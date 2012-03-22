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    22 марта 2012

    EVGA выпустила сразу пять вариантов видеокарты GeForce GTX 680: В планах компании существуют и другие вариации, в том числе с 4 ГБ памяти

    23:583

    Inno3D готовит вариант GeForce GTX 680 с системой водяного охлаждения: Видеокарта получит новую систему охлаждения Arctic Accelero Hybrid

    23:351

    Преемник планшетного компьютера Sony Tablet S поcтроен на однокристальной платформе NVIDIA Tegra 3: Sony V150 управляется ОС Android 4.0

    23:132

    В Panasonic создан чипсет для связи в диапазоне 60 ГГц на скорости 2,5 Гбит/с, потребляющий менее 1 Вт: Набор микросхем Panasonic для WiGig можно применять в мобильных устройствах

    20:377

    Aqua Computer разработала водоблок AquaGraFX GTX 680: Водоблок покрывает практически всю лицевую поверхность печатной платы

    20:157

    Разработка Applied Materials позволит выпускать дисплеи высокого разрешения: Система AKT-PECVD позволяет формировать пленки на стеклянных подложках площадью до 9 м

    20:087

    Фотогалерея дня: видеокарты на основе референсного варианта GeForce GTX 680 (обновлено): Практическая реализация первого 28-нанометрового GPU от NVIDIA

    19:0012

    Prestigio поставила на российской рынок миллионный навигатор GPS — им стала модель GeoVision GV5500AND: GeoVision GV5500AND — первый навигатор Prestigio с ОС Android

    18:532

    Новая версия картографического приложения TrekBuddy 1.1.0 для J2ME: Утилита дает возможность следить за положением пользователя по карте, определять текущие координаты, а также выполнять ориентирование на местности

    18:16

    Новые версии Nokia Maps и Nokia Drive для Windows Phone :

    18:05

    FBReaderJ 1.4 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    18:01

    Фирменное приложение «ВКонтакте» 2.3.1 для iOS : Обновилось фирменное приложение для общения в социальной сети «В Контакте» на устройствах, работающих под управлением iOS.

    17:54

    aTypo Picture 3.50 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    17:47

    Новая версия Maxthon Mobile 2.5.0 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    17:45

    Droper 0.4.2 переносит Dropbox на Symbian: Программа Droper выполняет функции клиента сервиса Dropbox на мобильных устройствах под управлением Symbian

    17:41

    Sharp выпустила круглый запоминающий ЖК-индикатор: Новинка подходит для применения в наручных часах, спортивных и туристических компьютерах

    17:305

    Трехмерный интерфейс Shell для Android теперь бесплатен: Shell предлагает альтернативный трехмерный интерфейс для Android

    17:21

    Представлена 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 680 — первая модель на 28-нанометровом GPU в ассортименте NVIDIA: NVIDIA GeForce GTX 680 — самый быстрый однопроцессорный графический ускоритель на рынке

    17:0034

    Обновление BIOS для ультрабука XPS 13 устраняет проблему с чрезмерным уровнем шума: Возможно, обновление благоприятно скажется и на продолжительности автономной работы

    15:45

    Picasa v.3.9 Build 135.89 - бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями: Бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями

    15:35

    Игровая клавиатура CM Storm Trigger распознаёт нажатие шести клавиш одновременно: Механические переключатели Cherry MX Black рассчитаны на 50 млн. нажатий

    15:1212

    Axtremex Technology выпускает карты CompactFlash с маркировкой 800x и 800x Plus, соответствующие спецификации VPG Profile 1: Карты Axtremex 800x Plus в режиме записи развивают скорость 120 МБ/с

    15:031

    Orbit Downloader v.4.1.0.5 - бесплатный диспетчер загрузок с поддержкой популярных браузеров: Бесплатный менеджер загрузок с поддержкой популярных браузеров

    15:00

    У Intel нет сведений о нехватке процессоров Intel Xeon E5-2600: Изменений в графике выпуска процессоров Intel Xeon E5 нет

    14:383

    FlashFXP v.4.2.0 - качественный и удобный FTP-клиент: Качественный и удобный FTP-клиент

    14:25

    HP объединяет подразделения по выпуску принтеров и ПК, а также вносит много других изменений в структуру компании: Изменения в организационной структуре компании направлены на повышение производительности

    14:013

    UPS Assistant v.2.3.3 - утилита мониторинга состояния источника бесперебойного питания: Утилита мониторинга состояния источника бесперебойного питания

    13:502

    Micron предлагает за контроль над Elpida 1,5 млрд. долларов: Помимо Micron, есть и другие претенденты

