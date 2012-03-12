  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 марта 2012

    NVIDIA снизит стоимость 3D-карты GeForce GTX 580: Цена видеокарты упадет минимум на 50 евро

    23:5518

    Joyplus Technology укомплектовала планшет M10PQ дисплеем Pixel Qi: Одноядерный CPU планшета работает на частоте 1 ГГц

    23:158

    ASUS готовится перевести ультрабуки UX31 и UX21 на процессоры Ivy Bridge: В максимальной комплектации модели будут оснащены панелями типа IPS разрешением Full HD

    21:2011

    Shuttle готовит обновлённый вариант моноблочного ПК X50: Основным отличием от предыдущей модели станет двухъядерный процессор Intel Atom D2700

    20:261

    Unitcom оценивает 14-дюймовый ультрабук в $730: Запас автономности полуторакилограммового компьютера равен пяти часам

    20:1010

    Seagate готовит версию тонкого внешнего винчестера GoFlex Slim объёмом 500 ГБ: Изначально накопитель комплектовался жёстким диском ёмкостью 320 ГБ

    18:0611

    В четвертом квартале Nokia выпустит планшет с ОС Windows 8: Планшет Nokia с ОС Windows 8 получит 10-дюймовый дисплей

    17:4016

    CeBIT 2012: стенд Chieftec – мини-ПК и аксессуары: Компактные решения заняли немалую часть экспозиции

    16:12

    CeBIT: фоторепортаж с экспозиции Enermax — системы охлаждения и кое-что на сладкое: Компания Enermax привезла на выставку CeBIT внушительное количество новинок

    16:0219

    CeBIT: фоторепортаж с экспозиции Enermax — DreamBass и блоки питания : Компания Enermax привезла на выставку CeBIT внушительное количество новинок

    15:293

    CeBIT 2012: стенд Chieftec – корпуса и БП: Компания намерена выйти на рынок корпусов для игрового ПК

    15:156

    CeBIT: фоторепортаж с экспозиции Enermax — корпуса и клавиатуры: Компания Enermax привезла на выставку CeBIT внушительное количество новинок

    14:586

    CeBIT: блоки питания OCZ Technology:

    13:324

    Клавиатура Buffalo BSKBB11SV рассчитана на подключение по интерфейсу Bluetooth 3.0: Стандартная раскладка QWERTY из 83 клавиш в стиле клавиатур Apple включает клавишу Apple Mac OS X

    13:141

    CeBIT: OCZ Technology оснащает внешний SSD Lightfoot интерфейсом Thunderbolt: CeBIT: внешний твердотельный накопитель OCZ Lightfoot оснащен интерфейсом Thunderbolt

    12:022

    Analog Devices выпускает микросхему модема HART с рекордно низким энергопотреблением: Новинка Analog Devices предназначена для управляющих систем

    11:582

    CeBIT: OCZ æonDrive — твердотельный накопитель с неограниченным числом циклов перезаписи: Максимальный объем накопителя равен 64 ГБ

    11:2241

    Intel называет срок прекращения выпуска процессоров Xeon 5500: Поставки процессоров Xeon 5500 будут продолжаться до исчерпания запасов

    11:02

    Toshiba показала в Великобритании прототип Android-планшета с экраном диагональю 13,3 дюйма: Аппаратной основой изделия является однокристальная система NVIDIA Tegra 3

    09:5916

    Motorola представила в Китае защищенный смартфон DEFY XT535: Устройство оснащено одноядерным CPU частотой 1 ГГц

    09:549

    GIGABYTE использует в NAS GR-EZM0H однокристальные системы Marvell Armada 300: GR-EZM02H рассчитан на использование двух накопителей, GR-EZM04H - четырех

    09:45

    CeBIT 2012: Cooler Master показала корпус Silencio 650: Регулятор на интерфейсной панели корпуса позволяет выбрать накопитель, с которого будет грузиться компьютер

    09:391

    CeBIT: объем твердотельного накопителя OCZ Chiron типоразмера 3,5 дюйма равен 4 ТБ: Chiron — самые быстрые и емкие в мире твердотельные накопители с интерфейсом SATA

    09:006

    Apple не разрешили подать в суд на Kodak: В Kodak считают, что Apple пытается помешать продаже патентов

    08:3013

    CeBIT: платформа Kilimanjaro позволит создавать SSD, характеризующиеся производительностью 2,5 млн. IOPS: Платформа Kilimanjaro создана совместно специалистами OCZ и Marvell

    08:004

    В университете Тель-Авива созданы транзисторы, подверженные биологическому разложению: Основой транзисторов стали протеины

    07:3026

    PMC первой объявляет о коммерческой доступности однокристальных систем 10G-EPON: Применение однокристальных решений позволяет ускорить развертывание сетей и сократить энергопотребление оборудования

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018