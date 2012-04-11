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    11 апреля 2012

    Представлены твердотельные накопители Intel серии 910 с интерфейсом PCI Express: Объем твердотельных накопителей Intel серии 910 равен 400 и 800 ГБ

    19:2627

    Free CD to MP3 Converter v.4.3 - небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК: Небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК

    17:551

    Weather Watcher Live v.7.1.12 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    17:20

    Все блоки питания серии be quiet! Straight Power E9 стали дешевле: Серия Straight Power E9 включает восемь моделей

    16:527

    Driver Magician v.3.68 - программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов: Программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов

    16:45

    Express Burn v.4.54 – бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    16:10

    Карточки Eye-Fi Mobile X2 стало проще использовать совместно с устройствами под управлением ОС Android: Производитель обновил карты Eye-Fi Mobile X2

    16:028

    Ad-Aware v.10.0.185 - программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    15:35

    Bluetooth Driver Installer v.1.0.0.78 - бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств

    15:001

    Корпус Thermaltake Level 10 GT Battle Edition предназначен для игровых ПК: Игровые баталии — тема оформления корпуса Thermaltake Level 10 GT Battle Edition

    14:597

    Light Image Resizer v.4.3.0.0 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    14:25

    Silicon Power выпустила карту памяти microSDHC Class 10 объемом 32 ГБ: В линейке представлены и накопители меньшего объема

    14:158

    Завершается разработка вспомогательных спецификаций USB — бюджет мощности увеличен до 100 Вт: Близится стандартизация использования USB 3.0 для внутрисистемных соединений

    14:0024

    MemInfo v.3.2 - бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти: Бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти

    13:50

    PeaZip v.4.5 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    13:15

    Glary Utilities v.2.44 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    12:40

    Sandboxie v.3.68 Final - дополнение к веб-браузерам для повышения безопасности работы: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    12:05

    AVG Free Edition 2012.2127 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    11:30

    Внешние массивы накопителей I-O Data HDS2-UT объемом до 6 ТБ оснащены интерфейсом USB 3.0: На японском рынке массивы I-O Data HDS2-UT должны появиться в конце месяца

    11:283

    My Place 1.1.0.0 — определение местоположения объектов для Windows Phone: С помощью данной программы вы можете узнать, какие наиболее важные объекты расположены в непосредственной близости от смартфона

    11:24

    Карта расширения I-O Data USB3-PEX2S с двумя портами USB 3.0 предназначена для серверов: Цена I-O Data USB3-PEX2S примерно равна $46

    10:5518

    SensorsView Pro v.4.2 - утилита для мониторинга температур основных блоков ПК: Уилита для мониторинга температур основных блоков ПК

    10:55

    Обновлена Wikipedia для Android и iOS: Теперь в обоих программах есть поисковые подсказки

    10:28

    «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатную утилиту для лечения компьютеров от крупнейшей Mac-эпидемии: «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатную утилиту для лечения компьютеров от крупнейшей Mac-эпидемии

    10:20

    Tweetbot 2.2 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    10:19

    Primadesk 1.9 для iOS дает возможность управлять фотографиями, хранящимися онлайн: При помощи Primadesk можно легко копировать фотографии с одного сервиса на другой, а также выполнять поиск по всем сервисам одновременно.

    10:17

    Auto App Organizer 3.92 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    09:59

    Gainward готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 680 Phantom с 4 ГБ памяти: Gainward GTX 680 Phantom 4 GB стоит около $880

    09:559

    Хронология эпидемии троянца BackDoor.Flashback.39, заражающего «маки»: «Доктор Веб» представляет краткую хронологию развития эпидемии вредоносной программы

    09:451

    NVIDIA представила бета-версию своих новых драйверов R300: Новая бета-версия драйверов R300

    09:10

    Toshiba рассекретила Android-планшет Excite 13 c экраном диагональю 13,3 дюйма: Устройство построено на однокристальной системе NVIDIA Tegra 3

    09:0917

    AndExplorer 2.3 — файловый менеджер для Android: Прямо из программы можно открывать файлы с ассоциированными приложениями — HTML, MP3

    09:061

    Монитор качества для веб-приложений в каталоге «1С-Битрикс: Маркетплейс»: Компания «1С-Битрикс» запустила новый сервис проверки качества веб-приложений для сайтов и корпоративных порталов

    08:35

    Cинтезатор SunVox 1.7 теперь работает и на Meego: Кроссплатформенная программа для написания музыки

    08:01

    ТОП-5 типов данных, которые пытаются похитить конкуренты: Аналитический отчет компании Falcongaze

    08:00

    Появились некоторые подробности о двухпроцессорной 3D-карте NVIDIA GeForce GTX 690: GeForce GTX 690 получит три выхода DVI и один выход DisplayPort

    08:005

    Тепловой электрогенератор PowerPot V позволит заряжать батареи мобильных устройств в походах: «Походная электростанция» PowerPot будет выпускаться в трех вариантах

    07:0019

    aTypo Picture 3.53 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    04:08

    Камера Panasonic Lumix DMC-GF5 пополнила серию Lumix G: Lumix DMC-GF5 оснащена датчиком изображения Live MOS

    03:007

    По оценке Gartner, продажи планшетов в этом году удвоятся, iPad останется лидером рынка: В 2012 году объем рынка планшетов приблизится к 119 млн. устройств

    00:036

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