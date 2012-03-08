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    8 марта 2012

    В основе barebone-комплекта Shuttle XPC SZ77R5 лежит системная плата на чипсете Intel Z77: Главным её отличием от модели SZ68R5 является поддержка процессоров Ivy Bridge

    22:452

    Оптический привод Buffalo BRXL-14FBS записывает диски BDXL на скорости 6х: Изделие поступит в продажу в конце месяца по цене около $230

    22:4118

    Intel могла купить производителя серверов SeaMicro до того, как это сделала AMD: SeaMicro не удалось заинтересовать Intel

    22:3010

    GIGABYTE показала на CeBIT 2012 планшет S700 под управлением Android 2.3: Компоненты аппаратной платформы планшета не регламентируются: GIGABYTE оснастит устройство едва ли не любым CPU, выбранным заказчиком

    22:054

    SteelSeries выпустила упрощённую версию игровой мыши Sensei: Новинка лишилась встроенного процессора, ЖК-дисплея и памяти для хранения профилей

    21:381

    ECS готовит бюджетную материнскую плату Z77H2-A3 на чипсете Intel Z77: Изделие оснащено одним слотом PCI Express 3.0 x16

    21:363

    Ультрабук Acer Aspire M3 оснащён 15-дюймовым дисплеем и видеокартой GeForce GT640M: Толщина модели равна 20 мм, зато имеется посадочное место для оптического привода

    15:4013

    На второе полугодие запланирован выпуск еще двух планшетов Amazon: Компания Amazon переводит фокус с электронных книг на планшеты

    12:184

    Фото дня: непрозрачный пакет, в котором якобы находится 3D-карта NVIDIA Kepler: Epic на GDC 2012

    11:4742

    В стыковочную станцию Icy Dock DuoSwap форм-фактора 5,25 дюйма помещаются HDD типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма: Для подключения накопителей используется интерфейс SATA 6 Гбит/с

    11:345

    CeBIT: фоторепортаж со стенда Sapphire: Карты Radeon HD 7970 с 6 ГБ памяти и другие диковинки

    11:302

    Летом Samyang собирается выпустить объектив с коррекцией перспективы: Изображение, появившееся в Сети, является подделкой, но выход объектива все же возможен.

    10:45

    Apple снизила стоимость iPad 2 на $100: Отныне минимальная стоимость iPad 2 в США составляет $399

    09:5535

    High Power готовит к выпуску блок питания RockSolid Pro мощностью 1600 Вт: Модель предназначена для систем с несколькими процессорами и видеокартами

    08:232

    Частота GPU видеокарты PowerColor Radeon HD 7970 Vortex II повышена с 925 до 1100 МГц: Видеокарта получит 3 ГБ памяти GDDR5, однако частота памяти неизвестна

    07:44

    CeBIT 2012: Antec показала блок питания High Current Pro Platinum мощностью 1 кВт: Новинка является продолжением одноименной серии, выпущенной в 2010 году

    07:216

    CeBIT: фоторепортаж со стенда ASRock – часть вторая: Компания ASRock привезла на выставку CeBIT 2012 большое количество системных плат

    07:006

    Opera Mini появилась в BlackBerry App World: Ранее пользователям мобильных устройств с BlackBerry предлагалось загружать его вручную с сайта m.opera.com

    00:48

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