    13:302

    S.M.A.R.T. Assistant v.1.4.2 - программа для мониторинга состояния S.M.A.R.T. жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния S.M.A.R.T. жестких дисков ПК

    13:151

    Карточки nano-SIM: Apple всеми силами пытается протолкнуть свой вариант в качестве стандарта: Motorola, Nokia и RIM выступают за другую реализацию nano-SIM

    13:0126

    AMD64 CPU Assistant v.0.10.3 - программа для мониторинга температуры ядра процессоров семейства AMD64: Программа для мониторинга температуры ядра процессоров семейства AMD64

    12:401

    Antec выпускает блок питания серии High Current Pro Platinum мощностью 1000 Вт: В модели Antec HCP-1000 напряжение 12 В формируется на четырех линиях

    12:094

    SetFSB v.2.3.173 - небольшая утилита для изменения частоты FSB: Небольшая утилита для изменения частоты FSB

    12:05

    Новый смартфон Apple iPhone получит дисплей Retina размером 4,6 дюйма: Выпуск нового смартфона Apple iPhone ожидается в следующем квартале

    11:4250

    Active SMART v.2.92 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилиты для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    11:30

    Ножки столиков для ноутбуков EVERCOOL YOHO NT-111 и NT-112 сделаны складными: Столики NT-111 и NT-112 серии YOHO подходят для мобильных компьютеров с экранами разных размеров

    11:143

    Рекомендованная цена GeForce GTX 680 будет равна $499,99: Изображение EVGA GeForce GTX 680 показывает, что и в EVGA сделали выбор в пользу референсного дизайна

    10:5741

    Microsoft открывает производство игр в России: Игра Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure, произведенная в России, поступит в продажу 23 марта 2012 г.

    10:552

    Корпус Lian Li PC-Q15 на колесном ходу рассчитан на платы типоразмера Mini-ITX: Корпус Lian Li PC-Q15 опирается не на ножки, а на колесики

    10:3412

    Распространители вредоносного ПО эксплуатируют неосведомленность пользователей Android: Новые схемы мошенничества под Android

    10:20

    Планшет Medion LifeTab 9516 пришел на смену прошлогодней модели LifeTab P9514: Новинка, как и предшественник, построена на SoC NVIDIA Tegra 2

    09:59

    Обновление антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine 7.0: Обновление антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine

    09:45

    Sony Xperia neo L — первый смартфон компании с предустановленной ОС Android 4.0: В основе смартфона — однокристальная система Qualcomm MSM8255

    09:2013

    Новая версия Dr.Web 6.00.1 для почтовых серверов MS Exchange: Новая версия Dr.Web для MS Exchange

    09:10

    В твердотельных накопителях Biwin Elite используется контроллер LSI SandForce SF-2281: Твердотельные накопители Biwin Elite оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    09:00

    ICQ: теперь на всех мобильных платформах: Первая версия ICQ Для Samsung bada

    08:35

    Системная плата BIOSTAR TA970XE рассчитана на процессоры AMD в исполнении AM3+: Рекомендованная производителем цена BIOSTAR TA970XE составляет $102,5

    08:304

    Корпус Nox Xtreme Hummer Zero поддерживает системные платы типоразмера XL-ATX: Большая и вместительная новинка

    08:157

    MyChat: новый уровень взаимодействия в корпоративном чате: Добавлены новые функции MyChat

    08:00

    Американский провайдер FreedomPop планирует выпустить чехол для iPhone, оборудованный модемом WiMAX: FreedomPop выпустит чехол-футляр для телефонов iPhone 4 и iPhone 4S

    08:002

    Бокс Nauticam NA-GX1 открывает перед владельцами камеры Panasonic Lumix DMC-GX1 возможности подводной съемки: NA-GX1 открывает новую, более доступную ценовую категорию

    07:453

    Создатели 3D-карты PNY GeForce GTX 680 XLR8 Enthusiast Edition не стали отходить от референсного образца: Базовая частота GPU PNY GeForce GTX 680 XLR8 Enthusiast Edition равна 1006 МГц

    07:307

    Transcend анонсирует серверные модули памяти DDR3-1600 объемом 16 ГБ: Одновременно представлены модули Low Voltage RDIMM DDR3-1333 объемом 8 ГБ

    07:157

    I-O Data оценивает 24-дюймовый монитор LCD-MF242E с функцией ECO в $240: Разрешение монитора I-O Data LCD-MF242E равно 1920 x 1080 пикселей

    07:00

    Корпус AIO Myriad позволяет подключать пять HDD к одному порту SATA материнской платы: Все семь внешних отсеков для HDD корпуса поддерживают функцию горячей замены

    00:219

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