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    13 апреля 2012

    Корпус для внешнего хранилища Century CRTS35EU3R оснащен интерфейсами eSATA и USB 3.0: Цена Century CRTS35EU3R примерно равна $123

    23:471

    Apacer называет флэш-накопитель AH352 с интерфейсом USB 3.0 «темной и мистической звездой технологий»: Apacer AH352 развивает скорость до 80 МБ/с

    20:458

    OCZ подтверждает, что аппаратная часть контроллеров SSD Everest создана специалистами Marvell: Встроенное программное обеспечение контроллеров SSD Everest создано специалистами Indilinx

    20:2710

    Samsung Electronics пытается убедить Intel ускорить внедрение памяти DDR4: Переход к DDR4 может стать спасением для отрасли

    19:2428

    Зачем «флэшке» ForceMedia JF-UFDP4S два разъема USB?: Продажи ForceMedia JF-UFDP4S стартуют в этом месяце по цене $24

    16:5211

    Intel призывает увеличить разрешение экранов: 13-дюймовые ультрабуки могли бы иметь разрешение 2800 x 1800 пикселей: По разрешение экранов отстает от возможностей человеческого зрения

    16:15241

    AMD собирается снизить цены на 3D-карты Radeon HD 7970, HD 7950 и HD 7700: Когда будут объявлены новые цены на 3D-карты Radeon HD 7970, HD 7950 и HD 7700, пока неизвестно

    14:4321

    Твердотельные накопители Team Group Xtreem SSD S3 PRO в режиме чтения развивают скорость до 550 МБ/с: В серию Team Group Xtreem SSD S3 PRO вошли модели объемом от 60 до 480 ГБ

    14:241

    Стыковочная станция Century CRAS2U3CP может клонировать накопители без участия ПК: Для подключения к ПК Century CRAS2U3CP имеет порт USB 3.0

    13:553

    Начались продажи платы BIOSTAR TZ77XE4 на чипсете Intel Z77 Express: Рекомендованная производителем цена BIOSTAR TZ77XE4 составляет $197,50

    13:272

    HighPoint привезет на NAB 2012 платы контроллеров Thunderbolt RocketThunder: Серию HighPoint RocketThunder открыли модели RT7012P и RT7214P

    12:442

    Alcohol v.2.0.2 - мощный эмулятор CD/DVD/BD-дисков: Мощный эмулятор CD/DVD/BD-дисков

    12:05

    Приводы Logitec LBD-PME6U3 с поддержкой Blu-ray используют порт USB 3.0 для обмена данными и питания: Logitec выпускает три версии LBD-PME6U3

    11:581

    Корпус для игровых ПК GIGABYTE GZ-G1 Plus оснащен разъемами USB 3.0 и рассчитан на установку до шести вентиляторов: Габариты GIGABYTE GZ-G1 Plus равны 190 x 490 x 465 мм

    11:3012

    1by1 v.1.76 - миниатюрный бесплатный медиаплеер: Миниатюрный бесплатный медиаплеер

    11:30

    JEDEC собирается стандартизовать беспроводную энергонезависимую память: Председательствовать в подкомитете JC-64.9 будет Nokia

    11:074

    WindowsBlinds v.7.4 - программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows: Программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows

    10:551

    Skype v.5.9.0 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    10:20

    Easy CD-DA Extractor v.16.0.2 - программа для копирования музыкальных произведений с Audio-CD: Программа для копирования музыкальных произведений с Audio-CD

    09:45

    GPU Caps Viewer v.1.16 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    09:10

    «Доктор Веб»: Trojan.Encoder держит путь на Запад: Значительный рост числа случаев заражения зарубежных пользователей

    08:351

    Intel хочет, чтобы накопители для ультрабуков были не толще 5 мм: Толщина современных тонких HDD типоразмера 2,5 дюйма — 7 мм

    08:3038

    Новый сервис «Битрикс24» – первый социальный интранет в «облаке»: Компания «1С-Битрикс» начинает открытое тестирование нового облачного сервиса для совместной работы «Битрикс24»

    08:00

    Звуковая карта ASUS ROG Xonar Phoebus представлена официально: Наиболее заметной особенностью ASUS ROG Xonar Phoebus является внешний блок

    08:0024

    MAINGEAR включает в конфигурацию рабочей станции Quantum SHIFT 4K процессоры Intel Xeon E5-2600 : Цена Quantum SHIFT 4K начинается с $8499

    07:303

    Твердотельный накопитель Fusion-io Fusion ioFX с интерфейсом PCI Express предназначен для рабочих станций: В накопителе Fusion-io Fusion ioFX используется технология ioMemory

    07:007

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