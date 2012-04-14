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    14 апреля 2012

    Внутри Broadwell будет два 14-нанометровых кристалла: Broadwell — не просто процессор, а однокорпусная система

    22:3349

    В каталоге EVGA появились 3D-карты GeForce GTX 680 SC Signature и Signature+ : Цена EVGA GeForce GTX 680 SC Signature — $530, EVGA GeForce GTX 680 SC Signature+ — $550

    16:472

    Фото дня: 3D-карта Palit GeForce GTX 680 JetStream с 4 ГБ памяти: 3D-карта Palit GTX 680 JetStream с 4 ГБ памяти работает на рекомендованных частотах

    15:226

    Выпуск GeForce GTX 580 прекращен: Прощай, самая быстрая однопроцессорная карта прошлого поколения!

    14:4732

    Japan Display начинает работу, выход на рынок AMOLED намечен на будущий год: Капитал Japan Display равен 2,8 млрд. долларов

    11:4412

    Карта расширения Century CIF-S2PCIe позволяет добавить в систему два порта RS-232С: В онлайновом магазине Century карта CIF-S2PCIe оценена в $55

    11:4011

    Nokia 103 – самый доступный телефон финской компании: В конфигурацию устройства входит монохромный экран диагональю 1,36 дюйма

    09:5987

    J&W выпускает первую в мире плату типоразмера Nano-ITX на платформе Cedar Trail: На печатной плате размерами 120 x 120 мм находится двухъядерный процессор Intel Atom

    08:004

    C помощью ICY DOCK MB982IP-1S-1 можно увеличить размеры накопителя с интерфейсом SAS или SATA : Корпус ICY DOCK MB982IP-1S-1 изготовлен из металла

    07:002

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