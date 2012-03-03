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    3 марта 2012

    Фото дня: 3D-карта NVIDIA GK104 без системы охлаждения : Центральное место на плате занимает GPU, окруженный восемью микросхемами памяти

    20:0222

    Системная плата MSI 760GM-P34 (FX) на чипсете AMD 760G совместима с процессорами AMD FX: Изделие построено на связке северного и южного мостов AMD 760G и SB710

    18:315

    Карточки памяти I-O Data CFU-IV формата рассчитаны на работу в промышленном диапазоне температур: Предложены модели I-O Data CFU-IV объемом 128 МБ, 256 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ

    17:245

    LG оснастила телефоны T385 и T375 сенсорными экранами, а T375 — еще и двумя слотами для SIM-карт: Диагональ экрана обоих устройств — 3,2 дюйма

    16:283

    Canon представляет вспышку с радиоуправлением Speedlite 600EX-RT и другие профессиональные аксессуары для фотокамер: Ведущее число вспышки Speedlite 600EX-RT равно 60

    15:5011

    Мыши Elecom Baby Beans занесены в Книгу рекордов Гиннесса, как «самые маленькие мыши в мире»: Несмотря на свои размеры, «грызуны» могут похвастать лазерным датчиком разрешением 1200 dpi

    14:159

    Ассортимент Phanteks пополнился серией вентиляторов PH-F120S: В вентиляторах PH-F120S типоразмера 120 мм используются «плавающие» подшипники

    14:10

    LSI разработала первый 28-нм однокристальный контроллер для HDD: Переход на 28-нм техпроцесс позволит увеличить ёмкость пластин и снизить цену HDD

    13:4812

    ADATA включает в серию модулей памяти XPG DDR3-1600 модель объемом 8 ГБ: Также будут доступны наборы суммарным объемом 16 ГБ

    13:462

    Коммутаторы NETGEAR ProSafe GSM5212P, GSM7212F, GSM7212P и GSM7224P упрощают построение конвергированных сетей: Гигабитные коммутаторы PoE+ позволяют выстроить интеллектуальную границу сети

    13:24

    Wacom анонсировала новое поколение графических планшетов Intuos5: В дополнение к перьевому вводу, новинки получили поддержку «мультитач»

    13:1110

    Обобщены предварительные сведения о планшете Apple iPad 3: Выход iPad 3 ожидается 7 марта

    12:4715

    Беспроводное зарядное устройство LG WCD-800 выполнено в форме подставки: На подставку смартфон можно установить в двух положениях: вертикально и горизонтально

    12:25

    3D-карта NVIDIA GK104 получит необычный разъем питания: Кроме того, стал известен набор видеовыходов NVIDIA GeForce Kepler 104

    12:0034

    Kodak продает часть своего бизнеса компании Shutterfly: Продажа онлайновой галереи Kodak Gallery принесет бывшему владельцу 23,8 млн. долларов

    09:30

    В планшете PadPro используется дисплей Pixel Qi : Стоит PadPro 599 евро, а на одной зарядке работает всего два-три часа

    09:009

    Qualcomm и Microsoft обеспечат разработчиков планшетами на процессорах Snapdragon с ОС Windows: Участвовать в программе смогут только разработчики, получившие приглашения

    08:306

    Buffalo использует в твердотельных накопителях SSD-NS/PM3P контроллеры Marvell и флэш-память Toshiba: Скорость SSD-NS/PM3P достигает 513 МБ/с

    08:151

    RATOC комплектует массивы RAID контроллерами USB 3.0 на новом чипе Renesas : Заявленная скорость передачи данных составляет 372 МБ/с

    08:001

    Koolance начинает продажи процессорных водоблоков CPU-370SA и CPU-370SI: Модель Koolance CPU-370SA стоит $60, CPU-370SI — $65

    07:302

    Продажи дешевого компьютера Raspberry Pi размером с кредитку начались: Модель стоимостью $25 получила удвоенный объем ОЗУ

    07:0016

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