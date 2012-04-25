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    25 апреля 2012

    Samsung выпускает самый тонкий в мире внешний оптический привод SE-218BB : Привод SE-218BB толщиной 14 мм предназначен для ультрабуков и планшетов

    21:0221

    HTC планирует создать собственные процессоры и совместный с Facebook смартфон: Выпуск смартфона Facebook ожидается в третьем квартале

    20:376

    NVIDIA дает одно и то же обозначение сразу трем разным 3D-картам: Модели GT 630, GT 640 (три варианта) и GT 645 предназначены для OEM

    19:0520

    Archos рассекретила планшеты Arnova 10b и Arnova 9 третьего поколения: Обе новинки оснащаются процессорами ARM Cortex-A8 частотой 1 ГГц

    18:474

    Видеокарта PowerСolor Radeon HD 7870 Eyefinity 6 поддерживает вывод изображения на шесть мониторов : 3D-карта работает на штатных частотах

    16:105

    Lenovo начинает продажи рабочих станций ThinkStation S30, C30 и D30: Рабочие станции Lenovo ThinkStation построены на процессорах Intel Xeon E5

    16:023

    Thermaltake первой в отрасли дает на процессорный кулер 10 лет гарантии: Thermaltake Frio Extreme: первый в отрасли процессорный кулер с десятилетней гарантией

    15:3715

    ASUS готовит к выпуску системную плату P8Z77-V Premium, комплектуемую SSD: Модель ASUS P8Z77-V Premium напоминает ASUS P8Z77-V Deluxe

    15:108

    AnyReader v.3.10 - программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации: Программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации

    14:25

    Процессоры AMD FX-8150 в европейской рознице заметно подешевели: Производитель изменил упаковку AMD FX-8150

    14:2218

    Обновленные ультрабуки ASUS Zenbook Prime получили панели Full HD типа IPS и процессоры Ivy Bridge: Поставки обновленных ультрабуков ASUS Zenbook Prime на Тайване начнутся в июне

    14:0818

    Jaangle v.0.98i - бесплатный музыкальный органайзер с расширенными возможностями поиска по внутренней базе: Бесплатный музыкальный органайзер с расширенными возможностями поиска по внутренней базе

    13:50

    HP использует процессоры Ivy Bridge в новых настольных ПК: Список новинок включает модели HP Omni 220qd, HP Omni 27qd, HP TouchSmart 520xt, HP Pavilion HPE h9t Phoenix, HP Pavilion HPE h8t и h8xt

    13:467

    Kerio Control Firewall v.7.3.1 - высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности: Высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности

    13:151

    Ashampoo WinOptimizer v.9.4.3 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    12:40

    ABI Research: процессор Qualcomm Snapdragon S4 делает HTC One S самым производительным двухъядерным смартфоном на рынке: Первый 28-нанометровый процессор Qualcomm оказался очень быстрым

    12:3512

    SeaMonkey v.2.9 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    12:05

    Распространение Nokia Lumia 900 за пределами США задерживается из-за высокого спроса: Дата начала продаж Nokia Lumia 900 в Соединенном Королевстве перенесена с 27 апреля на 14 мая

    11:4432

    Drm-Removal v.4.3.6 - программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    11:30

    По мнению высокопоставленного китайского руководителя, права на торговую марку iPad в этой стране принадлежат Proview: Окончательное решение в споре между Apple и Proview должен вынести суд

    11:2920

    KINGMAX выходит на рынок промышленных решений с SSD, картами памяти, модулями DRAM и встраиваемой флэш-памятью: В категории встраиваемых решений KINGMAX представит модули eMMC и eMCP

    11:11

    Появились данные о графической производительности APU AMD A10-4600M: APU AMD A10-4600M поддерживает технологию Dual Graphics

    11:0110

    Zero Assumption Recovery v.9.1 Build 4 - утилита для восстановления данных с проблемных носителей информации: Утилита для восстановления данных с поврежденных носителей информации

    10:551

    K-Lite Codec Pack 64-bit v.6.2.0 - сборник кодеков для 64-битных операционных систем: Сборник кодеков для 64-битных операционных систем

    10:201

    Поставки Nook Simple Touch with GlowLight начались с опережением графика: B&N предупреждает, что пока Nook Simple Touch with GlowLight на всех не хватит

    09:559

    В текущем году GIGABYTE отправит на мировой рынок 3,3 млн видеокарт и 20 млн материнских плат: Компания планирует десятипроцентное увеличение поставок видеокарт в сравнении с прошлым годом

    09:512

    Мышь Manhattan Stealth не имеет кнопок и колес прокрутки: Кнопки и колеса прокрутки у Manhattan Stealth уступили место сенсорной поверхности

    09:5021

    K-Lite Codec Pack v.8.7.0 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    09:451

    Dane-Elec превращает USB-накопители в фигурки героев фильма «Мстители»: Одновременно выпущен тематически оформленный четырехпортовый концентратор USB

    09:301

    Oppo сбирается выпустить самый тонкий в мире смартфон: Сейчас звание самого тонкого принадлежит смартфону Huawei Ascend P1 S

    09:2520

    Cooler Master адресует подставку Arc Dock владельцам ноутбуков и планшетов Apple: Новинку можно будет приобрести только в Apple Online Store

    09:235

    Nikon выборочно отзывает батареи EN-EL15 для камер Nikon D7000, D800, D800E и Nikon 1 V1: Производитель обнаружил дефект, который может привести к перегреву батареи EN-EL15

    09:15

    Photoscape v.3.6.2 - бесплатный, но удобный графический пакет: Простой, но удобный графический редактор

    09:101

    Основой монитора iiyama ProLite T2234MC стала панель типа IPS с емкостным сенсорным экраном: Монитор оснащен входами D-Sub и DVI

    09:00

    Опубликован квартальный отчет Apple: за год чистая прибыль выросла почти вдвое: Успех Apple обусловлен рекордными продажами iPhone, iPad и Mac

    08:4514

    «Госуслуги» теперь доступны на смартфонах Windows Phone: Пользователям смартфонов Windows Phone стали доступны основные функции Портала госуслуг

    08:35

    У 3D-карты Inno3D GeForce GTX 680 iChill «Ice Dragon» будут «настраиваемые» вентиляторы: Все три вентилятора штуки Inno3D GeForce GTX 680 iChill «Ice Dragon» сделаны съемными

    08:30

    Toshiba не будет бороться за Elpida: Отказ Toshiba от участия в торгах принес облегчение инвесторам компании

    08:15

    Вышел клиент SkyDrive для Windows: Новый клиент для SkyDrive

    08:00

    В мониторах Mitsubishi DiamonCrysta RDT234WX и RDT234WX-S используются панели типа IPS: Размер экрана Mitsubishi DiamonCrysta RDT234WX и RDT234WX-S равен 23 дюймам

    08:003

    Nauticam анонсирует подводный бокс NA-D800 для Nikon D800: Бокс NA-D800 стоимостью $3600 рассчитан на глубины до 100 м

    07:45

    Отчет ARM Holdings за первый квартал свидетельствует, что за год прибыль компании выросла на 22%: За квартал выпущено 1,9 млрд. микросхем на архитектуре ARM

    07:304

    Acer начинает поставки микро-серверов AC100: В конфигурацию AC100 входит процессор серии Intel Xeon E3-1200, Core i3 или Pentium

    07:155

    Желающие купить кабель USB с маркировкой Arctic уже могут это сделать: Ассортимент Arctic пополнили кабели Mini USB 2.0 Cable, Micro USB 2.0 Cable, Micro USB 3.0 Cable и другие кабели

    07:006

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