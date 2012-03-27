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    27 марта 2012

    Смартфон ZTE на платформе Intel Medfield будет стоить $160: Премьера устройства, как и предполагалось, состоится во втором полугодии

    23:598

    Mad Catz объявляет о начале продаж мышей Cyborg M.M.O.7: Цена мыши MadCatz Cyborg M.M.O.7 равна $130

    21:4829

    В EVGA придумали, как снизить температуру GPU GeForce GTX 680 на 3°C: Первые покупатели 3D-карты EVGA GeForce GTX 680 могут рассчитывать на бесплатную монтажную планку с улучшенной вентиляцией

    21:2518

    В MSI решили не выпускать 3D-карту N680GTX-PM2D2GD5/OC с GPU, разогнанным на 50 МГц: Базовая тактовая частота GPU N680GTX-PM2D2GD5/OC равна 1056 МГц

    21:154

    Лаконично оформленные флэш-накопители Elecom MF-MSU3 оснащены интерфейсом USB 3.0: Заявленная скорость чтения и записи Elecom MF-MSU3 достигает 60 МБ/с

    21:0011

    Корпус ASKTech ALTO NT-TX1000/AC200BK предназначен для HTPC: Цена ASKTech ALTO NT-TX1000/AC200BK на японском рынке примерно равна $100

    20:342

    Фото дня: первый однослотовый вариант GeForce GTX 680: Galaxy GeForce GTX 680 Warriors Edition может стать первой тонкой версией GeForce GTX 680

    20:1914

    Graphics Properties подает в суд на Apple, HTC, LG, Research in Motion, Samsung и Sony, обвиняя их в нарушении патента: Graphics Properties — бывшая Silicon Graphics (SGI)

    19:5015

    Intel помогает производителям получить заказы на ультрабуки с CPU начального уровня, HDD и пластмассовыми корпусами: Ставка в продвижении недорогих ультрабуков сделана на развивающиеся рынки

    19:3713

    Потенциальные покупатели помогли NZXT выбрать цвета для корпусов Phantom 410 Special Edition: Корпус NZXT Phantom 410 — уменьшенный вариант модели NZXT Phantom

    19:151

    Novatech анонсировала ультрабук nFinity с экраном диагональю 14 дюймов: Устройство комплектуется процессорами Intel серий Core i3, i5 и i7

    18:538

    Камера Fujifilm X-Pro1 с набором принадлежностей для съемки в чемоданчике Globe Trotter выпущена всего в 12 экземплярах: Купить чемоданчик Globe Trotter с камерой Fujifilm X-Pro1 с набором принадлежностей можно только в универмаге Harrods

    17:118

    Материнская плата Sapphire Pure Platinum A55V рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM1: Устройство располагает шестью портами SATA 3 Гбит/с и двумя USB 3.0

    16:242

    Synology объявляет о выпуске масштабируемых сетевых накопителей RackStation RS812+ и RS812RP+: Отказоустойчивые накопители RackStation RS812+ и RS812RP+ адресованы пользователям малого и среднего бизнеса

    15:554

    В охлаждающей подставке для ноутбуков Aerocool Strike-X X1 используется 200-миллиметровый вентилятор: Охлаждающая подставка Aerocool Strike-X X1 подходит для ноутбуков с экраном размером до 19 дюймов по диагонали

    15:414

    Корпус для внешнего накопителя RAIDON GR3630-SB3 рассчитан на два жестких диска типоразмера 3,5 дюйма: К компьютеру RAIDON GR3630-SB3 можно подключить с помощью интерфейса USB 3.0 или eSATA

    15:252

    Yashi представила планшеты YPad A10 и YPad A10 Pro с ОС Android 4.0: Продажи YPad A10 и YPad A10 Pro стартуют в апреле 2012 года

    15:237

    Пионер облачных вычислений стал подразделением AMD Center Server Solutions: Объем сделки составил примерно 334 млн. долл.

    14:511

    Процессор Intel Core i7-3770K разогнали почти до 7 ГГц: Результаты экспериментов с Intel Core i7-3770K позволяют надеяться на отличный разгонный потенциал процессоров Ivy Bridge

    14:4521

    Arctic оценивает систему охлаждения для 3D-карт Accelero Xtreme III в $119,95 : Продажи системы охлаждения для 3D-карт Arctic Accelero Xtreme III стартуют 21 мая

    14:181

    Zalman оснащает 3D-карту Radeon HD 7950 охладителем Zalman VF3000: О цене Zalman HD7950-Z данных пока нет

    14:065

    Process Lasso Lite v.5.1.0.64 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    13:50

    HelpNDoc v.3.4.1 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    13:15

    Недорогой корпус SAMA Nighthawk 2 вмещает платы типоразмера ATX, карты расширения длиной до 300 мм и пять вентиляторов: Цена SAMA Nighthawk 2 примерно равна $47

    13:029

    Inkscape v.0.48-3.1 - бесплатный графический редактор: Бесплатный графический редактор

    12:40

    В будущем году графическая подсистема Atom станет в четыре раза производительнее : Процессоры Valley View — Cedar View с графическим яром от Ivy Bridge

    12:3319

    CCleaner Free v.3.17 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    12:052

    Wise Disk Cleaner v.7.13 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора: Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    11:30

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.3.0 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    10:55

    Notepad++ v.6.0 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    10:20

    WinPatrol v.24.5 - небольшая программа для обеспечения безопасности вашего компьютера: Программа для обеспечения безопасности вашего компьютера

    09:45

    За $317 китайцы смогут обзавестись Android-смартфоном HTC T328w (Wind) с поддержкой двух SIM-карт: Аппарат построен на однокристальной системе Qualcomm MSM7227A

    09:439

    ASRock рассекретила характеристики трех бюджетных процессоров Intel: Celeron G550, Celeron G540T и Pentium G640: Вероятно, CPU будут выпущены во втором квартале

    09:207

    D3DGear v.4.14 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:10

    Centon анонсировала два SSD линейки VVS1 Diamond Series с поддержкой SATA 6 Гбит/с: Объем накопителей составляет 120 или 240 ГБ

    08:466

    CD/DVD Diagnostic v.3.1.97 - утилита для восстановления данных с поврежденных CD/DVD-носителей : Небольшая утилита для восстановления данных на поврежденных CD/DVD-носителя

    08:35

    Microsoft и Nokia помогут продвинуть мобильное приложение для Windows Phone: 14 разработчиков мобильных приложений для Windows Phone, которые победят в специальном конкурсе, получат в качестве приза бесплатное онлайн-продвижение своей разработки и телефоны Nokia Lumia 800.

    08:00

    Zionote WireDream — «аудиофильские» кабели SATA: Кабели WireDream стоят $300 и больше

    08:0068

    В Fujifilm довольны результатами продаж Fuji X100: По данным фирмы устройств продано в два раза больше, чем ожидалось

    07:159

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