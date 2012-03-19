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    19 марта 2012

    Тонкий планшет Archos G10 xs получит стыковочную станцию-клавиатуру a-la ASUS Eee Pad Transformer: Поставки изделия должны начаться в сентябре

    23:553

    Декодер NTT SARADEC2 предназначен для телевизионного вещательного оборудования HDTV:

    23:00

    Prestigio MultiPad 9.7 — бюджетный планшетный компьютер с качественным экраном типа IPS: Аппарат поступит на прилавки европейских магазинов в мае

    20:099

    NEC разработала гибкую батарею толщиной 0,3 мм: Решение может быть внедрено в гибкие дисплеи или электронную бумагу

    18:0715

    Фото дня: серийная модель GeForce GTX 680 в исполнении GIGABYTE: По внешнему виду модель мало отличается от референсного образца

    16:0013

    CopyTo v.5.1.0.0 - программа для записи информации на CD/DVD-диски: Программа для записи информации на CD/DVD-диски

    15:35

    OSFMount v.1.5.1009 - утилита для работы с различными образами дисков: Утилита для монитирования различных образов диска

    15:00

    Стали доступны новые снимки компактного корпуса Cooler Master Elite 120: Модель рассчитана на системные платы типоразмера Mini-ITX

    14:328

    Windows 7 Manager v.4.0.2 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    14:25

    Компания Samsung была выбрана в качестве поставщика экранов для Apple iPad, поскольку LG и Sharp не справились с задачей: LG и Sharp тоже могут скоро начать поставки дисплеев для нового iPad

    14:0556

    doPDF v.7.2.379 - бесплатный конвертер PDF-файлов: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    13:50

    Cooler Master вернётся на рынок СВО с новой линейкой решений Eisberg: Производством помп для устройств займётся немецкая компания Eheim

    13:303

    Прием заказов на 3D-карту ASUS GeForce GTX 680 по цене $567 уже начался... и закончился: Появление страниц предварительных заказов свидетельствует о скором выходе GeForce GTX 680

    13:215

    DirectX Happy Uninstall v.5.6 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    13:15

    SmartFTP v.4.0 Build 1240 - FTP-клиент с удобным интерфейсом: FTP-клиент с удобным интерфейсом

    12:40

    Начат прием заказов на процессоры AMD FX-8120 с жидкостным охлаждением: Модификация FX-8120 с жидкостным охлаждением стоит $310

    12:375

    На что способна пара 3D-карт GeForce GTX 680 в режиме SLI?: Опубликован первый результат теста двух 3D-карт GeForce GTX 680 в режиме SLI

    12:1210

    SUMo v.3.0.1 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    12:051

    APU Trinity AMD A6-4400M входит в конфигурацию ноутбуков HP g4-2002ax и g4-2003ax : Гибридный процессор AMD A6-4400M замечен в спецификациях ноутбуков HP g4-2002ax и g4-2003ax

    11:484

    ФСБ России выдало заключения на операционные системы Microsoft Windows 7 с SP1 и Microsoft Windows Server 2008 R2 с SP1: Органы государственной власти РФ теперь могут использовать современные версии операционных систем компании Microsoft, удовлетворяющие требованиям ФСБ России.

    11:30

    Microsoft SQL Server 2012: управляй любыми данными, где бы они ни находились: Следующее поколение платформы Microsoft уже доступно в версии Release to Manufacturing (RTM) и предлагает новые возможности для управления данными и их анализа

    10:55

    Cloud Numerics – первый облачный проект центра разработки Microsoft в России: Центр разработки Microsoft в России сыграл важную роль в создании Cloud Numerics

    10:20

    Microsoft и Orange представляют облачное решение Business Together – услуги для корпоративных коммуникаций, предоставляемые из облака Orange: С Business Together компании получают такие инструменты, как почта, коммуникатор и портал без инвестиций в покупку оборудования, лицензий и привлечения ИТ специалистов

    09:45

    Голландский интернет-магазин оценил GeForce GTX 680 производства Zotac в 507 евро: Изделие, судя по спецификациям, является клоном референса

    09:38

    По результатам тестов GeForce GTX 680 всё же быстрее, чем Radeon HD 7970: Видеокарта предыдущего поколения GeForce GTX 580 осталась далеко позади

    09:3041

    Моноблочный ПК Lenovo ThinkCentre M92z выглядит как монитор: Lenovo ThinkCentre M92z выглядит как обычный монитор

    09:256

    Защищённый от погодных условий монитор Stealth SVM-2150W оценен в $3195: Изображение на экране возможно разобрать даже при ярком солнечном свете

    09:153

    Microsoft обновляет платформу ресурса TechDays.ru – обучающего видео-портала по современным технологиям: Компания Microsoft представила бета-версию новой платформы обучающего видео-портала TechDays

    09:10

    Ассортимент HIS пополнился 3D-картами HD 7970 IceQ X2 и HD 7970 IceQ X2 Turbo: Модели HIS HD 7970 IceQ X2 и HD 7970 IceQ X2 Turbo различаются тактовыми частотами компонентов

    09:00

    Появилось фото с датой выпуска Samsung Galaxy S III: В сети появилось очень убедительное PR-фото компании Weber Shandwick

    08:4522

    Microsoft Research запускает бета-версию научно-образовательного проекта ChronoZoom: Новая хронологическая система ChronoZoom на базе HTML5 открывает беспрецедентные возможности в изучении и наглядном представлении истории

    08:35

    Слайды из презентации NVIDIA дают представление об устройстве GK104: По количеству ядер CUDA GPU GK104 втрое превосходит GeForce GTX 580

    08:304

    Вскрытие показало, что находится внутри планшета iPad третьего поколения: Источник отметил, что разобрать новый iPad так же сложно, как и разобрать iPad 2

    08:2512

    «Бестелесный» бот атакует посетителей новостных ресурсов: Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили уникальную атаку, в ходе которой злоумышленники использовали вредоносную программу, способную функционировать без создания файлов на зараженной системе

    08:003

    Samsung Electronics создаёт дочернюю компанию Samsung Display Co: Акционеры компании согласились на создание подразделения Samsung Display Co

    08:007

    Толщина мобильного монитора GeChic On-Lap 1302 размером 13,3 дюйма равна всего лишь 8 мм: Монитор GeChic On-Lap 1302 можно использовать совместно с ноутбуками, планшетами и смартфонами

    07:301

    В IBM создан оптический приемопередатчик Holey Optochip, способный работать со скоростью 1 Тбит/с: Ученые IBM изобрели новый метод создания крошечных отверстий в кремниевом чипе

    07:1512

    NXP получила лицензию на процессор ARM Cortex-M0+: NXP одой из первых получила лицензию на самый энергоэффективный в мире процессор ARM Cortex-M0+

    07:001

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.1.9: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    01:34

    Skitch 1.0.4 поддерживает новый iPad: Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    01:32

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