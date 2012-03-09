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    9 марта 2012

    GIGABYTE показала на CeBIT 2012 системную плату GA-H77M-D3H типоразмера Micro ATX: В конфигурацию изделия входят два порта SATA 6 Гбит/с и два порта USB 3.0

    23:5810

    CeBIT 2012: Caterpillar показала защищенный смартфон CAT B10: Изделие оснащено одноядерным процессором Qualcomm частотой 800 МГц

    22:5912

    Lenovo отзывает 50,5 тыс. моноблоков ThinkCentre M70z и M90z из-за возможности возгорания БП: Компания располагает данными о двух случаях перегрева блоков питания моноблоков

    22:162

    CeBIT: фоторепортаж со стенда ECS — системные платы: ECS привезла на выставку много плат с процессорными гнездами LGA 1155

    22:05

    EVGA Classified SR-X: новый стандарт системной платы для энтузиастов: Два процессора, четыре видеокарты, поддержка SATA 6 Гбит/с, SAS и USB 3.0

    20:5218

    CeBIT: Enermax анонсирует выпуск блоков питания серией Triathlor: Выход моделей Triathlor намечен на второе полугодие текущего года

    20:49

    Micron представила SSD с интерфейсом PCI Express в корпусе типоразмера 2,5 дюйма: Решение сочетает в себе высокую производительность и удобство в обслуживании

    20:005

    CeBIT: миниатюрные клавиатуры Rii: Помимо клавиш, на некоторых моделях можно встретить сенсорные панели или другие органы управления

    19:454

    В Сети появилось первое изображение 3D-карты на графическом процессоре NVIDIA GK104: На кожухе вентиляции видна маркировка GeForce GTX 670 Ti

    19:2515

    Компания ASUS рассчитывает одной из первых получить доступ к ОС Android 5.0: Новая версия ОС Google Android получила условное обозначение Jelly Bean

    19:0811

    WD начала поставки третьего поколения жёстких дисков S25 с интерфейсом SAS 6 Гбит/с: Накопители типоразмера 2,5 дюйма имеют скорость вращения шпинделя 10000 об/мин

    18:215

    Тактовые частоты GK104 будут меняться в зависимости от нагрузки: Частоты разных частей GPU будут меняться независимо

    18:1515

    Для твердотельных накопителей Green House GH-SSDxGS-1MA выбран типоразмер 1,8 дюйма: Максимальная скорость чтения Green House GH-SSDxGS-1MA достигает 230 МБ/с

    17:511

    Acer анонсировала тонкие и лёгкие ноутбуки серии Aspire V5: По оценке производителя, новые модели на 30% тоньше своих аналогов

    17:50

    Acer представила ноутбуки серии Aspire V3: В оснащение устройств входят процессоры Intel Core второго поколения

    16:523

    CeBIT: изделия Promise с интерфейсом Thunderbolt: Компания Promise привезла в Ганновер адаптер SANLink и хранилища Pegasus R4 и R6

    16:204

    Google и ASUS в мае выпустят конкурента планшету Amazon Kindle Fire : Совместно продвигаемая модель станет первым планшетом, использующим магазин Google Play Store

    15:011

    В серию корпусов COUGAR Evolution добавлены модели Evolution BO и Evolution Galaxy: Модель Evolution Galaxy окрашена в белый цвет, для модели Evolution BO выбрано сочетание черного и оранжевого

    14:428

    CeBIT: сетевые накопители Thecus с выходами HDMI: Зачем HDMI в сетевых накопителях?

    13:26

    Palit оснащает флэш-накопители серии M интерфейсом USB 3.0: Одновременно выпущены накопители серии D с интерфейсом USB 2.0

    13:052

    GIGABYTE показала на CeBIT 2012 ультрабук U2442: Новинка комплектуется процессорами Intel Ivy Bridge и GPU NVIDIA GeForce GT 640M

    12:242

    Toshiba укомплектовала универсальную стыковочную станцию Dynadock U3.0 четырьмя портами USB 3.0: Изделие поддерживает подключение двух мониторов разрешением до 2048 x 1152 точек

    09:584

    AFOX показала на CeBIT вариант AMD Radeon HD 7850 в однослотовом исполнении: Частота GPU новинки выше, чем у референсного образца, а частота памяти, наоборот, ниже

    09:209

    Mach Xtreme Technology предлагает корпус MX-KAPSLING для внешнего SSD: Корпус для SSD с интерфейсом SATA оснащен интерфейсом USB 3.0

    09:00

    Buffalo анонсировала внешний оптический привод BRXL-CSPI6U2 с поддержкой записи дисков BDXL: Запись дисков BDXL осуществляется на скорости 4х

    08:302

    CeBIT: WD показала в работе внешние накопители My Book Thunderbolt Duo: Продажи накопителей с интерфейсом Thunderbolt должны начаться в конце месяца

    08:001

    Toshiba адресует ноутбук Qosmio X870 компьютерным игрокам: Лэптоп оснащается CPU Intel Ivy Bridge и дискретными GPU NVIDIA GeForce серии 600M

    07:555

    Через неделю может быть представлен объектив Zeiss Distagon T* 2,8/15 ZF.2/ZE: Поставки сверхширокоугольного объектива могут начаться в мае

    07:303

    Охладитель Spire SkyMax предназначен для графических процессоров с TDP до 180 Вт: Конструкция Spire SkyMax включает пять медных тепловых трубок и три вентилятора

    07:005

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