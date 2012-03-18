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    18 марта 2012

    ICY DOCK даёт возможность вставить четыре HDD или SSD в один отсек типоразмера 5,25 дюйма: Решение сочтут полезным обладатели небольших корпусов с ограниченным набором посадочных мест

    22:305

    Видеокарта MSI R7970 Lightning представлена официально: Особенностью модели является новая архитектура Unlocked Digital Power

    18:258

    Каталог Marshal пополнили двухдисковые хранилища и док-станция с интерфейсом USB : Одно из хранилищ оснащено скоростным интерфейсом USB 3.0 и поддерживает режимы RAID 0 и 1

    15:421

    ARM называет микропроцессор Cortex-M0+ самым энергоэффективным в мире: Энергопотребление устройства составляет порядка 9 мкА/МГц на 90-нм техпроцессе

    13:0515

    Фото дня: анатомия процессора Apple A5X: Процессоры Apple A5X выпускает Samsung, используя 45-нанометровый техпроцесс

    11:2772

    Планшет Google Nexus будет стоить от $149 до $199: Чтобы снизить цену, пришлось отказаться от четырехъядерного процессора NVIDIA Tegra 3

    10:4714

    Опубликованы основные спецификации GPU семейства AMD Radeon 7000M: Все GPU AMD Radeon HD 7000M поддерживают DirectX 11, DirectCompute 11, OpenCL 1.1 и AMD Eyefinity

    10:154

    Лазерные мыши Buffalo серий BSMBLW0X могут работать даже на стеклянной поверхности: Общей особенностью мышей Buffalo BSMBLW01, BSMBLW02 и BSMBLU02 является использование в них лазерных датчиков

    07:005

    Эксперты IHS iSuppli подсчитали себестоимость нового планшета Apple iPad: Apple продает планшеты iPad вдвое дороже их себестоимости

    00:2572

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