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    24 марта 2012

    Системные платы ECS CRC-TI и H61H2-TI предназначены для моноблочных ПК: Особенностью последней является наличие не только выхода, но и входа HDMI

    23:459

    Unitcom Lesance S3431/L – японский ультрабук за $730: Лэптоп оснащается процессором Intel Core i5-2467M

    22:576

    Видеокарта Colorful GTX 680 iGame Kudan имеет модульную подсистему питания: С обратной стороны платы находится разъём SO-DIMM для установки дополнительного модуля

    22:2533

    Dropbox 2.1.1 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    21:59

    Браузер iLunascape 1.0.3.0 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    21:53

    Toshiba укомплектовала планшет AT330 цифровым TV-тюнером: Устройство оснащено 32 ГБ флэш-памяти

    21:4913

    Olivetti подготовила два новых планшета под управлением Android: OliPad Graphos и OliPad Tegra 3: OliPad Graphos построен на NVIDIA Tegra 2, а OliPad Tegra 3 - на одноименной платформе

    20:255

    Начат прием заказов на мини-ПК Commodore AMIGA mini: Новинка напоминает Apple Mac mini внешностью и ценой

    20:2225

    Результаты разгона процессора Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge) с использованием жидкого азота впечатляют: С новыми системными платами они будут впечатлять еще больше

    20:2211

    Инженерные образцы процессоров Intel Core i7 3770K и Core i5 3570K опробованы при работе на повышенных частотах: Core i5 3570K удалось разогнать до 4,62 ГГц

    19:526

    Cool Reader 3.0.56-5 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    19:06

    По мнению руководителя NVIDIA, архитектура Kepler найдет применение в смартфонах: Первым продуктом на архитектуре Kepler стала 3D-карта GeForce GTX 680

    19:0532

    IP Cam Viewer Basic 4.4.1.1 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    19:03

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 2.3 для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    19:01

    Métro 5.9.9 упрощает ориентацию в незнакомых городах: Программа может находить самый короткий путь между двумя заданными станциями

    18:57

    Новая версия Nokia Play To для Windows Phone: С помощью программы можно транслировать фотографии, видео и аудиофайлы со смартфона непосредственно на телевизор, поддерживающий Wi-Fi

    18:49

    FIM Facebook Chat 2.27 для общения в социальной сети на Windows Phone и Windows Mobile: Программа имеет простой интерфейс и не загружает оперативную память.

    18:44

    Планшет Acer Iconia Tab A510 на базе NVIDIA Tegra 3 уже можно заказать за $450: Покупатель может выбрать серебристую модель (Acer A510-10s32) или черную (Acer A510-10k32)

    18:2712

    TDK eSSD — твердотельный накопитель в одной микросхеме: В eSSD используется контроллер GBDriver R3 собственной разработки TDK

    18:048

    Платформа хранения Xyratex OneStor 2584 — 84 накопителя в модуле типоразмера 5U: С помощью OneStor 2584 можно собрать хранилище корпоративного класса объемом до 2 ПБ в стандартной стойке

    17:292

    На сайте FCC появились снимки мобильного компьютера Sony VAIO VCC111 Chromebook: «Хромобук» Sony VAIO VCC111 Chromebook оснащен экраном размером 11,6 дюйма

    16:4010

    Планшеты с Windows 8 на платформах x86 и ARM могут появиться почти одновременно: Выход первых планшетов с Windows 8 на платформах x86 и ARM ожидается осенью

    15:4623

    Монитор I-O Data LCD-MF234XPBR имеет матовый экран типа IPS: Матовые экраны также получили модели I-O Data LCD-MF234XBR и LCD-MF224XBR

    15:158

    Начались продажи мини-вертолёта Helo TC Assault, управляемого мобильными устройствами: Helo TC Assault управляется при помощи специального приложения, которое можно бесплатно скачать с App Store и Google Play Store

    15:0917

    Названы даты начала продаж смартфона Panasonic Eluga в Европе и Японии: Летом производитель обещает выпустить обновление Android 4.0 для Panasonic Eluga

    14:3510

    Eventbrite At The Door Card Reader позволяет планшету iPad работать с кредитками: At The Door Card Reader может превратить iPad в аппарат по продаже входных билетов

    13:185

    NVIDIA пока отключила в GeForce GTX 680 поддержку PCI Express 3.0 в некоторых системах: Поддержка PCI Express 3.0 недоступна в системах на чипсете X79 и процессорах Sandy Bridge-E

    12:459

    Canon объявила о выпуске струйных МФУ: PIXUS MX513 и PIXUS MX893: Два устройства PIXUS MX513 и PIXUS MX893 будут выпущены в середине весны 2012 года

    12:361

    Дубль два: спустя год, объектив PENTAX DA645 25mm f/4 AL [IF] SDM AW представлен повторно: Продажи DA645 25mm f/4 AL [IF] SDM AW должны стартовать в конце текущего месяца

    11:27

    Появились подробности о ноутбуках HP Pavilion dv4-5000, dv6-7000 и dv7-7000 на базе CPU Intel Ivy Bridge: Прием заказов на новинки в США откроется 8 апреля

    09:596

    0,6 Вт разницы решают: Intel заменила один контроллер Thunderbolt Cactus Ridge другим: Выпуск контроллера L3510H отменен в угоду более энергоэффективному L3510L

    09:4533

    Передняя панель корпуса RASURBO SC-08 почти полностью закрыта сеткой: Корпус RASURBO SC-08 рассчитан на системные платы типоразмера mATX

    09:456

    «Флэшка» PNY Cube Attaché выполнена по технологии COB: максимальный объем накопителя — 32 ГБ

    09:402

    Green House оснащает флэш-накопитель PicoDrive T3 интерфейсом USB 3.0: Серия PicoDrive T3 включает модели объемом 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ

    09:30

    Чехол с клавиатурой Crux360 для нового планшета iPad оценен в $150: Поставки чехла с клавиатурой Crux360 начнутся 12 мая

    09:1513

    Cooler Master начинает продажи мыши Sentinel Advance 2 и коврика Speed Rx : Мышь Cooler Master Sentinel Advance 2 оснащена 128 КБ встроенной памяти

    09:003

    ZOTAC готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 680, разогнанную до 2 ГГц: Выход 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 680, с GPU, работающим на частоте 2 ГГц, ожидается в апреле

    08:4512

    Блок питания SAMA мощностью 370 Вт охлаждается 120-миллиметровым вентилятором : КПД блока питания SAMA мощностью 370, по словам производителя, превышает 80%

    08:3029

    Ноутбук ASUS K93SM оснащен дисплеем размером 18,4 дюйма и оптическим приводом: На европейском рынке цены на ASUS K93SM стартуют с отметки 849 евро

    08:154

    Amazon договорилась с Catcher Technology о производстве корпусов для своего нового планшета: Тайваньская компания-производитель корпусов Catcher недавно получила заказы для нового планшета Amazon Kindle Fire

    08:101

    Конвертор AREA SD-DSCV превращает VGA в композитный выход и S-Video: Для питания AREA SD-DSCV используется кабель, подключаемый к порту USB

    08:003

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