличие вентилятора на боковой стенке

    10:101

    Acer анонсирует мониторы G225HQLAbmid и G225HQLAbd: Новинки серии G имеют экраны размером 21,5 дюйма по диагонали

    09:55

    Новые версии продуктов семейства Adobe CS6 включают инновации для профессионалов в сфере дизайна, веб-дизайна и видеопроизводства: Ряд инноваций для российских креативных профессионалов доступен в новых продуктах семейства CS6

    09:45

    Представлен четырехъядерный процессор Samsung Exynos 4 Quad — основа смартфона Galaxy следующего поколения, который выйдет в мае: Samsung Exynos 4 Quad — первый в отрасли четырехъядерный процессор приложений, изготавливаемый по технологии HKMG

    09:3020

    Microsoft и Pegatron подписали лицензионное соглашение, охватывающее устройства с ОС Android и Chrome: Microsoft уже удалось подписать подобные соглашения с четырьмя из пяти ведущих тайваньских ODM-производителей

    09:1513

    Adobe представляет Photoshop CS6 и Photoshop CS6 Extended: Еще больше возможностей, еще производительнее

    09:10

    Процессоры Intel Ivy Bridge стали основой ноутбуков HP Pavilion dm4-3110tx Beats Edition: Стереоакустика создана в сотрудничестве с Beats Audio

    09:00

    Защищенный внешний накопитель Apricorn Aegis Padlock 3.0 оснащен интерфейсом USB 3.0: Для защиты данных в Apricorn Aegis Padlock 3.0 используется аппаратное шифрование

    09:001

    Nokia и HTC выиграли в Европе спор с патентным троллем: Патент 100A был приобретен IPCom в составе так называемого «пакета патентов Bosch на мобильную телефонию»

    08:4519

    ABBYY FineReader Engine помогает выделять текстовую информацию из видео: Технология распознавания ABBYY легла в основу разработанного ЗАО «НТЦ Передовые Системы» модуля для извлечения текста из видеоизображений

    08:35

    Охлаждающую подставку NZXT Cryo E40 можно подстроить под конкретный ноутбук: Возможность переставить вентиляторы помогает повысить эффективность охлаждения

    08:301

    Начат прием предварительных заказов на 3D-принтер Solidoodle стоимостью $499: Готовый принтер отгружается заказчику примерно через 6-8 недель после заказа

    08:1514

    LeaderTask Управление Компанией 7.4: управление компанией стало еще эффективнее: LeaderTask Управление Компанией 7.4 – новая версия программы для коллективной работы сотрудников, контроля поручений, управления проектами и документооборотом предприятия или организации

    08:00

    Компания, которая будет заказывать выпуск своих 22-нанометровых чипов у Intel, рассказала о них подробнее : Achronix Speedster22i — первые в мире 22-нанометровые FPGA

    08:002

    NXP SOT1226 Diamond: самый маленький в мире корпус для логических микросхем: Микросхемы в корпусах SOT1226 Diamond предназначены для мобильных устройств

    07:45

    Thecus анонсировала сетевой накопитель N5550 с пятью отсеками для дисков: Сетевой накопитель Thecus N5550 оснащен интерфейсами USB 3.0 и HDMI

    07:30

    iHome iDM5 Executive Work Station превращает планшет или смартфон в настольный компьютер: Цена iDM5 — $130

    07:154

    Представлены среднеформатные цифровые задники Leaf Credo: В состав платформы Leaf Credo вошли задники разрешением от 40 до 80 Мп

    07:005

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