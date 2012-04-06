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    6 апреля 2012

    Появились новые подробности о 3D-карте NVIDIA GeForce GTX 670 Ti, включая цену: 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 670 Ti будет стоить $349-399

    19:4089

    Видеокарта PowerColor PCS+ HD7850 имеет нестандартный кулер и повышенные частоты: По оценке компании, система охлаждения на 15% эффективнее и на 15% тише референсной

    18:37

    TSMC испытывает трудности с выпуском 28-нанометровой продукции: Полагается, что ситуация наладится в третьем квартале текущего года

    17:3831

    AMD готовит два новых серверных процессора — Opteron 4240 и 4276 HE: Новинки займут свое положение над моделями Opteron 4238 и 4274 HE соответственно

    15:04

    Технология MSI SuperRAID позволяет достичь скорости чтения 964 МБ/с в ноутбуке: Секрет заключается в двух SSD SanDisk U100 ёмкостью 64 ГБ в массиве RAID 0

    14:3013

    Комплект ORICO KM6116 состоит из беспроводной клавиатуры и мыши: Оба устройства связываются с ПК по радиоканалу посредством общего приёмника

    13:511

    Появилось фото однослотовой 3D-карты Galaxy GeForce GTX 680, укомплектованной водоблоком: Разъемы для подачи дополнительного питания на плату расположены в ряд

    13:387

    Molecules 2.1 — трехмерные модели химических соединений на iPhone: Утилита позволяет создать трехмерную модель молекулярных соединений, визуально отобразив связи между элементами

    13:36

    Music Launcher 0.106 упорядочит аудиоколлекцию на Symbian: Данное приложение сортирует музыкальные композиции по папкам в автоматическом режиме

    13:33

    Trillian 1.6.4.1 — обновление IM-клиента для iOS: Приложение позволяет вести переговоры посредством популярных протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как ICQ, AIM, Yahoo! Messenger

    13:27

    Брелок Logitec Burutag позволит найти потерянный iPhone, iPad или что-нибудь ещё: Модель с интерфейсом Bluetooth 4.0 поддерживает контакт на дистанции до 10 метров

    13:2314

    Обновление приложение Xmarks для iOS: Мобильное приложение работает только для премиум-пользователей сервиса

    13:21

    МегаФон оснастит фирменные смартфоны предустановленными приложениями «Motorsport.com» и «Комиссионка»: Оба приложения будут бесплатными.

    13:181

    Футубра получила приложения для iOS и Symbian: В них доступны все основные функции Футубры

    13:13

    Дисплеи AMOLED скоро порадуют пользователей планшетных ПК: Помимо реализации технологии AMOLED в смартфонах, её пытаются использовать и в планшетных ПК

    12:55

    Смартфон Samsung GT-I9300 получит 4-дюймовый дисплей и двухъядерный CPU частотой 1,4 ГГц: Работать изделие будет под управлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich

    09:5922

    LG E740 (Miracle) вновь «засветился» В Сети: Толщина смартфона составит около 9 мм

    08:318

    GIGABYTE готовит к выпуску видеокарту GTX 680 WindForce 3X OC: Модель отличается от референсного образца фирменной системой охлаждения WindForce 3X

    08:055

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